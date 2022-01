Altum Technologies et Nippon Steel Engineering annoncent le lancement de leur service de nettoyage intelligent, le "Smart Cleaning Service". Altum Technologies annonce en outre avoir obtenu un financement pour sa prochaine phase de croissance.

A focused ultrasound technology can remove foulants from piping and other industrial equipment. (Graphic: Business Wire)

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Altum Technologies Oy (PDG : Matias Tainela, ayant son siège à Helsinki, en Finlande, ci-après dénommée "Altum") et Nippon Steel Engineering Co., Ltd. (PDG : Yukito Ishiwa, ayant son à Tokyo, au Japon, ci-après dénommée "NSE") annoncent leur collaboration pour le lancement d'un nouveau service de Smart Cleaning.

Ce nouveau service permettra aux entreprises de nettoyer et d'éviter l'encrassement des équipements industriels et des tuyauteries grâce à une technologie ultrasonique contrôlée par logiciel. Les deux sociétés ont à présent signé un accord de licence pour la technologie ZPD d'Altum, en vue de proposer le service Smart Cleaning partout au Japon, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la pétrochimie, de la fabrication du papier, de l'alimentation et des boissons.

Altum et NSE conjuguent désormais leurs atouts pour proposer une solution ultrasonique qui est non seulement suffisamment puissante mais aussi efficace pour les équipements et dispositifs de traitement industriel volumineux et de tous types. Les entreprises ne risquent donc plus d'être confrontées à l'encrassement et aux nombreux problèmes qui y sont liés, comme les pertes de production et de capacité.

Le marché japonais qui sera couvert par le service de Smart Cleaning est évalué à 1,8 milliard de dollars (200 milliards de yens). NSE et Altum poursuivront leurs efforts pour accroître ce marché et atteindre de nouveaux sommets.

En collaborant, Altum et NSE visent non seulement à procurer des avantages à l'industrie, mais aussi à la planète entière, grâce à la réduction des émissions de CO2 des installations de production industrielle. Par ailleurs, les méthodes de nettoyage traditionnelles utilisent des produits chimiques toxiques, et l'objectif d'Altum et de NSE est de supprimer ou de réduire leur utilisation dans les processus de nettoyage liés à la production. Le service ultrasonique de NSE et d'Altum est un outil innovant pour lutter contre le changement climatique et aider les entreprises à atteindre différents objectifs de développement durable fixés par les Nations unies.

Altum a par ailleurs décroché un nouveau fonds de croissance auprès des compagnies d'assurance LocalTapiola, Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) et Maki.vc.

Altum propose son service ZPD dans le monde entier aux industries de transformation, et contribue ainsi à améliorer l'efficacité énergétique des usines. Ce service permettra de réduire la charge environnementale et son utilisation généralisée permettra de concrétiser une société neutre en carbone.

