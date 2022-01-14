Altum Technologies攜手Nippon Steel Engineering宣佈推出智慧清潔服務，並獲得新一輪成長融資

赫爾辛基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Altum Technologies Oy（執行長：Matias Tainela，總部：芬蘭赫爾辛基，以下簡稱“Altum”）和Nippon Steel Engineering Co., Ltd.（執行長：Yukito Ishiwa，總部：日本東京，以下簡稱“NSE”）宣佈合作推出新型智慧清潔服務。

這項新服務將協助加工製造業者使用軟體引導的超音波技術來清潔和預防工業設備和管線內的污垢。兩家公司已經就Altum的ZPD技術簽署授權合約，以便在全日本的能源、石化、造紙、食品、飲料等眾多產業提供智慧清潔服務。

Altum和NSE現正聯手提供超音波解決方案，可有效並高效地清理大型和若干種特定類型的工業加工設備及裝置。從現在起，企業將能夠擺脫污垢及生產與產能損失等眾多連帶問題的困擾。

據估計，目前日本的智慧清潔服務市場規模約為18億美元（2,000億日圓）。NSE和Altum將繼續努力擴大該市場的規模。

Altum和NSE的合作目標不僅是為了造福工業界，減少工業生產設施的二氧化碳排放亦將令整個地球受益。此外，其他清潔方法會使用有毒化學品，Altum和NSE的目標是消除或減少在清潔生產過程中對此類化學品的依賴。NSE和Altum的超音波服務將成為對抗氣候變遷的革命性工具，可幫助企業達成聯合國設定的多個永續發展目標。

Altum還獲得來自LocalTapiola保險公司、Tesi（芬蘭工業投資有限公司）和Maki.vc的新一輪成長融資。

Altum在全球為加工工業提供ZPD服務，以提高工廠的能源效率。其業務還能降低人類對環境的影響，並透過其廣泛應用而對實現碳中和社會有所貢獻。

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