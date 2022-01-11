BAI Communications攜手Mavenir為桑德蘭提供智慧城市專案

英格蘭雷丁和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於利用可以在任何雲端上執行並改變世界連接方式的雲端原生軟體來建構適用於未來需求的網路。該公司今天宣布，全球通訊基礎建設供應商BAI Communications（簡稱BAI）將為位於（英國）英格蘭北部的桑德蘭市議會啟動智慧城市專案，該專案由Mavenir的MAVedge解決方案提供支援。

BAI Communications將建構以5G為中心的新網路，以加速製造和物流、教育和社會保健等產業採用變革性數位化服務。該專案的初步建設範圍是在城市中心部署一個5G私人網路絡，未來可能擴展成為中立主機網路。

中立主機模型為智慧城市計畫提供網路覆蓋和連接。它們使地方議會和當局能夠以更切實可行且更具成本效益的方式提供智慧化的服務，並執行各式各樣的智慧社區應用程式。

MAVedge包含Mavenir領先的Open vRAN和5G Packet Core解決方案，可推動該智慧城市專案實現下一代數位化轉型，並為桑德蘭當地社區提供先進的5G行動連接。MAVedge支援分布在網路邊緣的安全私人網路，並支援建立適用於各種應用程式和設備的數位市場，從而能夠為企業和產業的各種使用案例打造高效率的環境。

5G Open vRAN和5G Packet Core解決方案採用雲端原生虛擬化技術設計，提供具有開放式標準介面的完全可擴充和虛擬化的網路架構。Open RAN平臺讓BAI Communications能夠部署來自不同廠商的無線設備。該解決方案使用可在商用現貨(COTS)硬體上執行的軟體，具有經濟性、靈活性和敏捷性，同時提供單一基準架構，可支援許多不同類別的使用案例。

新網路將幫助桑德蘭各領域部門加速實現轉型，包括：

智慧家庭：解決健康與社會保健需求，為居家弱勢族群提供支援，讓他們能夠使用感測器和其他物聯網設備等輔助技術。

數位技能和教育：為地方管轄內的小學和中學提供增強的線上和遠端連接，以及遠距學習服務。

製造業和工業4.0：提高汽車業的供應鏈敏捷性，包括自動駕駛汽車和自動重型貨車等應用。

BAI Communications集團技術長Brendan O’Reilly表示：「Open RAN是一種採用開放式介面的經濟型解決方案，將使我們能夠以極其敏捷和靈活的方式進行部署。我們很高興能與Mavenir合作，該公司是雲端原生虛擬化解決方案的創新型科技公司，也是Open RAN計畫和5G Core方面的領軍企業。我們相信，桑德蘭將透過科技來加速實現其遠大規劃，成為英國領先的智慧城市之一，並將人、社區和企業緊密連結在一起。」

Mavenir行銷長Stefano Cantarelli表示：「桑德蘭的智慧城市專案享有盛譽，而BAI Communications是其理想的合作夥伴。透過各方合作，我們將有能力建構新的RAN和Packet Core網域，為各種跨產業使用案例提供所需的靈活性。Mavenir的虛擬化解決方案是Open vRAN和雲端原生Packet Core技術的完美之選。我們的目標是在中立主機架構中實現營運自動化和靈活的擴充性，同時造福企業和商業用戶，以及更廣泛的社區。」

BAI Communications UK解決方案與創新部門總監Andrew Conway表示：「我們正在為桑德蘭市建立一種新型的數位化結構，該市的數位和商業企業家可以在此基礎上建構一系列新的數位化服務，使居民、企業和遊客受惠。」

桑德蘭市議會智慧城市部門副主任Liz St Louis表示：「我們很早就認識到技術的重要性，技術能夠在人們之間建立連結，並幫助桑德蘭實現成為數位化先驅的目標。BAI Communications和Mavenir此次新結成的夥伴關係為我們帶來了可全面擴展的網路架構，將激發創新並塑造我們作為領先的智慧城市的未來。

我們正在同心協力，利用科技和數位化轉型的力量，造福桑德蘭的居民、企業和遊客。新網路將加速催生更多的智慧服務，包括社區應用程式、數位技能提升機會和全市先進製造業聚落的效率驅動力。」

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體式單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

關於BAI Communications：

BAI Communications是共用通訊基礎建設及開創性解決方案的全球領軍企業，這些解決方案使客戶能夠以盡可能高效率和具成本效益的方式推動他們的服務、加速網路建設，並擴大業務覆蓋度。BAI長期處於網路發展的尖端，目前正利用光纖技術，率先實現4G/LTE的升級，加速5G建設，並為6G及更高版本做好準備。我們與行動網路營運商、政府、交通、企業、廣播和各種場館的客戶密切合作，以實現他們的通訊願景。我們不僅僅關注不遠的將來，更聚焦長期合作中存在的可能性。我們的全球業務遍及澳洲、加拿大、香港、英國，以及美國（透過BAI Group旗下公司Mobilitie和我們持有多數股權的Transit Wireless）。我們正在協力為所有人打造更智慧的社區。https://www.baicommunications.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。