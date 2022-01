SpineGuard et WishBone annoncent la signature d’un accord de distribution exclusive pour les centres orthopédiques pédiatriques aux États-Unis

PARIS & WARSAW, Ind. & BOULDER, Colo--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SpineGuard (FR0011464452–ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et WishBone Medical, entreprise leader dans le domaine des dispositifs médicaux pour l’orthopédie pédiatrique, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de distribution exclusive du dispositif PediGuard dans les centres orthopédiques pédiatriques aux États-Unis.

« Cet accord stratégique avec SpineGuard complète parfaitement l’offre de WishBone pour les orthopédistes pédiatres qui traitent les pathologies vertébrales. Notre objectif est de leur apporter des solutions qui répondent le mieux possible à leurs besoins pour la sécurité de leurs patients et l’amélioration de leurs résultats cliniques, » déclare Jeff Wertz, Vice-Président exécutif en charge de l’activité colonne vertébrale pour WishBone Medical. « La précision est essentielle quand il s’agit de préparer le trajet des implants pour la correction d’une scoliose. De plus, grâce au PediGuard, les équipes chirurgicales peuvent réduire significativement l’exposition aux radiations des enfants pendant l’opération. »

« Nous allons implémenter cette collaboration prometteuse en lien étroit avec notre réseau d’agents aux États-Unis et en nous appuyant sur la nouvelle interface DSG Connect, plateforme qui donne la possibilité de transmettre, visualiser et enregistrer les données recueillies par le capteur DSG. De par sa capacité à réduire les risques de complications et à minimiser l’exposition aux radiations tout en étant très simple de mise en œuvre, notre technologie est extrêmement pertinente et compétitive dans le contexte actuel. D’autant qu’elle s’appuie sur douze années d’expérience clinique ! » dit Patrick Pilcher Vice-Président, Ventes et Marketing de SpineGuard aux États-Unis.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Cofondateur de SpineGuard, ajoute : « Nous sommes très heureux d’unir nos forces avec WishBone afin de pouvoir offrir notre technologie de guidage en temps réel sans rayons-x à un plus grand nombre de chirurgiens et hôpitaux américains spécialisés dans le traitement des pathologies d’orthopédie pédiatrique et de les aider à rendre la chirurgie vertébrale plus sûre. Cette alliance stratégique va nous permettre d’élargir fortement notre empreinte commerciale aux États-Unis. WishBone possède l’expertise, la présence et l’engagement nécessaires pour amplifier et accélérer l’adoption de notre technologie DSG dans la correction des scolioses, application centrale de SpineGuard depuis la fondation. »

« Grâce aux contrats que nous avons signés avec plusieurs GPOs (groupements d’achats hospitaliers américains), nous avons un accès privilégié dans 242 des 268 hôpitaux pédiatriques américains qui ont une activité de chirurgie orthopédique. » conclut Nick Deeter, Président Directeur Général et Fondateur de WishBone Medical. « Ce très haut niveau d’accès va nous permettre de donner la possibilité aux chirurgiens qui opèrent dans ces hôpitaux d’utiliser DSG immédiatement et de pouvoir ainsi réduire l’exposition de leurs jeunes patients aux radiations. Cette technologie complète parfaitement notre offre de produits, tous délivrés stériles, pour la chirurgie vertébrale pédiatrique que nous ambitionnons de contribuer à améliorer. »

À propos de WishBone Medical

WishBone Medical est une société américaine fondée en 2017 par Nick Deeter avec l’ambition d’apporter des solutions innovantes aux orthopédistes pédiatres et à leurs patients à travers le monde. La société a déjà développé de manière organique et au travers de plusieurs acquisitions un large portefeuille d’implants et d’instruments spécifiquement adaptés à l’anatomie des enfants et livrés stériles. Son siège se trouve à Warsaw dans l’Indiana. Plus d’information sur www.WishBoneMedical.com.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 85.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 17 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009 et est engagée dans une démarche RSE.

Plus d’informations sur www.spineguard.com