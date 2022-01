HAI ROBOTICS en Voyatzoglou System bundelen krachten om slimme opslagoplossingen aan te bieden in Oost-Europa

HAI ROBOTICS and Voyatzoglou System in partnership to offer smart warehousing solutions in E. Europe (Graphic: Business Wire)

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--HAI ROBOTICS, wereldwijd leider op het gebied van ACR-systemen (Autonomous Case-handling Robotics) voor magazijnlogistiek, heeft bekendgemaakt dat het een strategisch samenwerkingsverband is aangegaan met de Griekse marktleider op het gebied van intralogistiek, Voyatzoglou Systems, in een gezamenlijke inspanning om meer slimme magazijnoplossingen aan te bieden voor de toeleveringsketen in Griekenland en de Balkan. Het samenwerkingsverband is het derde dat het bedrijf in Europa heeft gesloten, in een inspanning om meer voet aan de grond te krijgen op de mondiale intralogistiekmarkt.

HAI ROBOTICS heeft uitgebreide erkenning van klanten gekregen voor het HAIPICK ACR-systeem, een oplossing voor magazijnautomatisering, toegepast in meer dan 300 projecten, zowel in China als daarbuiten. Het systeem, reeds in 2015 onafhankelijk ontwikkeld, biedt flexibele inzetbaarheid en verbeterde efficiëntie voor magazijnen waarin wordt gestreefd om de benutting van opslagruimte te maximaliseren.

De HAIPICK-robots, gebouwd met meerdere sensoren voor geïntegreerde positionering, hebben een uitstekende besturingsnauwkeurigheid van ± 3 mm om intelligent oppakken, transporteren, automatisch navigeren, vermijden van obstakels en automatisch opladen mogelijk te maken met een hoge stabiliteit en hoge nauwkeurigheid. De HAIPICK-robots kunnen kratten of dozen op opslagplanken tot 10 meter hoog oppakken en neerzetten en kunnen tot 8 ladingen dragen om voor een continue aanvoer van goederen naar bemande verzamelstations. De nieuwste uitvinding van een vorkhefrobot is toepasbaar in bredere opslagscenario's waarin goederen niet per se in een doos worden geplaatst, zoals banden en trays.

Kane Luo, Vice President van Sales bij HAI ROBOTICS, zei dat de verwachting is dat de twee partijen elkaar aanvullen door de combinatie van projectervaring van de een en het gelokaliseerde servicenetwerk van de ander. “We zijn onder de indruk van de lokale servicecapaciteiten van Voyatzoglou Systems in de Balkan. Onze rijke ervaring op het gebied van automatiseringsoplossingen voor een grote verscheidenheid van sectoren, van de detailhandel tot 3PL en productiefaciliteiten, wordt geënt op de lokale toeleveringsketen om de efficiëntie en het beleggingsrendement te verhogen,” aldus Kane Luo. Hij voegde eraan toe dat aan alle HAIPICK ACR-series CE-markering is toegekend, hetgeen aangeeft dat ze voldoen aan de Europese normen voor kwaliteit en veiligheid.

“De samenwerking met HAI ROBOTICS stelt ons in staat ons productportfolio uit te breiden door technologisch geavanceerde en innovatieve oplossingen aan te bieden voor de verwerking van materialen en de overdracht van goederen aan personen. We zijn van mening dat deze samenwerking projecten in geautomatiseerde magazijnen zal opleveren, solide oplossingen zal bieden aan veel van onze klanten die op zoek zijn naar ACR-systemen (Autonomous Case-handling Robotics) en de markt verder vooruit zal helpen,” aldus mevrouw Annie Voyatzoglou, plaatsvervangend CEO van Voyatzoglou Systems.

Over Voyatzoglou

Voyatzoglou Systems is een van de toonaangevende organisaties in de sector intralogistiek en winkelinrichting in Griekenland en bestaat al meer dan 30 jaar. Het fundament voor het succes van het bedrijf wordt gevormd door de sterke operationele activiteiten, het brede productportfolio dat wordt geproduceerd door toonaangevende productiebedrijven, en de solide klantrelaties. Het bedrijf Voyatzoglou levert diensten aan een brede verscheidenheid van klanten, van grote winkelketens tot 3PL-bedrijven en productiefaciliteiten. De laatste jaren hebben de bedrijven van de Voyatzoglou Systems-groep (zowel in Griekenland als Roemenië) hun activiteiten uitgebreid van eenvoudige traditionele magazijnstellingen naar geautomatiseerde en slimme logistieke oplossingen. Ze hebben met succes hoogwaardige geautomatiseerde projecten gerealiseerd voor klanten in Griekenland en het bredere Balkangebied.

Voyatzoglou Systems is een bedrijfs dat is genoteerd aan de Griekse effectenbeurs, met een omzet van circa 30 miljoen euro, meer dan 180 mensen in dienst en hoofdkantoor in Athene, Griekenland. Het bedrijf heeft bijkantoren in Noord-Griekenland en in Boekarest, Roemenië via haar dochteronderneming Voyatzoglou Systems Romania SRL.

Over HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, een pionier op het gebied van ACR-systemen (Autonomous Case-handling Robotics), zet zich in om efficiënte, intelligente, flexibele en op maat gemaakte oplossingen voor magazijnautomatisering te bieden door toepassing van robottechnologie en AI-algoritmen. Het bedrijf heeft tot doel waarde te creëren voor elke productiefaciliteit en elk logistiek magazijn.

Het HAIPICK ACR-systeem, onafhankelijk ontwikkeld in 2015, is 's werelds eerste in zijn soort.

HAI ROBOTICS, opgericht in 2016 met het hoofdkantoor in Shenzhen, China, heeft vijf dochterondernemingen opgericht in Hongkong SAR, Japan, Singapore, de VS en Nederland en is klanten van dienst in meer dan 30 landen en regio's. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 1300 medewerkers in dienst, van wie meer dan 50% technische medewerkers zijn. Het bedrijf heeft meer dan 600 wereldwijde octrooien verworven voor de belangrijkste intellectuele eigendommen op het gebied van positionering, robotbesturing en magazijnbeheer. In de laatste C- en D-financieringsrondes in 2021 heeft het bedrijf in totaal meer dan USD 200 miljoen opgehaald.

