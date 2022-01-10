Iksuda Therapeutics与LegoChem Biosciences签署Her2抗体药物偶联物项目许可协议以深化临床产品线

英国纽卡斯尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开发新一代高治疗指数抗体药物偶联物(ADC)的公司Iksuda Therapeutics (Iksuda)今天宣布，将通过与韩国生物制药公司LegoChem Biosciences (LCB)所签的许可和商业化协议，进一步扩大公司差异化的ADC产品线。LCB专注于运用其专有药物发现技术开发下一代新型治疗药物。

该协议向Iksuda提供LCB的Her2 ADC项目LCB14的全球独家权利（不包括大中华区和韩国）。该协议包括向LCB支付的开发、监管和商业里程碑付款（前提是成功达成某些里程碑）以及商业销售提成。

Iksuda预计，目前代号为IKS014的LCB14将于2022年第三季度进入美国1期临床试验项目。

复星医药已从LCB获得LCB14在大中华区的许可，代号为FS-1502。复星目前正在开展中国乳腺癌患者1期临床试验。

与LCB的这项协议使Iksuda能够进一步扩大其临床开发产品线。公司的IKS03项目是一款顶尖的CD19靶向ADC，预计也将于2022年上半年进入1期临床试验。

Iksuda也在迅速扩大其临床前产品线。这些资产围绕以更高的安全性和有效性来提供治疗指数更高的ADC。这些安全性和有效性是由肿瘤激活的前药毒物结合稳定的偶联技术（包括其专有新型PermaLink®平台）所赋予的。

Iksuda宣布于2021年6月完成其A轮融资，由Celltrion Inc和Mirae Asset Capital共同领投，进一步认可了公司的ADC专长，并巩固了其致力于针对现有治疗选择比较有限的癌症进行治疗方案开发的承诺1。

Iksuda Therapeutics首席执行官Dave Simpson博士表示：

“该协议进一步表明Iksuda致力于开发有望造福癌症患者的差异化ADC。重要的是，这也是对我们团队无与伦比的专长的进一步认可。

“我们继续专注于实施我们的战略，通过诊疗机构为高负担的癌症适应证和治疗选择有限的病症推动开发具有潜在价值的疗法。我们在全资拥有的产品线以外，还拥有获得许可的资产，对于这些资产，我们有能力发挥我们的优势，从他人那里识别有希望的合作机会，在必要时运用我们[专有的]毒物和偶联平台进行进一步开发。”

LegoChem Biosciences首席开发官、副总裁Young-Lag Cho博士表示：

“Iksuda是加速开发HER2 ADC方面的理想合作伙伴。通过联手开展美国1期试验，学习Iksuda世界级的ADC开发专长和经验，将加强我们的内部开发能力，同时加快我们其他ADC项目的推进。”

LegoChem Biosciences首席执行官Yong-Zu Kim评论道：“鉴于Iksuda在ADC领域的知识深度，我们欣然再次扩大双方的关系，并继续努力开发具有临床前和临床机会的强大产品线。”

完

关于Iksuda Therapeutics：www.iksuda.com

Iksuda Therapeutics是一家总部位于英国的生物技术公司，专注于开发针对难治性血液肿瘤和实体瘤的新一代抗体药物偶联物(ADC)。Iksuda的ADC产品线围绕由非前药/前药DNA和蛋白质烷基化毒物结合稳定的偶联化学成分组成的阵容，包括其专有的PermaLink®平台。公司的ADC产品阵容旨在大幅提高这一重要方式的治疗指数、改善癌症患者的转归。

关于IKS014

IKS014是一款潜在的顶尖HER2靶向ADC。临床前试验显示，它在HER2高表达和低表达肿瘤中的活性令人印象深刻，与其他HER2导向药物相比，有着显著更高的HNSTD。中国1a期临床试验即将完成，HER2阳性乳腺癌患者1b期临床试验计划将很快启动。计划于2022年开展HER2阳性胃癌患者2期试验。

关于IKS03

IKS03是一款顶尖的CD19靶向ADC，可投放肿瘤激活的前药吡咯并苯并二氮杂(PBD)，已获得LegoChem Biosciences (https://iksuda.com/2020/05/licensing-agreement-with-legochem-biosciences/)的许可。临床前测试显示，其在体内异种移植模型中具有顶尖的有效性（与临床和已上市的CD19靶向治疗药物相比），在非人类灵长类动物疾病模型中的最大耐受剂量(MTD)显著升高，证明其有望成为用于B细胞癌的领先的抗CD19治疗药物。计划在2022年第二季度提出新药临床试验(IND)申请，1期患者初步数据预计在2022年第三季度出炉。

关于LegoChem Biosciences

LegoChem Biosciences (KOSDAQ: 141080)是一家生物制药公司，专注于运用其专有药物发现技术legochemistry™和ADC平台技术conjuall™开发下一代新型治疗药物。自2006年成立以来，LegoChem立足于其专有平台技术，专注于抗体药物偶联物、抗生素、抗凝药和抗癌药的研发。

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