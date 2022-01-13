Syncron將幫助促進備用零件庫存最佳化，在複雜的經銷商網路中提升客戶體驗

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Syncron今天宣佈，福特汽車公司已擴大與Syncron的合作範圍，Syncron將為福特在美國的經銷商網路精簡備用零件庫存並加以最佳化，該網路由逾3,000家經銷商組成。

Syncron擁有當今市場上一流的庫存智慧和先進的最佳化技術，可為客戶縮短維修等待時間、提供更順暢的保養流程及一流的服務體驗，協助客戶進一步提振聲譽。該庫存管理解決方案能夠改善各種性能指標，例如提高修復率，同時降低整個庫存分銷網路中的過剩庫存。

Syncron零售庫存管理(Retail Inventory Management)的其他優勢：

使經銷商的現行零件規劃轉變為更具策略性、資料驅動的模式，以便所有相關者能夠更快地做出更好的庫存決策。

經過驗證、測試且可擴充的售後服務平臺，能夠在廣泛的經銷商網路中快速部署。

改善經銷商零件的可用性和補充率，以提高服務處理量和客戶滿意度。

Syncron銷售長Anneliese Schulz表示：「在競爭激烈的汽車製造業中，精簡且充分互聯的售後市場營運方式是成功的必要條件。Syncron零售庫存管理可幫助福特這樣的一流原始設備製造商提高能見度、智慧性，並管控極為複雜的庫存挑戰，讓廠商能夠維持客戶的信任和忠誠度。我們很高興繼續與福特合作。」

關於Syncron

Syncron促進一流製造商和分銷商充分利用世界新型服務經濟。我們能夠改善售後市場的獲利能力，促使營運資金最佳化，提高客戶忠誠度，使客戶能夠成功轉向未來的服務驅動型業務模式。Syncron在人工智慧和機器學習領域擁有業界領先的投資，提供業界首個獲得客戶認可的完整端到端智慧服務生命週期管理方案組合。Syncron的產品和服務包括多種一流的解決方案，如：備用零件庫存、價格、設備正常執行時間、保固、服務合約和現場服務管理。我們的解決方案透過Syncron的互聯服務體驗(Connected Service Experience, CSX)平臺提供，憑藉卓越的售後服務體驗，為客戶帶來差異化競爭優勢，同時推動收入和利潤大幅改善。眾所周知，多家世界頂級品牌信任Syncron，Syncron也因此成為智慧服務生命週期管理(SLM)軟體即服務(SaaS)解決方案領域首屈一指的私人企業及全球領導者。如欲瞭解更多資訊，請造訪syncron.com。

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