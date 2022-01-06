AIT Worldwide Logistics南加州团队入驻洛杉矶新建的一流设施

伊利诺伊州伊塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今日，全球供应链解决方案领军企业AIT Worldwide Logistics庆祝其全新现代化设施的盛大启用。该设施位于知名的洛杉矶货代走廊，很快将成为100多名团队成员的新工作场所。这些团队成员此前在洛杉矶地区的其他AIT网点开展工作，为多个行业的客户提供物流专长，包括针对食品、高科技和生命科学运输的特种服务。

AIT总裁兼首席执行官Vaughn Moore表示：“在经历了数月的战略规划和团队工作协调之后，我非常高兴看到公司团队搬入新的设施，为这座美丽的新工作场所带来生机。在我看来，新设施体现了公司的持续发展，将在提升公司为客户交付世界级服务方面发挥长期作用，包括西海岸和全球的客户。”

Moore补充道：“除了该设施的硬件配置外，公司客户获得的最大优势在于，客户可通过单一访问点获得AIT的所有运输物流服务和专长，从公司实力强大的生命科学和高科技垂直业务，到海关清关服务。”

新设施为两层仓库，面积10.6万平方英尺，战略性地坐落在靠近405和110号高速路的位置，能够迅速通往洛杉矶港和长滩港以及洛杉矶国际机场。该仓库拥有全天候的安保服务，包括全天候的视频和现场人员监控，还拥有18个坞门，一个安全区域，医药制品预处理能力，高价值货物笼，以及数千平方英尺的冷柜和冷藏箱空间。

AIT首席运营官Keith Tholan指出，新场地拥有更大面积和容量，为需求渐涨的转运运输集装箱带来了灵活性和规模效应。

Tholan表示：“从零打造这个新办事处和仓储空间让我们能够设计出十分高效且更加环保的设施，从而尽可能地满足客户的需求。”

他补充道，新场地专注于可持续性，相关设施包括停车场的五个充电桩、电动叉车以及建筑中无处不在的节能照明。

新办事处受美国运输安全管理局监管，并被该机构批准为已认证货物检查设施。公司作为打击恐怖主义海关贸易合作关系(Customs Trade Partnership Against Terrorism)成员，其新办事处完全遵守相关制度，并按照国际武器交易规则获得了出口国防物资的认证。该设施还获得了运输资产保护协会以及ISO 9001:2015认证。

Tholan表示，AIT计划在未来数年内将该办事处的员工数量增加30%。该空间的设计初衷便是为了吸引顶级人才，并为此整合了一流的音视频和安保科技，站立办公桌，提供健康食品的微型市场以及其他设施。

除了该网点之外，AIT在北美还拥有50多个办事处，在全球拥有100多个办事处。

AIT Worldwide Logistics

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Torrance, CA 90501

关于AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家国际性货代公司，致力于帮助各公司扩大接触全球各大市场的渠道，助力公司销售和/或采购原材料、部件和成品，并促进各公司发展壮大。40多年来，这家总部位于芝加哥的供应链解决方案领军企业一直采用协商的方式来打造全球网络，并在几乎所有行业都建立了值得信赖的合作关系，包括航天、汽车、消费零售、食品、政府、医疗、高科技、工业和生命科学等。基于可扩展的、方便易用的技术，AIT灵活的业务模式通过海、空、陆地和铁路联运实现了定制式的门到门交付，且能够做到按时、按预算完成。借助遍布亚洲、欧洲和北美的100多个网点的专业团队成员，AIT的全面服务还包括通关、仓库管理和白手套服务。如需了解更多信息，请登录www.aitworldwide.com。

我们的使命

在AIT，我们积极寻求机会，通过交付卓越的全球物流解决方案赢得客户信任，同时极为珍视我们的同事、合作伙伴和社区。

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