AIT Worldwide Logistics combineert teams in Zuid-Californië in nieuw gebouwde hypermoderne faciliteit in Los Angeles

AIT's state-of-the-art West Coast headquarters are now open, featuring access to a full suite of supply chain solutions.

AIT's state-of-the-art West Coast headquarters are now open, featuring access to a full suite of supply chain solutions.

ITASCA, Illinois (VS)--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft AIT Worldwide Logistics, marktleider in wereldwijde toeleveringsketenoplossingen, de grootse opening gevierd van een nieuwe moderne faciliteit in een populaire vrachtexpeditiecorridor in Los Angeles. De locatie zal binnenkort de nieuwe werkplek worden voor meer dan 100 medewerkers die voorheen werkten vanuit andere AIT-gebouwen in de Los Angeles-regio en die hun logistieke expertise bieden aan klanten in een brede verscheidenheid aan bedrijfstakken, waaronder specifieke diensten voor vervoer van voedsel, high-tech en biowetenschappen.

“Na maanden strategische planning en gecoördineerd teamwork zie ik met veel enthousiasme onze teams hun intrek nemen en deze prachtige nieuwe campus tot leven komen”, aldus AIT’s President en CEO, Vaughn Moore. “Voor mij is dit gebouw een perfecte weerspiegeling van onze doorlopende groei als bedrijf, dat een lange weg zal gaan naar verbetering van de levering van diensten van wereldklasse aan onze klanten, zowel aan de westkust als wereldwijd.”

“Naast de fysieke aspecten van de faciliteit is het grootste voordeel voor onze klanten dat het één enkel toegangspunt is voor alle transportlogistieke diensten en expertise van AIT, van de robuuste verticale bedrijfsonderdelen biowetenschappen en high-tech tot douanevrijgave”, voegde Moore toe.

Met 24/7 beveiliging, waaronder continue video- en persoonlijke monitoring, 18 dockdeuren, een veilig terrein, mogelijkheden voor farmaceutische preconditionering, een kooiconstructie voor vracht met een hoge waarde en duizenden square feet aan koelruimte, de opslagruimte van twee verdiepingen met een oppervlakte van 106.000 square feet is strategisch gelokaliseerd bij de snelwegen 405 en 110 voor snelle toegang tot de havens van Los Angeles en Long Beach, alsmede Los Angeles International Airport.

Keith Tholan, Chief Operating Officer van AIT, merkte op dat de omvang van de campus flexibiliteit en schaal biedt voor de toenemende vraag naar de dienst van overslag van scheepscontainers.

“Het van de grond af opbouwen van deze nieuwe kantoor- en opslagruimte stelde ons in staat een zeer efficiënte, ecovriendelijkere faciliteit te ontwerpen die het beste aan de behoeften van onze klanten tegemoet komt”, aldus Tholan.

Hij voegde eraan toe dat de op duurzaamheid gerichte kenmerken van de locatie vijf opladers voor elektrische voertuigen in de parkeerruimte, elektrische vorkheftrucks en energie-efficiënte verlichting door het gehele gebouw omvatten.

Verbonden aan en goedgekeurd door de U.S. Transportation Safety Administration als een gecertificeerde cargo-screening faciliteit voldoet het nieuwe kantoor ook volledig aan het Customs Trade Partnership Against Terrorism-lidmaatschap van het bedrijf en is het gecertificeerd voor het exporteren van defensielading in overeenstemming met de International Traffic in Arms Regulations. De faciliteit is ook een Transported Asset Protection Association (TAPA) en ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Met plannen om de populatie van teamgenoten van de locatie de komende jaren uit te breiden met circa 30%, merkte Tholan op dat AIT de ruimte ook heeft ontwikkeld om toptalent aan te trekken, door het integreren van hypermoderne audiovisuele en beveiligingstechnologie, bureaus op stahoogte, een micromarkt met gezond-voedselopties en andere aantrekkelijke voorzieningen.

Deze locatie voegt zich toe aan de meer dan 50 AIT-kantoren over geheel Noord-Amerika, en meer dan 100 wereldwijd.

AIT Worldwide Logistics

1820 195th Street

Torrance, CA 90501

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics is een mondiale vrachtexpediteur die bedrijven helpt groeien door de toegang tot markten over de hele wereld te vergroten waar zij hun grondstoffen, onderdelen en eindproducten kunnen verkopen/inkopen. Al ruim 40 jaar vertrouwt de in Chicago gevestigde marktleider op het gebied van toeleveringsketenoplossingen op een adviserende benadering om een wereldwijd netwerk van vertrouwde samenwerkingsverbanden op te bouwen in bijna elke sector, waaronder luchtvaart, automobielindustrie, consumentenretail, voedsel, overheid, gezondheidszorg, high-tech, industriële en biowetenschappen. Geruggesteund door schaalbare, gebruikersvriendelijke technologie levert AIT’s flexibele businessmodel op maat van deur naar deur via zee, lucht, over de weg en het spoor, op tijd en binnen het budget. Met deskundige teams waarmee meer dan 100 wereldwijde locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika worden bemand, omvatten de full-service-opties van AIT ook douanevrijgave, magazijnbeheer en diensten voor vervoer waarbij specifieke zorg nodig is (“white glove services”). Ga voor meer informatie naar www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zoeken we energiek naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te verdienen door buitengewone wereldwijde logistieke oplossingen te leveren, terwijl we gepassioneerd onze medewerkers, partners en gemeenschappen waarderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.