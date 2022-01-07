治理轉型完成後，Energistics成為The Open Group® 的成員組織

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--自1月1日起，Energistics Consortium, Inc.正式成為全球性聯盟The Open Group®的成員組織，該聯盟旨在透過技術標準達成業務目標。Energistics仍是獨立實體，The Open Group將掌控Energistics的營運。此舉旨在順應全球能源轉型趨勢，促進更廣泛的社區參與、更高效的合作以及更強大的標準演進。

Energistics已為業界服務逾三十年並引以為榮，公司是The Open Group OSDU™論壇的長期成員，並於2018年10月成為受邀加入該論壇的第一家非營運商公司。Energistics的WITSML™、RESQML™、PRODML™和ETP標準已在業界普及，成為OSDU資料平臺的重要部分。

Energistics特殊興趣小組(SIG)將繼續發展，以確保這些標準仍然是能源界充滿活力的一部分。Energistics近期的相關動作包括：傳輸協定1.2版於2021年9月發佈；RESEQML、PRODML和WITSML新版本的整合候選版本於2021年12月發佈。

這項工作將支援更廣泛的產業，以及OSDU資料平臺和標準的持續開發，以便分析傳統地下能源資料和來自風力、地熱、氫、光電的新能源資料，以及與碳捕獲、利用和儲存有關的資料來源。

Energistics執行長Ross Philo表示：「隨著Energistics開啟令人振奮的發展新篇章，我們要感謝超過115家成員公司的逾3,500名上游主題專家過去三十年來為Energistics的發展所做的貢獻。我們還要特別感謝我們的營運人員，他們以傑出的奉獻精神為業界服務，確保我們成員的平穩過渡，我們祝福他們在接下來的發展過程中一切順利。」

今天的治理轉型反映出Energistics與The Open Group OSDU論壇成員之間的高度重疊性，目前220家論壇成員中有42家也是Energistics成員。Energistics將保留自己的董事會，其工作現在將由兩家組織的成員和The Open Group一起監督。

The Open Group執行長兼總裁Steve Nunn補充道：「Energistics和The Open Group之間的關係歷久彌新、富有成效。此舉是兩家組織順理成章的後續措施。我們將更緊密地整合The Open Group OSDU論壇和Energistics特殊興趣小組的知識和能力。這也表示我們將繼續引領業界的資料交換標準，同時也為兩家組織打開通向更廣泛群體的大門。我們將致力於確保Energistics標準繼續蓬勃發展，推動業界資料的跨領域整合。」

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關於Energistics

Energistics是首屈一指的上游石油和天然氣產業資料標準機構。我們是全球性的非營利聯盟，成立於30多年前，旨在將業界專業人士聚集在中立、合作的環境中，以開發和部署開放資料交換標準，因應石油和天然氣資訊共享挑戰。我們的成員包括國際和國有石油公司、油田服務公司、硬體和軟體供應商、系統整合商、監管機構和全球標準用戶群體。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽我們的網站www.energistics.org。

關於The Open Group

The Open Group是透過技術標準達成業務目標的全球性聯盟。我們由逾850個組織組成，成員類型多元化，包括多個產業的客戶、系統和解決方案供應商、工具供應商、整合商、學者和顧問。如欲瞭解有關The Open Group的更多資訊，請造訪www.opengroup.org。

關於The Open Group OSDU論壇

The Open Group OSDU論壇正在開發開源軟體OSDU資料平臺和相關標準，幫助能源產業開發和實施變革性技術，以因應全世界不斷變化的能源需求。The Open Group OSDU論壇在全球擁有超過225個成員組織和超過1900家使用者。所有能源利害關係者皆可加入論壇成為會員，包括國際和國有石油公司、新能源提供商、應用程式開發者、服務營運商、科技提供商、軟體公司、學術機構等。有關OSDU論壇的更多資訊，請造訪www.osduforum.org。

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