Exscientia et Sanofi lancent une collaboration de recherche stratégique pour développer un portefeuille optimisé par IA de médicament de précision

PARIS & OXFORD, Angleterre & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Sanofi et Exscientia annoncent ce jour une collaboration de recherche sans précédent et un accord de licence pour développer jusqu'à 15 nouveaux candidats à petite molécule en oncologie et immunologie, s'appuyant sur la plateforme de bout en bout optimisée par IA d'Exscientia, qui utilise des échantillons de patients. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis 2016 et, en 2019, Sanofi a placé sous licence le nouveau candidat à petite molécule bispécifique d'Exscientia capable de cibler deux cibles distinctes en inflammation et en immunologie.

"Nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir nos travaux avec Exscientia, un chef de file de l'IA pour moderniser tous les aspects de la découverte et du développement de médicaments", déclare Frank Nestle, directeur mondial de la recherche et responsable scientifique, Sanofi. "La collaboration de Sanofi avec Exscientia a pour but de transformer notre façon de découvrir et développer de nouveaux médicaments à petite molécule contre le cancer et les maladies d'origine immunitaire. L'application de méthodes de pointe en IA et apprentissage machine permettra non seulement de réduire les délais de découverte médicamenteuse, mais aussi de concevoir des médicaments de qualité supérieure et mieux ciblés pour les patients."

Exscientia et Sanofi collaboreront pour identifier et sélectionner des projets cibles, en tirant parti de la plateforme de médicaments personnalisés d'Exscientia. La plateforme permet une approche donnant la priorité aux patients grâce à l'intégration d'échantillons tissulaires humains primaires à une cible et à la découverte médicamenteuse en phase précoce. De cette manière, les scientifiques d'Exscientia peuvent intégrer les données des patients, pathologiques et cliniquement pertinentes à la prise de décision pour des médicaments candidats potentiels plus tôt dans le processus de création de médicaments. En plus de la découverte de cibles, Exscientia dirigera la conception de médicaments à petite molécule et l'optimisation des activités jusqu'à la désignation de candidats. Sanofi assurera pour sa part le développement préclinique et clinique, la fabrication et la mise sur le marché.

"Cette collaboration avec Sanofi s'avère très prometteuse pour concrétiser le plein potentiel de l'IA afin de créer la prochaine génération de médicaments en oncologie et en immunologie", déclare Andrew Hopkins, DPhil, PDG et fondateur d'Exscientia. "Notre plateforme optimisée par l'IA peut être déployée à l'ensemble de la découverte médicamenteuse et de la R&D translationnelle, avec des applications allant de l'amélioration de la médecine de précision à la qualité des médicaments candidats, en passant par la sélection des patients pour des essais cliniques. Notre collaboration élargie avec Sanofi s'appuiera sur les vastes capacités de notre plateforme afin de tester des médicaments candidats conçus par IA à l'aune de modèles tissulaires de patients, avec le potentiel de fournir une précision nettement supérieure aux approches conventionnelles, comme les modèles murins. Si vous considérez le changement que cela représente – tester des candidats par rapport à des tissus humains des années avant un essai clinique – vous vous trouvez devant une approche véritablement transformatrice."

En vertu des clauses de l'accord, Exscientia recevra un paiement initial au comptant de 100 millions de dollars de Sanofi et sera éligible à des paiements par étape pour la recherche, la recherche translationnelle, le développement clinique, les démarches réglementaires et les opérations commerciales pour un total d'environ 5,2 milliards de dollars, si tous les objectifs de tous les programmes sont atteints. Au cas où Sanofi commercialisait un agent thérapeutique dans le cadre de la collaboration, Exscientia sera également éligible à recevoir des redevances échelonnées sur la vente de produits, allant d'une fourchette élevée à un chiffre à intermédiaire à deux chiffres, et une option pour un co-investissement clinique en vue d'augmenter le taux de redevance jusqu'à 21% sur les ventes nettes de produits cofinancés. Le paiement initial au comptant de 100 millions de dollars devrait être reflété dans les états financiers du premier trimestre 2022 d'Exscientia en tant que flux de trésorerie issus de collaborations et identifiés en tant que revenus sur la durée de l'accord.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique axée sur l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le milieu clinique des petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre pipeline démontre notre capacité à transformer rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 25 projets progressant, incluant les trois premiers médicaments candidats conçus par IA à passer aux essais cliniques de Phase 1.

Exscientia dispose de bureaux à Oxford, Vienne, Dundee, Boston, Miami et Osaka. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.exscientia.ai et suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants pour lutter contre la douleur et soulager la souffrance. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Énoncés prospectifs d'Exscientia

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge (safe harbor) du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations relatives aux attentes d'Exscientia sur la capacité de sa plateforme de médicaments personnalisés optimisée par IA à concevoir et développer de nouveaux candidats à petite molécule en oncologie et immunologie. Des termes tels que "anticipe", "pense", "s'attend à", "a l'intention de", "projette", et "futur" ou des expressions similaires sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des impondérables inhérents à la prédiction de résultats et conditions futurs, et aucune garantie ne peut être faite que la plateforme de médicaments personnalisés optimisée par IA mentionnée ci-dessus parviendra à développer de nouveaux candidats à petite molécule dans les domaines de l'oncologie et de l'immunologie, ou à atteindre les objectifs fixés dans son accord avec Sanofi. Exscientia rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre, sauf dans les cas requis par la loi.

Énoncés prospectifs de Sanofi

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel qu'amendé. Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui ne constituent pas des faits passés. Ces déclarations incluent des projections et estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations relatives à des plans, objectifs, intentions et attentes concernant des résultats financiers futurs, des événements, des opérations, des services, le développement et le potentiel de produits, ainsi que des déclarations concernant la performance future. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des termes tels que "prévoit", "anticipe", "pense", "a l'intention de", "estime", "planifie" et des expressions similaires. Bien que la direction de Sanofi considère les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs comme raisonnables, les investisseurs sont informés que les informations et déclarations prospectives sont soumises à divers risques et impondérables, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et se trouvent généralement hors du contrôle de Sanofi, et qui sont susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats et développements réels et ceux exprimés, suggérés ou projetés par les informations et déclarations prospectives. Parmi ces risques et impondérables figurent les incertitudes inhérentes à la R&D, aux futures données et analyses cliniques, y compris la post-commercialisation, les décisions des autorités réglementaires, comme la FDA ou l'EMA, concernant l'approbation d'un médicament, d'un dispositif ou d'une application biologique pouvant être rendue pour un produit candidat, ainsi que leurs décisions concernant l'étiquetage et d'autres questions susceptibles d'avoir un impact sur la disponibilité ou le potentiel commercial des produits candidats, le fait qu'en cas d'approbation, les produits candidats puissent ne pas rencontrer un succès commercial, l'approbation future et la réussite commerciale d'alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe, à finaliser des transactions connexes et/ou à obtenir des autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle et à tout contentieux en cours ou futur et le résultat final dudit contentieux, les tendances des taux de change et les taux d'intérêt en vigueur, la volatilité des conditions économiques et de marché, les initiatives de maîtrise des coûts et les changements afférents, et l'impact de la COVID-19 sur l'entreprise, ses clients, fournisseurs, distributeurs et autres partenaires commerciaux, et la situation financière de chacun d'eux, ainsi que sur nos employés et sur l'économie mondiale en général. Tout impact substantiel de la COVID-19 sur un des éléments précités pourrait également avoir un effet négatif sur l'entreprise. Cette situation évolue rapidement et des impacts supplémentaires, qui nous sont actuellement inconnus, pourraient émerger et amplifier les risques précédemment identifiés. Les risques et impondérables incluent également les incertitudes décrites et identifiées dans les dossiers publics déposés par Sanofi auprès de la SEC et de l'AMF, y compris celles reprises dans les sections "Risk Factors" et "Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements" du rapport annuel de Sanofi sur formulaire 20-F pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Sanofi rejette toute obligation de mise à jour et de révision des informations et déclarations prospectives, sauf dans les cas requis par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.