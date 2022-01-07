NuriFlex Holdings Inc.与Talken GmbH就元宇宙和NFT钱包以及平台项目签署谅解备忘录

不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NuriFlex Holdings Inc.（简称“NuriFlex Holdings”）宣布，公司已与Talken GmbH（简称“Talken”）签署谅解备忘录。双方打算在多个地区利用各自强劲的技术和业务开发能力，围绕元宇宙代币项目以及多链去中心化非同质化代币(NFT)钱包及其平台（简称“项目”）开展合作。

NuriFlex Holdings的其中一项业务涉及基于区块链的元宇宙生态系统的设计和开发，以便为不同服务提供不同的虚拟世界和相关数字体验。NuriFlex Holdings当前正在投资的元宇宙项目有望于今年面世，继而让全球用户在参与其虚拟元宇宙世界的同时能够像在真实生活中一样进行创作，并与其他用户互动。

Talken GmbH提供名为“Talken”的服务，这是一个多链去中心化NFT钱包，由一个有着顶级规模的韩国社区提供支持。它是一个具有无缝互操作性的多链NFT套件，韩国流行明星、艺术家和影响力人物可借此铸造、拍卖、储存和交易NFT。Talken NFT套件提供的多种产品可用于NFT生命周期的每一个阶段，例如NFT钱包、NFT市场、简单的NFT铸造工具等等。

NuriFlex Holdings Inc. 董事长Songman Cho表示：“我们非常高兴与Talken GmbH就双方的元宇宙和NFT平台项目开展合作。双方所汇聚的区块链技术经验和业务开发能力将带来巨大的优势，有助于双方成功把握新业务机遇，并完成通往未来诸多代币项目的第一步。”

Talken GmbH首席执行官Minsu Ju表示：“我们希望双方的首次合作将拉开Nuri Group和Talken之间更多合作的序幕。我相信，Nuri基于区块链的数字服务解决方案与Talken独特的多链NFT平台之间还存在诸多有待实现的协同效应。”

关于NuriFlex Holdings Inc.

NuriFlex Holdings Inc.位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，是Nuri Group公司群的母公司，这些公司包括美国的NuriFlex Inc.和韩国的NuriFlex Co., Ltd.。NuriFlex Group公司群利用电信技术和应用，为公用设施行业、支付解决方案和区块链数字服务平台提供简单、汇聚性的解决方案。我们致力于提供完整的能源物联网解决方案，能够改善遍及我们客户系统的互联微型智能电网的效用。NuriFlex Group的未来业务是解决方案和服务与区块链的融合。公司现有的解决方案将与我们的区块链技术进行整合，从而让公司成为国际市场顶级的一体化解决方案提供商之一。如需了解更多信息，请访问www.nuri.ca。

关于Talken GmbH

Talken是多链去中心化NFT钱包，拥有规模最大的社区。它是一个具有无缝互操作性的多链NFT套件，韩国流行明星、艺术家和影响力人物可借此铸造、拍卖、储存和交易NFT。Talken是一个开放的NFT生态系统，致力于通过NBA TopShot、Rarible和OpenSea等协定，将韩国未开发的NFT爱好者与Talken原生的NFT和其他知名的NFT相连接。我们的使命是推动包容、无国界NFT的扩张，并通过更好的工具和服务赋能数字创作者和收藏者，从而让NFT进入主流市场。如需了解更多信息，请访问www.talken.io。

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