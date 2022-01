HAI ROBOTICS et Voyatzoglou System unissent leurs forces pour proposer des solutions d'entreposage intelligentes en Europe de l'Est

HAI ROBOTICS and Voyatzoglou System in partnership to offer smart warehousing solutions in E. Europe (Graphic: Business Wire)

SHENZHEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--HAI ROBOTICS, un leader mondial des systèmes de robotique de manutention autonome (ACR) pour la logistique d'entreposage, annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec le leader du marché de l'intralogistique en Grèce, Voyatzoglou Systems, à la poursuite d'un objectif commun visant à offrir des solutions d'entreposage intelligentes pour les chaînes d'approvisionnement de Grèce et des Balkans. Avec l'instauration de cette troisième alliance en Europe, la société ambitionne de s'implanter toujours plus solidement sur le marché mondial de l'intralogistique.

HAI ROBOTICS s'est forgée une solide réputation auprès de ses clients en déployant son système d'automatisation d'entrepôt HAIPICK ACR dans plus de 300 projets, en Chine comme à l'étranger. Ce système, développé indépendamment en 2015, garantit un déploiement flexible et une efficacité accrue aux entrepôts qui doivent optimiser leur espace de stockage.

Les robots HAIPICK, qui intègrent de multiples capteurs capables d'un positionnement intégré, offrent une bonne précision de contrôle de ± 3 mm pour permettre une sélection, un transport, une navigation automatique, un évitement des obstacles et un chargement automatique intelligents avec une stabilité et une précision élevées. Les robots HAIPICK peuvent soulever et placer des bacs ainsi que des cartons sur des étagères de stockage jusqu'à 10 mètres de haut. Ils peuvent transporter jusqu'à 8 charges pour alimenter en continu les postes de préparation de commandes marchandises-personne. La récente mise au point d'un chariot élévateur robotisé répond aux besoins de scénarios de stockage plus larges au sein desquels les biens ne sont pas nécessairement placés dans une caisse, par exemple, des pneus et des plateaux.

Selon Kane Luo, vice-président des ventes chez HAI ROBOTICS, les deux parties s'apporteront mutuellement une valeur ajoutée en combinant l'expérience de l'une dans l'exécution de projets, au réseau de services localisés de l'autre partie. « Nous sommes impressionnés par la capacité de service local dont dispose Voyatzoglou Systems dans les Balkans. Notre riche expérience des solutions d'automatisation destinées à un vaste éventail de secteurs, depuis le commerce de détail, jusqu'au 3PL, en passant par les usines de fabrication, se greffera à la chaîne logistique locale afin d'en accroître l'efficacité et le retour sur investissement, » déclare-t-il, avant d'ajouter que tous les robots ACR de la gamme HAIPICK ont obtenu le marquage CE en satisfaisant aux exigences des normes européennes en matière de qualité et de sécurité.

« Le partenariat instauré avec HAI ROBOTICS nous permet de développer notre portefeuille de produits en offrant des solutions novatrices de pointe pour les opérations de manutention et les systèmes marchandises-personne. Nous estimons que cette collaboration donnera naissance à de nouveaux projets au sein d'entrepôts automatisés, offrira de robustes solutions à de nombreux clients désireux de bénéficier de systèmes robotiques de manutention autonome de caisses (ACR) et fera avancer le marché, » déclare Mme Annie Voyatzoglou, directrice générale adjointe de Voyatzoglou Systems.

À propos de Voyatzoglou

Présente depuis plus de 30 ans, Voyatzoglou Systems est l'une des principales organisations du secteur grec de l'intralogistique et de l'aménagement de magasin. Son succès repose notamment sur la solidité de ses opérations, son vaste portefeuille de produits avec d'éminentes sociétés de fabrication, et les liens biens établis avec ses clients. La société Voyatzoglou répond aux besoins d'une clientèle variée, depuis les larges chaînes de magasins, jusqu'aux entreprises 3PL, en passant par les usines de fabrication. Ces dernières années, le groupe d'entreprises Voyatzoglou Systems (implantées en Grèce et en Roumanie) ont fait évoluer leurs activités, passant des traditionnels systèmes de rayonnage pour entrepôts aux solutions logistiques automatisées et intelligentes. Le groupe a mis en œuvre avec brio des projets d'automatisation de grande valeur pour des clients en Grèce et dans la région des Balkans.

Voyatzoglou Systems est une société cotée à la Bourse grecque, dont le chiffre d'affaires s'élève à près de 30 millions d'euros et qui emploie plus de 180 personnes. Ses principaux locaux sont situés à Athènes, en Grèce, et la société possède des succursales dans le nord de la Grèce et à Bucarest, en Roumanie, au travers de sa filiale Voyatzoglou Systems Romania SRL.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pionnier des systèmes robotiques de manutention autonome des caisses (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'intelligence artificielle. La société vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Le système HAIPICK ACR, développé indépendamment en 2015, est le premier du genre au monde.

Fondée en 2016 avec son siège à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS a créé cinq filiales à Hong Kong SAR, au Japon, à Singapour, aux États-Unis et aux Pays-Bas, au service de clients de plus de 30 pays et régions. Elle compte aujourd'hui plus de 1 300 employés, dont plus de 50 % sont des ingénieurs. La société a acquis plus de 600 brevets internationaux pour des propriétés intellectuelles fondamentales impliquant le positionnement, le contrôle des robots et la gestion des entrepôts. Lors des derniers cycles de financement C et D en 2021, la société a levé plus de 200 millions USD au total.

