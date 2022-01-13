Syncron将帮助优化服务备件库存，在复杂的经销商网络中提升客户体验

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Syncron今天宣布，福特汽车公司扩大了与Syncron的合作范围，Syncron将为福特在美国的经销商网络精简和优化服务备件库存，该网络由逾3,000家经销商组成。

Syncron拥有当今市场上领先的库存智能和先进优化技术，可为客户缩短维修等待时间、实现更顺畅的维护流程、提供一流的服务体验，以此帮助客户进一步提振声誉。该库存管理解决方案能够改善各种性能指标，例如提高修复率，同时降低整个库存分销网络中的过剩库存。

Syncron零售库存管理(Retail Inventory Management)的其他优势：

将经销商的当前备件规划转变为更具战略性、数据驱动的模式，以便所有相关方能够更快地做出更好的库存决策。

经过验证、测试且可扩展的售后服务平台，能够在广泛的经销商网络中快速部署。

改善经销商备件的可用性和供应比率，以提高服务吞吐量和客户满意度。

Syncron首席销售官Anneliese Schulz表示：“在竞争激烈的汽车制造业中，精简且充分互联的售后市场运营方式是成功的必要条件。Syncron零售库存管理可帮助福特这样的领先原始设备制造商提高能见度、智能性，并应对极为复杂的库存挑战，让厂商能够维持客户的信任和忠诚度。我们很高兴继续与福特合作。”

关于Syncron

Syncron加速领先制造商和分销商充分利用世界新型服务经济。我们能够提高售后市场的盈利能力，优化营运资本，提高客户忠诚度，促使客户成功转向未来的服务驱动型业务模式。Syncron在人工智能和机器学习领域拥有行业领先的投资，提供业界首个获得客户认可的完整端到端智能服务生命周期管理方案组合。Syncron的产品和服务包括多种领先的解决方案，如：服务备件库存、价格、设备正常运行时间、质保、服务合同和现场服务管理。我们的解决方案通过Syncron的互联服务体验(Connected Service Experience, CSX)平台提供，凭借卓越的售后服务体验为客户带来差异化竞争优势，同时推动收入和利润大幅提升。众所周知，多家世界顶级品牌信任Syncron，Syncron也因此成为智能服务生命周期管理(SLM)软件即服务(SaaS)解决方案领域首屈一指的私有企业及全球领导者。如需了解更多信息，请访问syncron.com。

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