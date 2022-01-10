Exscientia与赛诺菲建立战略研究合作，开发人工智能驱动的精准工程药物产品线

巴黎、英格兰牛津和波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--赛诺菲和Exscientia今天宣布了一项开创性的研究合作与许可协议，双方将借助Exscientia利用实际病人样本的端到端人工智能驱动平台，开发多达15种涉及肿瘤学和免疫学的新型小分子候选药物。自2016年起，两家公司便开始持续合作。2019年，赛诺菲授权Exscientia开发了新型双特异性小分子候选药物，能够靶向作用于炎症和免疫相关的两个不同靶点。

赛诺菲全球研究主管兼首席科学官Frank Nestle表示：“我们期待加深与Exscientia的合作，Exscientia是利用人工智能将药物发现和开发进行全面现代化的领导者。赛诺菲与Exscientia的合作旨在革新我们发现和开发治疗癌症和免疫介导疾病的新型小分子药物的方法。应用先进的人工智能和机器学习方法不仅可以缩短药物发现时间，还有助于为患者设计出更高质量和更有针对性的药物。”

Exscientia和赛诺菲将利用Exscientia的个性化医疗平台，共同确定和筛选目标项目。该平台可将原始人体组织样本整合至早期的靶点和药物开发研究，从而实现了“患者优先”原则。Exscientia的科学家们因而可在早期的药物创造过程中将病人、疾病和临床相关数据整合到潜在新型候选药物的决策中。除了靶点筛选，Exscientia还负责小分子药物设计和先导优化工作，直至达到候选药物提名阶段，而赛诺菲将负责临床前和临床阶段的开发、生产和商业化。

Exscientia创始人兼首席执行官Andrew Hopkins博士表示：“能与赛诺菲合作，通过释放人工智能的全部潜力来交付新一代癌症和免疫学药物，我们倍感振奋。我们的人工智能平台可以应用到从药物发现、转化研究直至开发的整个过程，其应用范围从改善精准药物与候选药物质量到丰富临床试验患者的选择。我们与赛诺菲的深化合作将利用我们完备的平台，在病人组织模型中测试人工智能设计的候选药物，有望实现比传统方法（如小鼠模型）更高的准确性。想想看这种变化所代表的意义——在临床试验实施前的几年里针对实际人体组织测试候选药物——这是一种变革性的新方法。”

根据协议条款，Exscientia公司将获得赛诺菲公司1亿美元的预付现金，如果所有项目的全部里程碑都能实现，Exscientia则有资格获得涉及未来研究、转化、临床开发、监管和商业里程碑付款，总金额高达约52亿美元。如果赛诺菲将合作的疗法商业化，Exscientia还将有资格获得从高个位数到中双位数不等的产品销售的梯度许可费，以及临床共同投资并将共同投资产品的净销售许可费提高到21%的合作选项。Exscientia预计会在2022年第一季度的财报中将1 亿美元的合作预付款计入现金流入，并在协议期限内确认为收入。

关于Exscientia

Exscientia是一家由人工智能驱动的制药公司，致力于以迅速而有效的方式发现、设计和开发尽可能优质的药物。Exscientia开发了首个功能性精准肿瘤学平台，在前瞻性介入临床研究中成功指导治疗选择和改善患者预后，同时将人工智能设计的小分子药物推向临床。我们的产品线彰显了我们将科学概念快速转化为精确设计的候选治疗药物的能力，目前已有超过25个项目正在推进，包括首批进入1期临床试验的三种人工智能设计的候选药物。

Exscientia在牛津、维也纳、邓迪、波士顿、迈阿密和大阪设有办事处。欲了解更多信息，请访问我们的网站https://www.exscientia.ai，或者在Twitter @exscientiaAI上关注我们。

关于赛诺菲

赛诺菲致力于支持人们应对健康挑战。我们是一家专注于人类健康的全球生物制药公司，通过疫苗预防疾病，凭借创新的治疗方法来对抗疼痛、减轻痛苦。我们坚定支持患有罕见疾病的少数人群和数百万患有长期慢性疾病的患者。

赛诺菲在全球100个国家拥有超过10万名员工，正在把科学创新转化为医疗保健解决方案。

Exscientia前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的某些前瞻性陈述。包括Exscientia对其人工智能驱动的个性化医疗平台设计和开发肿瘤学与免疫学相关新型小分子候选药物的能力的预期的相关陈述。诸如“预期”、“认为”、“期望”、“打算”、“预计”、和“将来”等词语或类似的表达形式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述在预测未来结果和条件方面存在固有的不确定性，不能保证上述讨论的人工智能驱动的个性化医疗平台能够成功开发肿瘤学与免疫学领域的新型小分子候选药物或实现与赛诺菲协议中的任何里程碑。Exscientia不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息的出现或未来事件或任何其他原因，法律可能要求的除外。

赛诺菲前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年修订版《美国私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指不属于历史事实的陈述。这些陈述包括预测、估计及其基本假设，与未来财务业绩、事件、运营、服务、产品开发和产品潜力相关的计划、目标、意图和预期的陈述，以及关于未来业绩的陈述。前瞻性陈述通常可通过诸如“预期”、“预计”、“认为”、“打算”、“估计”、“计划”和类似的表述来识别。尽管赛诺菲的管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但投资者应注意，前瞻性信息和陈述受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性难以预测，且通常超出赛诺菲的控制范围，可能导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中明示或暗示或预测的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括研究和开发、未来的临床数据和分析（包括上市之后）中固有的不确定性；监管当局（如美国食品和药物管理局或欧洲药品管理局）是否和何时批准任何此类候选产品的药品、设备或生物制品申请的决定，以及他们关于标签和其他可能影响此类候选产品的可用性或商业潜力的事项的决定；候选产品如果获得批准也可能不会取得商业成功的事实；未来替代疗法的批准和商业成功；赛诺菲获益于外部增长机会的能力；赛诺菲完成相关交易和/或获得监管许可的能力；与知识产权和任何相关的未决或未来的诉讼风险以及此类诉讼的最终结果；汇率和现行利率的走向；经济和市场状况的波动；成本控制措施及其后续变化；以及新冠疫情对我们、我们的客户、供应商、经销商和其他业务伙伴以及对其中任何一方的财务状况，以及对我们的雇员和整个全球经济的影响。新冠疫情对上述任一方面的任何重大影响也可能对我们产生不利影响。这种情况瞬息万变，可能导致我们目前没有意识到的额外影响，并可能加剧其他先前识别的风险。这些风险和不确定性还包括赛诺菲向美国证券交易委员会和法国金融市场管理局提交的公开文件中所讨论或识别的不确定性，包括赛诺菲截至2020年12月31日的Form 20-F年报中的“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示声明”。除适用法律要求外，赛诺菲不承担任何更新或修订任何前瞻性信息或陈述的义务。

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