治理转型完成后，Energistics成为The Open Group®的成员组织

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--自1月1日起，Energistics Consortium, Inc.正式成为全球性联盟The Open Group®的成员组织，该联盟旨在通过技术标准实现业务目标。Energistics仍是独立实体，The Open Group将掌控Energistics的运营。此举旨在顺应全球能源转型趋势，实现更广泛的社区参与、更高效的合作以及更强大的标准演进。

Energistics已为行业服务逾三十年并引以为豪，公司是The Open Group OSDU™论坛的长期成员，并于2018年10月成为受邀加入该论坛的第一家非运营商公司。Energistics的WITSML™、RESQML™、PRODML™和ETP标准已在行业内普及，成为OSDU数据平台的重要组成部分。

Energistics特别兴趣小组(SIG)将继续发展，以确保这些标准仍然是能源界充满活力的一部分。Energistics近期的相关动作包括：传输协议1.2版于2021年9月发布；RESEQML、PRODML和WITSML新版本的整合候选版本于2021年12月发布。

这项工作将支持更广泛的行业，以及OSDU数据平台和标准的持续开发，以便更好地分析传统地下能源数据以及来自风能、地热、氢、光伏源的新能源数据，以及与碳捕获、利用和存储有关的数据源。

Energistics首席执行官Ross Philo表示：“随着Energistics开启令人振奋的发展新篇章，我们要感谢超过115家成员公司的逾3,500名上游主题专家在过去三十年中为Energistics的发展所做出的贡献。我们还要特别感谢我们的运营人员，他们以杰出的奉献精神为行业服务，确保了我们成员的平稳过渡，我们祝愿他们在接下来的征程中一切顺利。”

今天的治理转型体现了Energistics与The Open Group OSDU论坛成员之间的高度重叠，目前220家论坛成员中有42家也是Energistics成员。Energistics将保留自己的董事会，其工作现在将由两家组织的成员和The Open Group一起监督。

The Open Group首席执行官兼总裁Steve Nunn补充道：“Energistics和The Open Group之间的关系历久弥新、富有成效。此举是两家组织顺理成章的后续举措。我们将更紧密地整合The Open Group OSDU论坛和Energistics特别兴趣小组的知识和能力。这也意味着我们将继续引领行业的数据交换标准，同时也为两家组织打开通向更广泛群体的大门。我们将致力于确保Energistics标准继续蓬勃发展，推动行业数据的跨学科整合。”

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关于Energistics

Energistics是领先的上游石油和天然气行业数据标准机构。我们是全球性的非营利联盟，成立于30多年前，旨在将行业专业人士汇集在中立、协作的环境中，以开发和部署开放数据交换标准，应对石油和天然气信息共享挑战。我们的成员包括国际和国有石油公司、油田服务公司、硬件和软件供应商、系统集成商、监管机构和全球标准用户群体。如需了解更多信息，请访问我们的网站www.energistics.org。

关于The Open Group

The Open Group是通过技术标准实现业务目标的全球性联盟。我们由逾850个组织组成，成员类型多元化，包括多个行业的客户、系统和解决方案供应商、工具供应商、集成商、学者和顾问。如需了解有关The Open Group的更多信息，请访问www.opengroup.org。

关于The Open Group OSDU论坛

The Open Group OSDU论坛正在开发开源软件OSDU数据平台和相关标准，帮助能源行业开发和实施变革性技术，以满足世界不断变化的能源需求。The Open Group OSDU论坛在全球拥有超过225个成员组织和超过1900家用户。所有能源利益相关方皆可加入论坛成为会员，包括国际和国有石油公司、新能源提供商、应用程序开发者、服务运营商、技术提供商、软件公司、学术机构等。有关OSDU论坛的更多信息，请访问www.osduforum.org。

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