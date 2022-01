Energistics adhère à l’Open Group® suite au changement de sa gouvernance

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Energistics Consortium, Inc. est devenu, à compter du 1er janvier, membre de l’Open Group®, un consortium mondial qui favorise la réalisation des objectifs commerciaux grâce à l’application de normes technologiques. Energistics reste une entité distincte, l’Open Group assumant le contrôle des opérations d’Energistics selon une démarche qui élargira l’accès de la communauté, rendra la collaboration plus efficace et les normes plus contraignantes, conformément à la transition énergétique mondiale.

Fier d’avoir servi l’industrie pendant plus de trente ans et membre de longue date du Forum OSDU™ de l’Open Group, Energistics Consortium, Inc. est devenu en octobre 2018 la première organisation non exploitante à être invitée à rejoindre le Forum. Devenues universelles dans l’industrie, ses normes WITSML™, RESQML™, PRODML™, et ETP constituent une composante essentielle de la plateforme de données OSDU.

Les groupes d’intérêt spécial (SIG) d’Energistics poursuivront leur développement pour garantir que la normalisation reste un élément dynamique de la communauté énergétique. Récemment – en septembre 2021 – le protocole de transfert v1.2 d’Energistics a été publié, et une version candidate consolidée pour les nouvelles versions de RESEQML, PRODML et WITSML a été mise à disposition en décembre 2021.

Ces travaux soutiendront l’industrie en général ainsi que le développement en cours de la plateforme de données OSDU et des normes d’analyse des données énergétiques subsurface, des nouvelles données énergétiques issues de sources éoliennes, géothermiques, photovoltaïques, liées à l’hydrogène et à la capture, l’utilisation et le stockage du carbone.

«À l’heure où Energistics ouvre un nouveau chapitre passionnant de son histoire, nous tenons à remercier les 3 500 experts issus de plus de 115 sociétés membres qui, en amont, ont contribué à son développement au cours des trente dernières années, a déclaré Ross Philo, PDG d’Energistics. Nous sommes également extrêmement reconnaissants à l’égard de notre personnel opérationnel qui a servi l’industrie avec un dévouement exceptionnel. Tous ensemble, ils ont assuré une transition en douceur pour nos membres, et nous leur souhaitons de poursuivre leur aventure avec le plus grand succès.»

Le changement de gouvernance reflète le chevauchement important qui caractérise Energistics et le Forum OSDU de l’Open Group, 42 des 220 membres actuels du Forum étant également membres d’Energistics. Energistics conserve son propre conseil d’administration, mais ses travaux seront désormais supervisés par des membres des deux organisations.

«Les relations entre Energistics et l’Open Group ont été longues et fructueuses jusqu’ici. C’est donc une nouvelle étape enrichissante qui commence pour nos organisations, ajoute Steve Nunn, PDG et président de l’Open Group. En rapprochant les connaissances et les capacités du Forum OSDU de l’Open Group et des SIG d’Energistics, nous continuerons à donner le ton en matière de normes d’échange de données pour l’industrie, tout en ouvrant la portes des deux organisations à une communauté plus large. Nous nous engageons à faire en sorte que les normes d’Energistics continuent d’évoluer, de s’améliorer et de permettre l’intégration interdisciplinaire des données de l’industrie.»

- FIN -

À propos d’Energistics

Energistics est le principal organisme de normalisation des données d’extraction de l’industrie pétrolière et gazière. Nous sommes un consortium mondial à but non lucratif créé il y a plus de 30 ans qui réunit des professionnels du secteur dans un cadre neutre et collaboratif afin de développer et promouvoir des normes d’échange de données ouvertes et de relever les défis du partage d’informations sur le pétrole et le gaz. Parmi nos membres, nous comptons des sociétés pétrolières internationales et nationalisées, des sociétés parapétrolières, des fournisseurs de matériel informatique et de logiciels, des intégrateurs de systèmes, des organes de réglementation et des représentants de la communauté mondiale des utilisateurs de normes. Pour plus d’informations, visitez notre site web à l’adresse: www.energistics.org.

À propos de l'Open Group

L’Open Group est un consortium mondial qui favorise la réalisation des objectifs commerciaux grâce à l’application de normes technologiques. Nous comptons plus de 850 affiliés issus de secteurs et domaines très variés: clients et fournisseurs de systèmes et de solutions, fournisseurs d’outils, intégrateurs, universitaires et consultants. Pour plus d’informations sur l’Open Group, visiter le site: www.opengroup.org.

À propos du Forum OSDU de l’Open Group

Le Forum OSDU de l’Open Group a créé la plateforme de données du logiciel open source OSDU et les normes associées pour permettre au secteur de l’énergie de mettre en œuvre des technologies transformationnelles et de répondre ainsi à l’évolution des besoins énergétiques mondiaux. Le Forum OSDU de l’Open Group compte plus de 225 organisations membres et plus de 1 900 abonnés dans le monde. Toutes les parties prenantes du secteur de l’énergie peuvent adhérer au Forum OSDU de l’Open Group, y compris les compagnies pétrolières internationales et nationalisées, les nouveaux fournisseurs d’énergie, les développeurs d’applications, les prestataires de services, les fournisseurs de technologies, les sociétés de logiciels, les universités, etc. Pour plus d’informations sur le Forum OSDU, visiter le site: www.osduforum.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.