Superior Plus et Charbone s’associent pour assurer l’approvisionnement et la distribution en hydrogène vert

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Superior Plus Corp. (« Superior ») (TSX: SPB) a le plaisir d’annoncer que Superior Propane et Charbone Corporation (« Charbone ») entament une collaboration pour livrer de l’hydrogène vert à leur clientèle commerciale et industrielle, et ce d’abord au Québec, au Canada. Superior et Charbone mettront à profit leur expertise collective, portant sur la distribution d’énergie mobile et la logistique connexe pour l’une et sur la production d’hydrogène vert pour l’autre, pour faire de l’hydrogène une option énergétique abordable et pratique pour les entreprises de nombreux secteurs industriels qui cherchent à limiter leurs émissions de carbone, à utiliser des sources d’énergie propres et à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.

En vertu des termes de la lettre d’intention signée par les deux parties, l’usine de Charbone de Sorel-Tracy, au Québec, fournira à Superior de l’hydrogène vert, les premières livraisons étant prévues au troisième trimestre 2022. La société de distribution d’énergie de Superior Propane, à la pointe du secteur, sera chargée d’assurer la livraison de l’hydrogène, directement de l’usine de Charbone aux clients de Superior. Parmi cette clientèle comptent des entreprises utilisant de l’énergie dans les secteurs de l’exploitation minière, de la production d’électricité, des transports et de l’industrie. L’accord entre Superior Propane et Charbone est sujet à la négociation et conclusion des termes des accords définitifs ainsi qu’à la construction de l’usine de Sorel-Tracy, au Québec.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Charbone et de pouvoir offrir de l’hydrogène propre à nos clients québécois », a déclaré Luc Desjardins, président-directeur général de Superior. « Le niveau de sécurité de Superior, son réseau logistique et sa plateforme mobile de distribution d’énergie, la meilleure de sa catégorie, permettront à Charbone de poursuivre l’expansion de ses activités d’approvisionnement en hydrogène. En ayant accès à la production d’hydrogène vert de Charbone, Superior sera en mesure de vendre de l’énergie propre et rentable à ses clients, actuels et futurs, en accord avec sa stratégie globale qui vise à offrir à ses clients des produits énergétiques alternatifs, et notamment des alternatives énergétiques vertes à faible bilan carbone, en s’appuyant sur ses activités de distribution d’énergie existante. »

« Ensemble, l’expertise de Superior en matière de livraison de solutions énergétiques portables à une large gamme d’industries et la production d’hydrogène vert de Charbone vont révolutionner les offres d’énergie décarbonée disponibles pour les clients du Québec », a déclaré Rick Carron, président de Superior Propane.

« L’accord que nous négocions avec Superior en vue d’établir un partenariat exclusif est une étape majeure dans l’histoire de Charbone Corporation », a déclaré Dave Gagnon, président-directeur général de Charbone. « L’accord issu de ce partenariat permettra aux deux parties de produire, développer, vendre et distribuer de l’hydrogène propre grâce à un vaste réseau et offrira aux industries canadiennes une nouvelle solution en matière d’énergie propre alternative. »

À propos de Superior

Superior est l’un des plus grands distributeurs et négociants de propane et de distillats, ainsi que de produits et services connexes, en Amérique du Nord. L’entreprise dessert plus de 780 000 sites clients aux États-Unis et au Canada.

À propos de Charbone

Charbone Corporation est un groupe canadien spécialisé dans l’hydrogène vert et implanté en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à mettre au point des installations modulaires et extensibles pour la production d’hydrogène. L’acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis et au Canada permettra à Charbone de produire des molécules de dihydrogène vert à partir d’une source d’une énergie fiable et durable, positionnant ainsi l’entreprise comme fournisseur d’une solution écologique pour les activités industrielles et commerciales.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives qui se fondent sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses de Superior à ce jour, sur la base de son expérience et de sa perception des tendances passées. Dans le présent communiqué de presse, il est possible d’identifier ces informations et déclarations prospectives grâce à l’utilisation de termes tels que « fera », « prévoit », « annualisé » et autres expressions similaires.

Ce communiqué contient notamment des informations et déclarations prospectives sur les opportunités attendues en matière de commercialisation, d’approvisionnement et de logistique liés à l’hydrogène vert, sur la fin des travaux prévue pour l’usine de production de Sorel-Tracy, ainsi que sur la négociation et la conclusion des accords définitifs entre les deux parties, et sur la date de ces événements. Ces déclarations prospectives sont formulées par Superior sur la base de certaines hypothèses émises par la société à la date du présent communiqué de presse, notamment: le succès des activités de Superior; les prix des produits de base, les marges, les volumes et les taux de change en vigueur; la supposition que les résultats d’exploitation futurs de Superior seront conformes aux performances passées ainsi qu’aux attentes de la direction à cet égard; la disponibilité ininterrompue de capitaux à des prix intéressants afin de pouvoir financer les besoins en capitaux futurs; les coûts d’exploitation futurs; la supposition que toutes les approbations réglementaires et environnementales requises peuvent être obtenues aux conditions nécessaires et en temps opportun; la supposition que l’usine de Sorel-Tracy, au Québec, sera achevée et opérationnelle dans les délais prévus; et la supposition que le succès des négociations d’un ou de plusieurs accords définitifs contraignants sera réalisé dans les délais prévus. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes connus et inconnus, y compris, mais sans s’y limiter: le contexte réglementaire et les décisions en matière de réglementation; la non-exécution des accords conformément à leurs modalités; l’impact de sociétés et de tarifs concurrentiels; la dépendance vis-à-vis d’accords et de partenaires clés de l’industrie; les mesures prises par les autorités gouvernementales ou réglementaires, y compris toute modification du droit et du traitement fiscal, ou un renforcement de la législation sur l’environnement; un contexte défavorable pour l’économie et les marchés au Canada, en Amérique du Nord et dans le reste du monde; les fluctuations des résultats d’exploitation; les pénuries de main-d’œuvre et de matériel; et certains autres risques détaillés de manière ponctuelle dans les documents d’information publics de Superior, y compris ceux détaillés dans la section « Risk Factors » du rapport de gestion annuel de la direction de Superior pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, disponible à l’adresse suivante: www.sedar.com.

Les lecteurs sont donc informés de la possibilité que des événements ou des circonstances entraînent une différence notable entre les résultats actuels et ceux ayant été prédits, prévus ou projetés. Ces déclarations prospectives sont expressément qualifiées par les déclarations ci-dessus. Superior ne s’engage ni à mettre à jour ni à réviser publiquement les déclarations prospectives ou les informations figurant dans le présent document, sauf si les lois qui s’appliquent l’exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.