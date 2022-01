NuriFlex Holdings Inc. e Talken GmbH assinam memorando de entendimento para projeto de metaverso, carteira e plataforma de NFTs

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, Canadá--(BUSINESS WIRE)--A NuriFlex Holdings Inc. (“NuriFlex Holdings”) anunciou a assinatura de um memorando de entendimento (memorandum of understanding, “MoU”) com a Talken GmbH (“Talken”). As duas empresas pretendem colaborar no projeto de tokens de metaverso e na carteira de tokens não fungíveis (non-fungible tokens, NFTs) descentralizada multichain e sua plataforma (o “Projeto”) em diversas regiões empregando os robustos recursos de tecnologia e desenvolvimento de negócios de ambas.

Um dos negócios da NuriFlex Holdings envolve a criação e o desenvolvimento de um ecossistema de metaverso baseado em blockchain para oferecer diversos mundos virtuais e experiências digitais relacionadas para vários serviços. A NuriFlex Holdings investe atualmente no projeto de metaverso que deve ser lançado neste ano e oferece a usuários do mundo todo participação em seu mundo metaverso virtual, onde eles podem criar e interagir com outros usuários como na vida real.

A Talken GmbH oferece um serviço chamado ‘Talken’, uma carteira de NFT descentralizada e multichain que conta com o apoio de uma das maiores comunidades sul-coreanas. Trata-se de um pacote de NFT multichain facilmente interoperável, onde estrelas do K-pop, artistas e influenciadores podem criar, leiloar, armazenar e negociar NFTs. O pacote de NFT Talken oferece diversos produtos para cada etapa do ciclo de vida de um NFT, como carteira de NFT, mercado de NFT, ferramenta de criação de NFT, entre outros.

“Estamos muito otimistas com nossa parceria e colaboração com a Talken GmbH em nossos projetos de plataforma de metaverso e NFTs. A experiência e os recursos de desenvolvimento de negócios na tecnologia de blockchain que reúnem a NuriFlex Holdings e a Talken GmbH representarão uma grande vantagem para concretizar novas oportunidades de negócios e o passo inicial de nossos futuros projetos de tokens”, afirmou Songman Cho, presidente do conselho da NuriFlex Holdings Inc.

“Esperamos que esta seja a primeira de muitas parcerias entre o Nuri Group e a Talken. Tenho a certeza de que haverá muitas sinergias entre a solução da Nuri para serviços digitais baseados em blockchain e a plataforma única da Talken para NFTs multichain”, garantiu Minsu Ju, diretor executivo da Talken GmbH.

Sobre a NuriFlex Holdings Inc.

Localizada em Vancouver, província canadense da Colúmbia Britânica, a NuriFlex Holdings Inc. é uma empresa matriz das empresas do Nuri Group, incluindo a NuriFlex Inc. nos Estados Unidos e a NuriFlex Co., Ltd. na Coreia do Sul. As empresas do NuriFlex Group utilizam tecnologias e aplicações de telecomunicações para fornecer uma solução simples e convergente aos setores de serviços públicos, soluções de pagamentos e plataforma de serviços digitais baseados em blockchain. Oferecemos uma solução completa em internet das coisas (Internet of Things, IoT) de energia que aumenta a utilidade de microrredes e redes inteligentes conectadas por todos os sistemas de nossos clientes. A solução e o serviço de blockchain incorporados serão os negócios de próxima geração do NuriFlex Group. Nossas soluções atuais se integrarão a nossa tecnologia de blockchain para nos tornar um dos maiores fornecedores de soluções integradas no mercado internacional. Saiba mais em www.nuri.ca

Sobre a Talken GmbH

A Talken é a carteira de NFTs multichain descentralizada que conta com a maior comunidade de usuários. Trata-se de um pacote de NFT multichain facilmente interoperável, onde estrelas do K-pop, artistas e influenciadores podem criar, leiloar, armazenar e negociar NFTs. A Talken é um ecossistema aberto de NFTs que conecta entusiastas de NFTs com demandas não atendidas na Coreia do Sul a NFTs nativos da Talken e outros famosos NFTs de protocolos como NBA TopShot, Rarible, OpenSea e outros. Nossa missão é promover uma expansão inclusiva e sem fronteiras de NFTs, e capacitar criadores e colecionadores de arte digital com melhores ferramentas e serviços para impulsionar a ampla adoção dos NFTs. Saiba mais em www.talken.io

