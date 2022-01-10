Iksuda Therapeutics與LegoChem Biosciences簽署Her2抗體藥物複合體計畫授權協議以深化臨床研發產品線

英格蘭新堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開發新一代高治療指數抗體藥物複合體(ADC)的公司Iksuda Therapeutics (Iksuda)今天宣佈，將透過與韓國生物製藥公司LegoChem Biosciences (LCB)所簽的授權許可和商業化協議，進一步擴大公司差異化的ADC研發產品線。LCB專注於運用其專有藥物發現技術開發下一代新型治療藥物。

該協議為Iksuda提供LCB的Her2 ADC計畫LCB14的全球獨家權利（不包括大中華區和韓國）。該協議包括對LCB的開發、監管和商業里程碑付款（前提是成功達成某些里程碑）以及商業銷售的權利金。

Iksuda預期，目前代號為IKS014的LCB14將於2022年第三季在美國進入第1期臨床試驗計畫。

複星醫藥已從LCB獲得LCB14在大中華區的授權許可，代號為FS-1502。複星目前正在中國進行乳癌患者第1期臨床試驗。

與LCB的這項協議使Iksuda能夠進一步擴大其臨床開發產品線。公司的IKS03計畫是頂尖的CD19標靶ADC，預期也將於2022年上半年進入第1期臨床試驗。

Iksuda也在迅速擴大其臨床前研發產品線。這些資產集中於以更高的安全性和有效性來提供治療指數更高的ADC。這些安全性和有效性是由腫瘤活化的前驅藥物小分子化學藥物結合穩定的鏈結技術（包括其專有新型PermaLink®平臺）所賦予的。

Iksuda宣佈於2021年6月完成A輪融資，由Celltrion Inc和Mirae Asset Capital共同領投，進一步認可了公司的ADC專長，並鞏固其致力於針對現有治療選擇比較有限的癌症進行治療方案開發的承諾1。

Iksuda Therapeutics執行長Dave Simpson博士表示：

「該協議進一步證明Iksuda致力於開發有望造福癌症患者的差異化ADC。重要的是，這也是對本團隊無與倫比的專長的進一步認可。

「我們繼續專注於實施我們的策略，透過診療機構為高負擔的癌症適應症和治療選擇有限的病症推動開發具有潛在價值的療法。我們在全資擁有的產品線以外，還擁有獲得許可的資產，對於這些資產，我們有能力發揮我們的優勢，從他人那裡識別有前景的合作機會，在必要時運用我們[專有的]小分子化學藥物和鏈結平臺進行進一步開發。」

LegoChem Biosciences開發長、副總裁Young-Lag Cho博士表示：

「Iksuda是加速開發HER2 ADC方面的理想合作夥伴。雙方在美國共同進行第1期試驗，學習Iksuda世界級的ADC開發專長和經驗，將加強我們的內部開發能力，同時加快我們其他ADC專案的推進。」

LegoChem Biosciences執行長Yong-Zu Kim評論道：「鑑於Iksuda在ADC領域的知識深度，我們欣然再次擴大雙方的關係，並繼續努力開發具有臨床前和臨床機會的強大研發產品線。」

完

關於Iksuda Therapeutics：www.iksuda.com

Iksuda Therapeutics是總部位於英國的生物科技公司，專注於開發針對難治性血液腫瘤和實體瘤的新一代抗體藥物複合體(ADC)。Iksuda的ADC研發產品線集中於由非前驅藥物/前驅藥物DNA和蛋白質烷基化小分子化學藥物結合穩定的鏈結化學成分組成的陣容，包括其專有的PermaLink®平臺。公司的ADC產品陣容旨在大幅提高這一重要方式的治療指數、改善癌症病患的治療結果。

關於IKS014

IKS014是潛在的頂尖HER2標靶ADC。臨床前試驗顯示，它在HER2高表現和低表現腫瘤中的活性令人印象深刻，與其他HER2導向藥物相比，有著顯著更高的HNSTD。中國1a期臨床試驗即將完成，HER2陽性乳癌患者1b期臨床試驗計畫很快即將展開。HER2陽性胃癌患者第2期試驗預訂於2022年展開。

關於IKS03

IKS03是頂尖的CD19標靶ADC，可遞送腫瘤活化的前驅藥物 pyrrolobenzodiazepine (PBD)，已獲得LegoChem Biosciences (https://iksuda.com/2020/05/licensing-agreement-with-legochem-biosciences/)的許可。臨床前測試顯示，其在體內異種移植模型中具有頂尖的有效性（與臨床和已上市的CD19標靶治療藥物相比），在非人類靈長類動物疾病模型中的最大耐受劑量(MTD)顯著升高，證明其有望成為用於B細胞癌的一流抗CD19治療藥物。計畫在2022年第二季提出新藥臨床試驗(IND)申請，第1期病患初步資料預計在2022年第三季出爐。

關於LegoChem Biosciences

LegoChem Biosciences (KOSDAQ: 141080)是一家生物製藥公司，專注於運用其專有藥物發現技術legochemistry™和ADC平臺技術conjuall™開發下一代新型治療藥物。自2006年成立以來，LegoChem立足於其專有平臺技術，專注於抗體藥物複合體、抗生素、抗凝血劑和抗癌藥物的研發。

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