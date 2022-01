Agendia werkt samen met Illumina om genomische tests uit te breiden in de zorg voor borstkanker

IRVINE, Calif. & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Agendia, Inc., een commercieel bedrijf dat zich richt op precisie-oncologie voor borstkanker, heeft vandaag een meerjarige samenwerking aangekondigd met Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), om samen in-vitro diagnostische (IVD) tests voor oncologische tests te ontwikkelen. Het partnerschap is bedoeld om het gebruik van next-generation sequencing (NGS) voor gedecentraliseerde oncologische tests te bevorderen en sluit aan bij Illumina's benadering van IVD-partnerschappen in de oncologie. Agendia wordt onderdeel van Illumina's groeiende portfolio van meer dan 30 IVD-partners die meer dan 40 op sequencing gebaseerde oplossingen ontwikkelen voor kankerprognose, therapieselectie en andere toepassingen.

Illumina en Agendia zijn van plan nieuwe tests te ontwikkelen om de zorg voor en het beheer van borstkankerpatiënten te verbeteren, waarbij ze gebruik maken van het Illumina MiSeq™Dx-sequencingplatform om de reeks genenpanels uit te breiden die beschikbaar zijn voor analyse van solide tumoren. Het bedrijf verwacht dat zijn vlaggenschiptest, MammaPrint®, die door de FDA is goedgekeurd en momenteel wordt aangeboden via het centrale laboratorium van Agendia, de eerste gedecentraliseerde, op NGS gebaseerde test voor de bepaling van het risico op terugkeer van borstkanker zal zijn die door de FDA is goedgekeurd.

"Deze samenwerking is een belangrijke stap in de integratie van NGS-technologieën door Agendia en brengt ons nog dichter bij onze belofte om cruciale genomische informatie te verstrekken aan artsen en hun patiënten om een leidraad te bieden voor de zorg bij elke stap in het behandeltraject van een patiënt," aldus Mark Straley, Chief Executive Officer van Agendia. “Wij zijn van mening dat onze huidige, door de FDA goedgekeurde, breed vergoede MammaPrint-test de perfecte basis biedt voor integratie met Illumina's MiSeqDx-platform. Samen zijn we van plan om uit te breiden wat mogelijk is in de zorg voor borstkanker en ervoor te zorgen dat de essentiële inzichten die voortkomen uit genomische tests worden geboden aan patiënten over de hele wereld."

Illumina's robuuste diagnostische NGS-productportfolio, inclusief het MiSeq™Dx-platform, omvat een breed scala aan klinische toepassingen die zijn ontworpen voor een verscheidenheid aan klinische laboratoriumomgevingen. Naarmate NGS-tests meer geïntegreerd raken in de routinematige patiëntenzorg, zet Illumina zich in om klinische oplossingen te bieden, zowel via producten als partnerschappen, die de diagnose en het beheer van menselijke ziekten mogelijk maken.

De eigen testoplossingen van Agendia stellen artsen in staat om de ziekteveroorzakers nauwkeuriger te diagnosticeren en de progressie van borstkanker bij een vrouw te voorspellen. De wetenschappelijke benadering van het bedrijf biedt een holistisch beeld van de biologie die ten grondslag ligt aan de borstkanker van een individuele patiënt, waardoor artsen de behandeling kunnen personaliseren. Het bedrijf gelooft dat de gedecentraliseerde MammaPrint NGS-test, ontwikkeld op het Illumina MiSeq™Dx-platform, grote klinische ziekenhuizen wereldwijd in staat zal stellen om de klinische bruikbaarheid en voordelen van MammaPrint aan hun artsen en patiënten in-house aan te bieden. Bovendien zal de MammaPrint NGS-test optimaal gebruik maken van bijna twee decennia aan klinisch bewijs uit 30 klinische onderzoeken met meer dan 30.000 patiënten met borstkanker, evenals van een 15-jarige geschiedenis van FDA-goedkeuring, opname van toprichtlijnen in medische genootschappen en welomschreven en unieke CPT-codes voor brede terugbetaling.

"We zijn verheugd om samen te werken met Agendia met zijn diepgaande expertise in genomische tests bij borstkanker, om het bereik van op NGS gebaseerde genomische tests in de kankerzorg te vergroten," aldus Joydeep Goswami, Chief Strategy and Corporate Development Officer van Illumina. "Wij zijn van mening dat het mogelijk maken van interne klinische tests de kennis van het zorgnetwerk zal versterken, de doorlooptijden zal verkorten en uiteindelijk meer patiënten zal ondersteunen met verbeterde begeleiding bij zorgtrajecten."

Over Agendia

Agendia is een missiegedreven, commerciële onderneming die zich richt op het mogelijk maken van state-of-the-art besluitvorming door artsen te voorzien van diagnostische en informatie-oplossingen van de volgende generatie die kunnen worden gebruikt om de resultaten voor borstkankerpatiënten over de hele wereld te helpen verbeteren. Het bedrijf biedt momenteel twee commercieel verkrijgbare genomische profileringstests die chirurgen, oncologen en pathologen helpen om de behandeling van vrouwen op kritieke interventiepunten tijdens hun patiëntentraject te personaliseren.

MammaPrint® is een prognostische test met 70 genen die, samen met andere klinisch-pathologische factoren, het risico op terugkeer van borstkanker bij een specifieke patiënt bepaalt. BluePrint® is een moleculaire subtyperingstest met 80 genen die de onderliggende biologie van een individuele borstkanker identificeert om informatie te verschaffen over het gedrag, de langetermijnprognose en de mogelijke respons op systemische therapie. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een holistisch beeld van de borstkanker van een individuele patiënt, waardoor artsen objectief het beste behandelplan kunnen selecteren.

Ga voor meer informatie over de tests en lopende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com.

