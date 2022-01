PLANTX OUVRE LE CAFÉ ET LES MAGASINS NOVATEURS XMARKET AU MAGASIN LA BAIE D’HUDSON DU CENTRE RIDEAU

Vancouver, C.-B. et Toronto--(BUSINESS WIRE)--La Baie d’Hudson et PlantX Life Inc. (CSE : VEGA) (OTCQB : PLTXF) (Francfort : WNT1) sont heureux d’annoncer l’ouverture du XMarket Café au magasin La Baie d’Hudson du centre Rideau à Ottawa. Ce café au menu entièrement végétal propose des boissons végétaliennes soigneusement préparées et des aliments à base de plantes dont les ingrédients proviennent d’entreprises d’Ottawa, notamment la boulangerie locale Marcie’s Café. De plus, PlantX a ouvert des boutiques emblématiques XMarket à Yorkdale et au centre Rideau, offrant une sélection de produits à base de plantes dans les domaines de l’épicerie, de la maison, des soins personnels, des animaux domestiques et plus encore.

« Le fait d’être présent dans les magasins La Baie d’Hudson offre des possibilités incroyables d’exercer notre impact végétal et de tirer parti de nos efforts en matière de vente au détail. Nous sommes ravis d’avoir des emplacements physiques au sein des communautés d’Ottawa et de Toronto pour offrir une expérience PlantX plus directe et dynamique », a déclaré Sean Dollinger, fondateur de PlantX.

Conçu par les chefs et l’équipe de Matthew Kenny Cuisine, une marque de style de vie qui réunit l’art culinaire et la nutrition à base de plantes, le XMarket Café du centre Rideau proposera de délicieux plats pour le déjeuner, le dîner et le souper. Les clients peuvent se rendre au XMarket Café du centre Rideau tous les jours de la semaine de 11 h à 19 h.

« L’expérience offerte par La Baie d’Hudson évolue et nos magasins deviennent rapidement des carrefours de découverte et d’inspiration », déclare Wayne Drummond, président de La Baie d’Hudson. « XMarket Café attire un segment de consommateurs en pleine croissance et intègre des partenariats locaux qui rendent cette nouvelle expérience spéciale et unique pour la communauté. »

Le nouveau magasin du centre Rideau aidera PlantX à distribuer ses articles aux clients en ligne de l’est du Canada, y compris les acheteurs du Marché à labaie.com, permettant ainsi des livraisons de produits PlantX le jour même dans la région d’Ottawa, ainsi qu’une expédition accélérée dans tout le Canada. En centralisant davantage ses opérations canadiennes, PlantX fait progresser sa croissance numérique et technologique, tandis que les nouvelles capacités d’exécution permettront de réduire davantage les coûts.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l’une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, qui entretient des liens homogènes avec un réseau de 85 magasins La Baie d’Hudson. La Baie s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter, TikTok.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE PLANTX

En tant que visage numérique de la communauté végétale, la plateforme de PlantX est le guichet unique pour tout ce qui est à base de plantes. Grâce à ses catégories verticales à croissance rapide, la Société offre à ses clients d’Amérique du Nord plus de 5 000 produits à base de plantes. En plus d’offrir des livraisons de repas et de plantes d’intérieur, la Société a des plans en cours pour étendre ses gammes de produits afin d’inclure des produits de beauté, des vêtements et sa propre marque d’eau. Mais l’activité ne se limite pas à une plateforme de commerce électronique. La Société utilise sa plateforme numérique pour créer une communauté de consommateurs partageant les mêmes idées et, surtout, pour éduquer. Son activité prospère est construite et fortifiée par des partenariats avec des nutritionnistes, des chefs et des marques de premier plan. La Société fait tomber les barrières pour quiconque souhaite adopter un mode de vie à base de plantes et s’épanouir au cours d’une vie plus longue, plus saine et plus heureuse. L’adresse du site web de la Société est http://investor.PlantX.com/.

