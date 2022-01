SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Met ingang van 1 januari is Energistics Consortium, Inc. nu een dochteronderneming van The Open Group®, een wereldwijd consortium dat het bereiken van bedrijfsdoelstellingen mogelijk maakt door middel van technologische standaarden. Energistics blijft een afzonderlijke entiteit, waarbij The Open Group de controle over de Energistics-activiteiten overneemt, in een beweging die bredere toegang tot de gemeenschap, efficiëntere samenwerking en sterkere standaardontwikkeling in lijn met de wereldwijde energietransitie mogelijk zal maken.

Energistics heeft de industrie meer dan dertig jaar met trots gediend en is ook al lang lid van The Open Group OSDU™ Forum, en werd in oktober 2018 het eerste niet-opererende bedrijf dat werd uitgenodigd om lid te worden van het Forum. De WITSML™-, RESQML™-, PRODML™- en ETP-standaarden zijn universeel geworden in de industrie en vormen een cruciaal onderdeel van het OSDU-gegevensplatform.

