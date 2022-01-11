BAI Communications携手Mavenir为桑德兰提供智慧城市项目

英格兰雷丁和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于利用可以在任何云上运行并改变世界连接方式的云原生软件来构建面向未来的网络。该公司今天宣布，全球通信基础设施提供商BAI Communications（简称“BAI”）将为位于（英国）英格兰北部的桑德兰市议会启动智慧城市项目，该项目由Mavenir的MAVedge解决方案提供支持。

BAI Communications将构建以5G为中心的新网络，以加速制造和物流、教育和社会保健等行业采用变革性数字化服务。该项目的初步建设范围是在城市中心部署一个5G专用网络，未来可能扩展成为中立主机网络。

中立主机模型为智慧城市计划提供网络覆盖和连接。它们使地方议会和当局能够以更切实可行且更具成本效益的方式提供智能化的服务，并运行各种各样的智慧社区应用。

MAVedge包含Mavenir领先的Open vRAN和5G Packet Core解决方案，可推动该智慧城市项目实现下一代数字化转型，并为桑德兰当地社区提供先进的5G移动连接。MAVedge支持分布在网络边缘的安全专用网络，并支持建立面向各种应用和设备的数字市场，从而能够为企业和行业的各种用例创建高效的环境。

5G Open vRAN和5G Packet Core解决方案采用云原生虚拟化技术设计，提供具有开放式标准接口的完全可扩展和虚拟化的网络架构。Open RAN平台让BAI Communications能够部署来自不同厂商的无线设备。该解决方案使用可在商用现货(COTS)硬件上运行的软件，具有经济性、灵活性和敏捷性，同时提供单一基准架构，可支持许多不同类别的用例。

新网络将帮助桑德兰各领域部门加速实现转型，包括：

智能家居：解决健康与社会保健需求，为居家弱势群体提供支持，让他们能够用上传感器和其他物联网设备等辅助技术。

数字技能和教育：为地方管辖内的小学和中学提供增强的在线和远程连接，以及远程学习服务。

制造业和工业4.0：提高汽车行业的供应链敏捷性，包括自动驾驶汽车和自动重型货车等应用。

BAI Communications集团首席技术官Brendan O’Reilly表示：“ Open RAN是一种基于开放式接口的经济型解决方案，将使我们能够以极其敏捷和灵活的方式进行部署。我们很高兴能与Mavenir合作，该公司是云原生虚拟化解决方案的创新型科技公司，也是Open RAN计划和5G Core方面的领军企业。我们相信，桑德兰将借助科技来加速实现其远大规划，成为英国领先的智慧城市之一，并将人、社区和企业紧密联系在一起。”

Mavenir首席营销官Stefano Cantarelli表示：“ 桑德兰的智慧城市项目享有盛誉，而BAI Communications是其理想的合作伙伴。通过各方合作，我们将有能力构建新的RAN和Packet Core域，为各种跨行业用例提供所需的灵活性。Mavenir的虚拟化解决方案是Open vRAN和云原生Packet Core技术的完美之选。我们的目标是在中立主机架构中实现运营自动化和灵活的可扩展性，同时造福企业和商业用户，以及更广泛的社区。”

BAI Communications UK解决方案与创新部门总监Andrew Conway表示：“ 我们正在为桑德兰市创建一种新型的数字化结构，该市的数字和商业企业家可以在此基础上构建一系列新的数字化服务，使居民、企业和游客受益。”

桑德兰市议会智慧城市部门副主任Liz St Louis表示：“ 我们很早就认识到技术的重要性，技术能够在人们之间建立联络，并帮助桑德兰实现成为数字化领跑者的目标。BAI Communications和Mavenir此次新结成的伙伴关系为我们带来了可全面扩展的网络架构，将激发创新并塑造我们作为领先的智慧城市的未来。

“ 我们正在同心协力，利用科技和数字化转型的力量，造福桑德兰的居民、企业和游客。新网络将加速催生更多的智能服务，包括社区应用、数字技能提升机会和全市先进制造业集群的效率驱动力。”

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

关于BAI Communications：

BAI Communications是共享通信基础设施及开创性解决方案的全球领军企业，这些解决方案使客户能够以尽可能高效和具成本效益的方式推进他们的服务、加速网络建设，并扩大业务覆盖度。BAI长期处于网络发展的前沿，目前正利用光纤技术，率先实现4G/LTE的升级，加速5G建设，并为6G及更高版本做好准备。我们与移动网络运营商、政府、交通、企业、广播和各种场馆的客户密切合作，以实现他们的通信愿景。我们不仅仅关注不远的将来，更聚焦长期合作中存在的可能性。我们的全球业务遍及澳大利亚、加拿大、香港、英国，以及美国（通过BAI Group旗下公司Mobilitie和我们持有多数股权的Transit Wireless）。我们正在协力为所有人创建更智慧的社区。https://www.baicommunications.com

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