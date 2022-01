PARIJS & OXFORD, Engeland & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Sanofi en Exscientia hebben vandaag een baanbrekende onderzoekssamenwerking en licentieovereenkomst aangekondigd om tot 15 nieuwe kandidaten voor kleine moleculen in oncologie en immunologie te ontwikkelen, gebruikmakend van Exscientia’s end-to-end AI-gestuurde platform met behulp van echte patiëntenmonsters. De bedrijven werken sinds 2016 samen en in 2019 heeft Sanofi Exscientia’s nieuwe bispecifieke kleine molecule-kandidaat in licentie gegeven die in staat is om zich te richten op twee verschillende doelen in ontsteking en immunologie.

