Altum Technologies携手Nippon Steel Engineering宣布推出智能清洁服务，并获得新一轮成长融资

赫尔辛基--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Altum Technologies Oy（首席执行官：Matias Tainela，总部：芬兰赫尔辛基，以下简称“Altum”）和Nippon Steel Engineering Co., Ltd.（首席执行官：Yukito Ishiwa，总部：日本东京，以下简称“NSE”）宣布合作推出新型智能清洁服务。

这项新服务将帮助流程型生产企业通过使用软件引导的超声波技术来清洁和预防工业设备和管道内的污垢。两家公司已经就Altum的ZPD技术签署了许可协议，以便在全日本的能源、石化、造纸、食品、饮料等众多行业提供智能清洁服务。

当前，Altum和NSE正联手提供一种超声波解决方案，可有效并高效地清理大型和若干种特定类型的工业流程加工设备及装置。从现在起，企业将能够摆脱污垢及生产与产能损失等众多连带问题的困扰。

据估算，当前日本市场智能清洁服务的规模约为18亿美元（2,000亿日元）。NSE和Altum将继续努力拓展该市场的规模。

Altum和NSE的合作目标不仅是为了让工业界受益，还包括通过减少工业生产设施的二氧化碳排放令整个地球受益。此外，其他清洁方法会使用有毒化学品，Altum和NSE的目标是消除或减少在清洁生产过程中对此类化学品的依赖。NSE和Altum的超声波服务将成为应对气候变化的革命性工具，可帮助企业实现联合国设定的多个可持续发展目标。

Altum还获得了来自LocalTapiola保险公司、Tesi（芬兰工业投资有限公司）和Maki.vc的新一轮的成长融资。

Altum在全球范围内为流程型生产行业提供ZPD服务，以提高工厂的能源效率。其业务还能降低人类对环境的影响，并通过其广泛应用为实现碳中和社会做出贡献。

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