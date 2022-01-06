AIT Worldwide Logistics南加州團隊入駐洛杉磯新建的一流設施

伊利諾州伊塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今日，全球供應鏈解決方案領軍企業AIT Worldwide Logistics慶祝其全新現代化設施的盛大啟用。該設施位於知名的洛杉磯貨代走廊，很快將成為100多名團隊成員的新工作場所。這些團隊成員此前在洛杉磯地區的其他AIT據點工作，為各行各業的客戶提供物流專長，包括針對食品、高科技和生命科學運輸的特殊服務。

AIT總裁兼執行長Vaughn Moore表示：「在經歷了數月的策略性規劃和團隊工作協調之後，我非常高興看到公司團隊搬入新的設施，為這座美麗的新工作場所帶來生機。在我看來，新設施反映了公司的持續成長，將在提升公司為客戶提供世界級服務方面發揮長期作用，包括西海岸和全球的客戶。」

Moore補充道：「除了該設施的硬體之外，客戶獲得的最大優勢在於可從單一接取點獲得AIT的所有運輸物流服務和專長，從公司實力強大的生命科學和高科技垂直業務，到海關清關服務。」

新設施為兩層倉庫，面積10.6萬平方英尺，戰略性地座落在靠近405和110號高速公路的位置，能夠迅速通往洛杉磯港和長灘港以及洛杉磯國際機場。該倉庫擁有全天候的保安服務，包括全天候的視訊和現場人員監控，還擁有18個塢門、一個安全區域、醫藥製品預處理能力、高價值貨物籠，以及數千平方英尺的冷凍櫃和冷藏櫃空間。

AIT營運長Keith Tholan指出，新場地擁有更大面積和容量，為需求漸增的轉運運輸貨櫃帶來了靈活性和規模效應。

Tholan表示：「從零打造這個新辦事處和倉儲空間讓我們能夠設計出十分高效且更加環保的設施，從而盡可能地符合客戶的需求。」

他補充道，新場地專注於永續性，相關設施包括停車場的五個充電樁、電動堆高機以及建築中無處不在的節能照明。

新辦事處受美國運輸安全管理局監管，並被該機構批准為已認證貨物檢查設施。公司為打擊恐怖主義海關貿易合作關係(Customs Trade Partnership Against Terrorism)成員，其新辦事處完全遵守相關制度，並按照國際武器交易規則獲得出口國防物資的認證。該設施還獲得運輸資產保護協會以及ISO 9001:2015認證。

Tholan表示，AIT計畫在未來數年內將該辦事處的員工人數增加30%。該空間的設計初衷便是為了吸引頂尖人才，並為此整合了一流的影音和保安科技、站立式辦公桌，提供健康食品的微型市場以及其他設施。

除了該據點之外，AIT在北美還擁有50多個辦事處，在全球擁有100多個辦事處。

AIT Worldwide Logistics

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Torrance, CA 90501

關於AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是國際性貨代公司，致力於幫助企業擴大接觸全球市場的管道，協助企業銷售和/或採購原材料、零件和成品，並促進企業成長。40多年來，這家總部位於芝加哥的供應鏈解決方案領軍企業一直採用協商的方式來打造全球網路，並在幾乎各行各業都建立了值得信賴的合作關係，包括航太、汽車、消費零售、食品、政府、醫療、高科技、工業和生命科學等。在可升級、方便易用的科技支撐下，AIT靈活的業務模式透過海、空、陸地和鐵路聯運，提供客製化的戶對戶遞送，且能夠準時、符合預算。借助遍佈亞洲、歐洲和北美的100多個據點的專業團隊成員，AIT的全面服務還包括通關、倉庫管理和白手套服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aitworldwide.com。

我們的使命

在AIT，我們積極尋求機會，提供卓越的全球物流解決方案以贏得客戶信任，同時極為珍視我們的同事、合作夥伴和社區。

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