NuriFlex Holdings Inc.與Talken GmbH就元宇宙和NFT錢包以及平臺專案簽署諒解備忘錄

卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NuriFlex Holdings Inc.（簡稱“NuriFlex Holdings”）宣佈，公司已與Talken GmbH（簡稱“Talken”）簽署諒解備忘錄。雙方打算在多個地區利用各自強勁的科技和業務開發能力，就元宇宙代幣專案以及多鏈去中心化非同質化代幣(NFT)錢包及其平臺（簡稱「專案」）展開合作。

NuriFlex Holdings的其中一項業務涉及區塊鏈型元宇宙生態系統的設計和開發，以便為不同服務提供不同的虛擬世界和相關數位體驗。NuriFlex Holdings目前正在投資的元宇宙專案可望於今年問世，繼而讓全球用戶在參與其虛擬元宇宙世界的同時，能夠像在真實生活中一樣進行創作，並與其他用戶互動。

Talken GmbH提供名為“Talken”的服務，這是多鏈去中心化NFT錢包，由頂級規模的韓國社群之一提供支援。它是具有無縫互通性的多鏈NFT套件，韓國流行明星、藝術家和影響力人物可藉此鑄造、拍賣、儲存和交易NFT。Talken NFT套件提供的多種產品可用於NFT生命週期的每一個階段，例如NFT錢包、NFT市場、簡單的NFT鑄造工具等等。

NuriFlex Holdings Inc. 董事長Songman Cho表示：「我們非常高興能與Talken GmbH就雙方的元宇宙和NFT平臺專案展開合作。雙方所匯聚的區塊鏈技術經驗和業務開發能力將帶來龐大的優勢，有助於雙方成功把握新業務機會，並完成通往未來諸多代幣專案的第一步。」

Talken GmbH執行長Minsu Ju表示：「我們希望雙方的首次合作將為Nuri Group和Talken之間的更多合作揭開序幕。我相信，Nuri的區塊鏈型數位服務解決方案與Talken獨特的多鏈NFT平臺之間將會創造更多綜效。」

關於NuriFlex Holdings Inc.

NuriFlex Holdings Inc.位於加拿大卑詩省溫哥華，是Nuri Group公司群的母公司，這些公司包括美國的NuriFlex Inc.和韓國的NuriFlex Co., Ltd.。NuriFlex Group公司群利用電信科技和應用軟體，為公用事業產業、支付解決方案和區塊鏈數位服務平臺提供簡單、聚合性的解決方案。我們致力於提供完整的能源物聯網解決方案，能夠改善遍及我們客戶系統的互聯微型智慧電網的效用。NuriFlex Group的未來業務是解決方案和服務與區塊鏈的融合。公司現有的解決方案將與我們的區塊鏈技術整合，從而讓公司成為國際市場頂尖的整合式解決方案提供商之一。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nuri.ca。

關於Talken GmbH

Talken是多鏈去中心化NFT錢包，擁有規模最大的社群。它是具有無縫互通性的多鏈NFT套件，韓國流行明星、藝術家和影響力人物可藉此鑄造、拍賣、儲存和交易NFT。Talken是開放的NFT生態系統，致力於透過NBA TopShot、Rarible和OpenSea等協定，將韓國未開發的NFT愛好者與Talken原生的NFT和其他知名的NFT相連接。我們的使命是推動包容、無國界NFT的擴張，並利用更好的工具和服務，為數位創作者和收藏者賦能，從而讓NFT進入主流市場。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.talken.io。

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