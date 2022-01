BAI Communications s'associe à Mavenir pour exécuter le projet de ville intelligente de Sunderland

READING, Angleterre, et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des logiciels « cloud-native » qui fonctionnent sur n'importe quel cloud et transforment la façon dont le monde est connecté, a annoncé aujourd'hui que BAI Communications (BAI), un fournisseur mondial d'infrastructures de communications, allait lancer un projet de ville intelligente pour le conseil municipal de Sunderland au nord de l'Angleterre (Royaume-Uni), activé par la solution MAVedge de Mavenir.

BAI Communications construira un nouveau réseau axé 5G pour accélérer l'adoption de services numériques transformateurs pour des secteurs tels que la fabrication et la logistique, l'éducation et les soins sociaux. Le champ d'application initial est le déploiement au centre-ville d'un réseau privé 5G qui a le potentiel d'évoluer et de devenir un réseau hôte neutre.

Les modèles d'hôte neutre fournissent une couverture et une connectivité pour les initiatives des villes intelligentes. Ils permettent aux autorités et aux conseils municipaux locaux de fournir des services intelligents et d'exécuter de nombreuses applications de communautés intelligentes de manière plus viable et plus rentable.

MAVedge intègre les solutions de pointe Open vRAN et 5G Packet Core de Mavenir pour conduire la transformation numérique de nouvelle génération de ce projet de ville intelligente, et fournir une connectivité mobile 5G avancée à la communauté locale de Sunderland. MAVedge permet de distribuer des réseaux privés sécurisés à la périphérie et alimente un marché numérique d'applications et d'appareils pour créer un environnement efficace pour des cas d'utilisation divers pour l'entreprise et l'industrie.

Les solutions 5G Open vRAN et 5G Packet Core sont conçues à l'aide de techniques de virtualisation « cloud-native » fournissant une architecture de réseau entièrement évolutive et virtualisée avec des interfaces standard ouvertes. La plateforme Open RAN permet à BAI Communications de déployer des unités radio de différents fournisseurs. La solution utilise un logiciel fonctionnant sur un matériel commercial standard (commercial off the shelf, COTS) qui assure la rentabilité, la flexibilité et l'agilité, tout en fournissant une seule architecture comme référence pour de nombreux cas d'utilisation différents.

Le nouveau réseau accélèrera la transformation dans divers secteurs à Sunderland, avec notamment :

Maisons intelligentes : en répondant aux besoins en matière de soins de santé et de services sociaux pour soutenir les personnes vulnérables vivant à domicile, en fournissant un accès à des technologies d'aide telles que des capteurs et d'autres appareils compatibles avec l'IdO.

Compétences numériques et éducation : en fournissant une connectivité en ligne et à distance améliorée et un apprentissage à distance dans les écoles primaires et secondaires de l'autorité locale.

Fabrication et Industrie 4.0 : en améliorant l'agilité de la chaîne d'approvisionnement pour l'industrie automobile, avec des applications telles que les véhicules à conduite autonome et les poids lourds autonomes.

« Open RAN est une solution rentable basée sur des interfaces ouvertes, qui nous permettra de déployer de manière très souple et flexible », a déclaré Brendan O’Reilly, directeur de la technologie de groupe chez BAI Communications. « Nous sommes ravis de travailler avec Mavenir, une entreprise innovante en matière de technologie dans le domaine des solutions virtualisées « cloud-native » et un acteur de premier plan dans l'initiative Open RAN et 5G Core. Nous sommes d'avis que la technologie aidera à accélérer les ambitions de Sunderland qui sont de devenir l'une des villes intelligentes les plus avancées du Royaume-Uni, connectant les personnes, les communautés et les entreprises. »

« BAI Communications est un partenaire idéal pour ce projet prestigieux de ville intelligente à Sunderland. Ensemble, nous pourrons construire de nouveaux domaines RAN et Packet Core qui fourniront la flexibilité nécessaire pour un ensemble divers de cas d'utilisation intersectoriels. Les solutions virtualisées de Mavenir sont le choix de technologie idéal avec Open vRAN et le Packet Core « cloud-native ». L'objectif est d'automatiser les opérations et de flexibiliser l'évolutivité dans l'architecture d'hébergement neutre, tout en offrant des avantages non seulement aux entreprises et aux utilisateurs professionnels, mais aussi à la communauté au sens large », a ajouté Stefano Cantarelli, directeur du marketing chez Mavenir.

« Nous créons pour la ville de Sunderland une nouvelle matrice numérique sur laquelle les entrepreneurs numériques et commerciaux de la ville peuvent construire un portefeuille de nouveaux services numériques pour les résidents, les entreprises et les visiteurs », déclare Andrew Conway, directeur des solutions et de l'innovation chez BAI Communications UK.

Liz St Louis, directrice adjointe des villes intelligentes au conseil municipal de Sunderland, a confié pour sa part : « Nous reconnaissons depuis longtemps l'importance de la technologie dans la mise en relation des personnes et la réalisation des opportunités de faire de Sunderland un chef de file numérique. Ce nouveau partenariat entre BAI Communications et Mavenir présente une architecture de réseau entièrement évolutive qui libérera l'innovation et façonnera l'avenir de notre ville intelligente phare.

« Ensemble, nous exploitons le pouvoir de la technologie et de la transformation numérique au profit des résidents, des entreprises et des visiteurs de Sunderland. Le nouveau réseau accélérera l'émergence d'autres services intelligents, notamment des applications communautaires, des possibilités de mise à niveau des compétences numériques et des campagnes d'efficacité pour les clusters de fabrication avancée de la ville. »

