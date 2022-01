Microvast en FPT Industrial onder de motorkap van de nieuwe IVECO BUS Electric Crossway

HOUSTON & TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), een toonaangevende wereldwijde leverancier van accutechnologieën van de volgende generatie voor commerciële en speciale voertuigen, levert samen met zijn partner FPT Industrial, het wereldwijde aandrijflijnmerk van Iveco Group (MI: IVG), het volledige accusysteem voor de nieuwe Crossway Low Entry stads- en streekbus geproduceerd door IVECO BUS, ook een merk van Iveco Goup en een toonaangevende fabrikant van bussen en touringcars.

De contracttoekenning werd bereikt op basis van de overeenkomst van 2019 die een industriële en commerciële samenwerking tussen Microvast en FPT Industrial omvat, waarbij laatstgenoemde leiding geeft aan de ontwikkeling van mechanische en thermische integratie en industrialisatie van hoogspanningsaccupakketten voor bedrijfsvoertuigen. Voor de elektrische IVECO BUS Crossway Low Entry (LE) heeft Microvast een accupakket met hoge energiedichtheid ontworpen, variërend van 400 tot 466 kWh, afhankelijk van de operationele missie-eisen. Deze is door FPT Industrial geïndustrialiseerd, gevalideerd en gecertificeerd. Dit nieuwe generatie accupakket bepaald een industriestandaard op het gebied van energiedichtheid en oplaadcapaciteit en geeft de elektrische Crossway LE een acculevensduur van maximaal tien jaar.

Dit markeert een belangrijke stap voorwaarts in een gedeelde ‘elektrificatietraject’. Het elektrische IVECO BUS Crossway LE-project vormt een aanvulling op dat van de nieuwe IVECO e-Daily, die eind 2022 gelanceerd zal worden. De nieuwe elektrische Daily wordt uitgerust met een modulair accuconcept met 1 tot 3 accu’s variërend van 37 tot 111 kWh. Het is een baanbrekende samenwerking tussen Microvast en FPT Industrial in deze eerste toepassing die tot doel heeft de nul-emissienorm in het cabinechassis-segment te stellen.

“Ons ontwerp van het nieuwe generatie accupakket met cellen met hoge energie vormt een nieuwe maatstaf voor energiedichtheid op pakketniveau”, zei Sascha Kelterborn, Chief Revenue Officer, Microvast Holdings, Inc. “Microvast werkt nauw samen met partners in de bedrijfswagenindustrie en is toegewijd om de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen te stimuleren met leidende accutechnologieën. Onze succesvolle samenwerking met FPT Industrial laat duidelijk zien dat we op de goede weg zijn.”

“In deze snel evoluerende sector zet FPT Industrial zich in om gerichte partnerschappen aan te gaan om geavanceerde alternatieven voor traditionele brandstoffen te leveren, om ons traject naar een duurzame CO 2 -neutrale toekomst te versnellen.”, zei Sylvain Blaise, president, Powertrain Business Unit van Iveco Group. “Deze samenwerking met Microvast onderstreept onze toewijding om een technologische leider met meerdere vermogens te worden en biedt ons concurrentievoordelen in de markt.”

Microvast levert accucellen en -modules vanuit zijn productievestigingen over de hele wereld op basis van de projectvereisten van FPT Industrial. Vervolgens assembleert FPT Industrial de accupakketten in zijn fabriek in Turijn, Italië. De IVECO BUS Crossway LE Electric wordt in 2022 gepresenteerd voor aanbestedingen, met mogelijke eerste leveringen vanaf medio 2023.

Microvast Holdings, Inc. is een technologie-innovator die lithium-ion accuoplossingen ontwerpt, ontwikkelt en produceert. Microvast is in 2006 opgericht en heeft het hoofdkantoor in Houston, Texas. Het staat bekend om zijn geavanceerde celtechnologie en zijn verticale integratiemogelijkheden die zich uitstrekken van de chemie van kernaccu’s (kathode, anode, elektrolyt en separator) tot accupakketten. Door het proces van grondstof tot systeemassemblage te integreren, heeft Microvast een productfamilie ontwikkeld die een breed scala aan markttoepassingen dekt. Meer informatie is te vinden op de bedrijfswebsite www.microvast.com.

Iveco Group N.V. is een wereldwijde On-Highway-organisatie die is belast met het waarborgen, ondersteunen en versterken van acht unieke, maar uniforme merken. Elk van de individuele merken van het bedrijf is een belangrijke internationale kracht in zijn specifieke industriële sector: IVECO, een baanbrekend merk voor bedrijfsvoertuigen dat zware, middelzware en lichte bedrijfsvoertuigen ontwerpt, produceert en commercialiseert; FPT Industrial, een wereldleider in het leveren van zijn uitgebreide reeks geavanceerde aandrijflijntechnologieën aan klanten in de landbouw, bouw, scheepvaart, energieopwekking en commerciële voertuigen; IVECO BUS en HEULIEZ, premium- en massatransportbus- en touringcarmerken; Iveco Defense Vehicles, voor hooggespecialiseerde defensie- en civiele beschermingsmiddelen; ASTRA, een wereldwijde expert in grootschalige zware mijnbouw- en bouwvoertuigen; Magirus, de in de branche befaamde fabrikant van brandweervoertuigen en -uitrusting; en IVECO CAPITAL, de financieringstak die hen allemaal ondersteunt en de hoeksteen vormt van de nieuwe bedrijfsmodellen van Iveco Group. Meer informatie over Iveco Group is beschikbaar op de website van het bedrijf www.ivecogroup.com

Waarschuwingsbericht inzake toekomstgerichte verklaringen

Deze communicatie bevat ‘toekomstgerichte verklaringen’ volgens de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over toekomstige financiële en operationele resultaten, onze plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties met betrekking tot toekomstige activiteiten, producten en diensten; en andere verklaringen geïdentificeerd door woorden als ‘zal waarschijnlijk resulteren’, ‘zal naar verwachting gebeuren’, ‘zal doorgaan’, ‘verwacht’, ‘geschat’, ‘geloven’, ‘van plan zijn’, ‘plannen’, ‘projectie’, ‘vooruitzichten’ of woorden met een vergelijkbare betekenis. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen inzake de industrie en marktomvang van Microvast, toekomstige kansen voor Microvast en geschatte toekomstige resultaten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en verwachtingen van ons management en zijn inherent onderhevig aan belangrijke zakelijke, economische en concurrentieonzekerheden en onvoorziene omstandigheden, waarvan vele moeilijk te voorspellen zijn en in het algemeen buiten onze controle vallen. Werkelijke resultaten, prestaties, verwezenlijkingen of de timing van gebeurtenissen kunnen wezenlijk en mogelijk nadelig verschillen van alle prognoses en toekomstgerichte verklaringen en de veronderstellingen waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Alle informatie die hierin uiteen wordt gezet, geldt alleen vanaf de datum hiervan in het geval van informatie over Microvast of de datum van dergelijke informatie in het geval van informatie van andere personen dan Microvast. We wijzen elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van ontwikkelingen die zich voordoen na de datum van dit bericht.

