Bilan semestriel du contrat de liquidité AIR LIQUIDE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AIR LIQUIDE (Paris:AI) à EXANE BNP PARIBAS, en date de dénouement du 31 Décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 050 titres AIR LIQUIDE

16 048 821 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achat: 370 827 titres (2 880 transactions) 54 305 269 € Vente: 373 165 titres (3 187 transactions) 54 728 057 €

Il est rappelé que :

Lors du dernier bilan semestriel (30 Juin 2021) les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

7 088 titres AIR LIQUIDE

15 972 623 €

Achat : 317 385 titres (2 375 transactions) 43 511 972 € Vente : 322 797 titres (2 667 transactions) 44 350 693 €

Au 31 Décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

9 500 titres AIR LIQUIDE

14 986 662 €

