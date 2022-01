Conasa Infraestrutura S.A. anuncia venda de importante participação acionária para gerar capital e acelerar o crescimento de infraestrutura sustentável no Brasil

A Conasa sanitation project in the City of Itapema, Brazil on the coast of Santa Catarina. (Photo: Business Wire)

A Conasa sanitation project in the City of Itapema, Brazil on the coast of Santa Catarina. (Photo: Business Wire)

LONDRINA, Brasil e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Conasa Infraestrutura S.A., proprietária e operadora de concessões hídricas, saneamento de águas residuais, rodovias e iluminação pública por todo o Brasil, anunciou hoje que fechou uma transação para obter capital acionário considerável da Generate Capital, importante empresa de infraestrutura sustentável que detém e opera mais de dois mil ativos na América do Norte.

A transação vai proporcionar à Conasa mais capital de crescimento para acelerar a implementação de serviços públicos essenciais e recursos de infraestrutura sustentável no Brasil. Hoje, os projetos da Conasa fornecem água e saneamento a 1.395.000 habitantes, operam 1.520 km (944 milhas) de rodovias com pedágio e atendem a 3,3 milhões de habitantes com 283 mil pontos de iluminação pública. A Conasa emitiu R$ 403 milhões (US$ 71,4 milhões) em novas ações para a Generate como parte do acordo, e a Generate vai controlar a empresa conjuntamente com seus fundadores.

“Temos a satisfação de anunciar essa transação e parceria com uma líder em infraestrutura sustentável como a Generate”, declarou Mario Vieira Marcondes Neto, diretor executivo da Conasa. “A Generate compartilha de nossa visão de desenvolver infraestrutura que supra às necessidades de nossos clientes, comunidades e do país, e será uma valiosa parceira neste momento em que seguimos em rápido crescimento com projetos responsáveis e sustentáveis no Brasil.”

Desde sua fundação em 2007, a Conasa tem crescido principalmente no setor de saneamento, que necessitará no Brasil de R$ 753 bilhões (US$ 132 bilhões) de investimento até 2033 para atingir as metas de saneamento para toda a população do país. A Conasa também está ampliando suas operações em infraestrutura nas áreas de energia, rodovias com pedágio e ativos de iluminação no Brasil, oferecendo melhorias que aumentam a igualdade de acesso a recursos. A empresa tem mais de 550 funcionários que operam e realizam a manutenção de seus ativos. A Conasa recebeu as aprovações necessárias de seu conselho, detentores de títulos e acionistas para concluir a transação.

Para a Generate, a transação representa uma expansão de seu portfólio de mais de US$ 2 bilhões em ativos de infraestrutura sustentável nas Américas para o mercado de infraestrutura privada brasileiro.

“A Generate vê com grande otimismo o crescimento substancial da Conasa no Brasil e a oportunidade de realizar uma parceria com uma líder comprovada em infraestrutura”, afirmou David Perl, diretor geral da Generate. “Esse investimento condiz com a visão da Generate de trabalhar em setores e regiões para reconstruir o mundo e possibilitar ampla participação nos benefícios da transição de infraestrutura. Esperamos atuar lado a lado com a equipe da Conasa para seguirmos construindo infraestrutura acessível, confiável e sustentável no maior mercado da América do Sul.”

A Generate constrói, detém, opera e financia infraestrutura sustentável que proporciona soluções de recursos acessíveis e confiáveis a empresas, governos e comunidades da América do Norte. Desde 2014, a Generate já realizou parcerias com mais de 40 grandes desenvolvedores de tecnologia e projetos para produzir ativos nos mercados de energia, resíduos, água e transporte. A Generate atende às necessidades essenciais de mais de dois mil clientes, entre eles, empresas, universidades, distritos escolares, cidades e organizações sem fins lucrativos. A empresa anunciou no ano passado que obteve US$ 2 bilhões de investidores institucionais globais para ampliar suas operações.

Sobre a Conasa

A Conasa Infraestrutura S.A. é uma empresa holding de infraestrutura dedicada a concessões de longo prazo e trabalha atualmente nos setores de saneamento, rodovias com pedágio e iluminação, especialmente para concessões de médio porte no Brasil. Em saneamento, a Conasa atende a 1.395.000 habitantes de 37 municípios, onde ampliou consideravelmente a cobertura de tratamento de esgoto antes indisponível. A Conasa administra 1.520 km (944 milhas) de rodovias com pedágio e 283 mil pontos de iluminação pública que atendem a 3,3 milhões de brasileiros. Saiba mais em www.conasa.com.

Sobre a Generate

A Generate Capital, PBC é uma importante empresa de infraestrutura sustentável que promove a revolução da infraestrutura. A Generate constrói, detém, opera e financia soluções de energia limpa, água, resíduos e transporte. Fundada em 2014, a Generate realiza parcerias com mais de 40 desenvolvedores de tecnologia e produtos, e detém e opera mais de dois mil ativos no mundo. A Generate atende a todas as necessidades de pioneiros da revolução da infraestrutura, oferecendo-lhes financiamento personalizado e o suporte necessário para a construção de projetos. Nosso modelo de infraestrutura como serviço proporciona recursos acessíveis, confiáveis e sustentáveis a mais de dois mil clientes, empresas, comunidades, distritos escolares e universidades. Juntos, estamos reconstruindo o mundo. Para mais informações, acesse www.generatecapital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.