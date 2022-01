AIT Worldwide Logistics consolida i team della California meridionale in una struttura all’avanguardia di nuova costruzione a Los Angeles

AIT's state-of-the-art West Coast headquarters are now open, featuring access to a full suite of supply chain solutions.

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics, prestigiosa multinazionale specializzata in soluzioni per catene di fornitura, ha inaugurato in data odierna una struttura all’avanguardia di nuova costruzione nel famoso corridoio di spedizione di merci di Los Angeles. La nuova sede diverrà a breve il nuovo posto di lavoro per più di 100 collaboratori prima impiegati presso altri uffici di proprietà di AIT nell’area di Los Angeles che metteranno le proprie solide competenze in ambito logistico a disposizione di clienti operanti in un’ampia gamma di settori, compresi servizi di spedizione specialistici per i settori degli alimenti, high-tech e della scienza della vita.

“Dopo mesi di pianificazione strategica e lavoro di squadra coordinato, non vedo l’ora che i nostri team si trasferiscano per infondere vita a questo nuovo meraviglioso campus” ha dichiarato Vaughn Moore, presidente e amministratore delegato di AIT. “A mio avviso, questo edificio esemplifica perfettamente la nostra crescita costante quale azienda che si adopera con profondo impegno allo scopo di fornire un servizio di prim’ordine ai nostri clienti sulla costa occidentale degli Stati Uniti e nel resto del mondo.”

“Al di là degli aspetti fisici della struttura, il vantaggio principale derivabile dai nostri clienti è rappresentato dalla disponibilità di un punto di accesso unico a tutti i servizi e competenze di AIT in materia di logistica dei trasporti; dai servizi specialistici per i segmenti verticali delle scienze biologiche e high-tech alle procedure di sdoganamento” ha aggiunto Moore.

Con un monitoraggio della sicurezza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - tra cui videosorveglianza e addetti alla sorveglianza disponibili nell’arco dell’intera giornata - 18 baie di carico, una zona di stoccaggio sicura, capacità di precondizionamento per prodotti farmaceutici, una gabbia per merci di elevato valore e centinaia di metri quadrati in celle frigorifere e congelatori, il magazzino a due piani da 106.000 piedi quadrati (9.848 metri quadrati circa) è inoltre strategicamente ubicato nei pressi delle autostrade 405 e 110 per l’accesso rapido ai porti di Los Angeles e Long Beach, nonché all’Aeroporto internazionale di Los Angeles.

Keith Tholan, direttore operativo presso AIT, ha fatto presente, inoltre, che le dimensioni del campus offrono la flessibilità e la scalabilità richieste dalle operazioni di trasbordo di container che costituisce un servizio sempre più richiesto.

“La costruzione ex novo di questo spazio adibito ad uffici e a magazzino ci ha permesso di progettare una struttura altamente efficiente e più rispettosa dell’ambiente che meglio risponde alle esigenze dei nostri clienti” ha affermato Tholan, il quale ha poi

aggiunto che le caratteristiche incentrate sulla sostenibilità del sito includono cinque caricabatterie per veicoli elettrici nel parcheggio, carrelli elevatori elettrici e illuminazione ad alta efficienza energetica in tutto l’edificio.

Garantita da fideiussione e approvata dall’Amministrazione per la sicurezza dei trasporti degli Stati Uniti quale struttura di controllo dei carichi di merci certificata, la nuova sede è inoltre pienamente conforme alle linee guida sancite dal programma Partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo (Customs Trade Partnership Against Terrorism) a cui l’azienda ha aderito, oltre ad essere dotata della certificazione per l’esportazione di merci per il settore della difesa ai sensi delle norme disciplinanti il traffico internazionale di armi. La struttura è inoltre conforme agli standard dell’Associazione per la protezione delle merci destinate al trasporto (Transported Asset Protection Association), oltre ad essere dotata della certificazione ISO 9001:2015.

Oltre al proposito di aumentare l’organico impiegato presso la sede nella misura del 30% circa nel corso dei prossimi anni, Tholan ha rilevato che AIT ha progettato lo spazio anche per attirare i migliori talenti, incorporando sofisticate tecnologie audiovisive e per la sicurezza, scrivanie per lavorare in piedi, un micro market con sane opzioni alimentari e altri servizi.

Questa sede va ad aggiungersi ai più di 50 uffici di AIT nel Nord America e più di 100 a livello mondiale.

AIT Worldwide Logistics

1820 195th Street

Torrance, California 90501

Informazioni su AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics è uno spedizioniere globale che aiuta le imprese a crescere espandendo l’accesso a mercati di tutto il mondo dove possono vendere e/o procurarsi materie prime, componenti e prodotti finiti. Il fornitore leader di soluzioni per catene di fornitura con sede a Chicago fa affidamento da più di 40 anni su un approccio consultivo per lo sviluppo di una rete globale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione fondati sulla fiducia in pressoché tutti i settori, tra cui aerospaziale, automobilistico, vendita al dettaglio, alimentare, governativo, sanitario, high-tech, industriale e scienze della vita. Sfruttando tecnologie scalabili e facili da usare, il modello commerciale flessibile di AIT personalizza le consegne porta a porta via mare, aria, terra e ferrovia puntualmente ed entro i limiti di spesa. Le opzioni full-service di AIT, forte di collaboratori altamente competenti impiegati presso più di 100 sedi internazionali in Asia, in Europa e nel Nord America, includono servizi di sdoganamento, gestione di magazzini e consegne “in guanti bianchi” (white glove). Per ulteriori informazioni visitate www.aitworldwide.com.

La nostra missione

AIT non perde occasione per meritarsi la fiducia dei propri clienti fornendo loro soluzioni logistiche eccezionali in tutto il mondo, al tempo stesso valorizzando i propri collaboratori e partner, così come le comunità in cui opera.

