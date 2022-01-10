Energy Vault和Korea Zinc宣佈在能源儲存領域建立策略性合作夥伴關係，包括進行5,000萬美元的投資

瑞士盧加諾、加州西湖村、韓國首爾和澳洲斯圖爾特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於開發永續、電網規模儲能解決方案的公司Energy Vault, Inc. (Energy Vault)今天宣佈，與Korea Zinc Co., Ltd. (“Korea Zinc”, KRX 010130)在再生能源儲存領域建立策略性合作夥伴關係。Korea Zinc是全球有色金屬冶煉生產的領導者，在鋅、鉛、銀和稀有金屬銦的生產領域居於領先地位。該合作夥伴關係將為Korea Zinc的策略提供支援，促使其精煉和冶煉業務脫碳，這些業務最初由其全資子公司Sun Metals Corporation Pty. Ltd. (“Sun Metals”)負責營運。兩家公司預計在2022年年中開始專案部署。

Energy Vault與Sun Metals建立策略性合作夥伴關係

Korea Zinc旗下全資子公司Sun Metals是位於澳洲的鋅精煉廠，該廠計畫部署Energy Vault的能源儲存和能源管理軟體技術，以促進再生能源的供應和最佳化，為其精煉設施提供支援。雙方合作的範圍還包括在Energy Vault的生態友善型複合砌塊內對尾礦和其他精煉廢料進行永續和有益的再利用。

Sun Metals的目標是成為首批生產「綠色」鋅的鋅精煉廠之一，以支持其更廣泛的策略，即到2040年全部轉向再生能源，中期目標是到2030年使用80%的再生能源。Sun Metals的使命是成為安全、環保、競爭力方面全球首屈一指的鋅精煉廠。2020年11月，這家鋅精煉領域的領軍企業加入RE100氣候組織倡議，此為其到2040年使用100%再生能源承諾的一部分。Korea Zinc最近宣佈其另一家位於澳洲的全資子公司Ark Energy Corporation Pty. Ltd. (“Ark Energy”)將收購澳洲一流的公用事業級風能和太陽能開發商(Epuron)的100%股權，該開發商將帶來超過9 GW的風能和太陽能專案，這些專案將在達到或超過Sun Metals的再生能源目標方面發揮重要作用，並支撐Ark Energy成為世界上極具競爭力的綠色氫生產商。Sun Metals目前是澳洲昆士蘭州的第二大電力消費客戶，每年的用電量超過1兆瓦時。

Korea Zinc副董事長Yun B. Choi表示：「隨著我們強化自身能力以利用再生能源來為業務運作供應電力，Energy Vault的創新儲存技術和能源管理軟體平臺可以在促進和加速我們的脫碳策略方面扮演關鍵角色。」

Energy Vault共同創辦人兼執行長Robert Piconi表示：「我們很榮幸能夠與Korea Zinc和Sun Metals合作，為他們精煉業務中的清潔能源轉型提供廣泛支援。Korea Zinc制定了積極的脫碳目標，然後投入大量資本，使其在經營中使用永續的脫碳能源成為事實。該公司在這方面展示了強大的全球領導力，這也表現在其對Energy Vault投資的過程中。」

Sun Metals執行長Kiwon Park表示：「我們期待與Energy Vault合作以達成我們的目標，成為世界上第一家完全利用再生能源生產綠色鋅的煉鋅廠。作為昆士蘭州第二大電力消費客戶，Sun Metals一直致力於成為對環境負責、在全球極具競爭力的鋅精煉廠。」

Korea Zinc的新投資使Novus Capital Corporation II的私募股權投資規模擴大到1.5億美元

在之前宣佈與Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU)進行企業合併的同時，Energy Vault宣佈進行1億美元的私募(“PIPE”)投資。除了今天公佈的策略性合作夥伴關係以外，Korea Zinc還簽署了認購協定，承諾對Novus的PIPE投資5,000萬美元。

今天公佈的新承諾使PIPE交易的收益達到1.5億美元。這些收益和Novus現金信託帳戶中高達2.88億美元的資金，將用於資助Energy Vault的營運，並支援新的和現有的成長計畫。此外，由於PIPE投資的增加，現已達成大約90%的最低現金條件。

Choi先生繼續說道：「我們對Energy Vault的投資彰顯了我們致力於以永續的方式推進對人類生活至關重要的金屬生產。」

Piconi先生補充道：「來自全球首屈一指的金屬生產商的這項投資，以及我們與Sun Metals的合作協定，將進一步加快我們創新的儲能基礎設施和軟體平臺在澳洲這一重要的全球市場中的推廣。重要的是，由於已達成大多數最低現金條件，大大提高了交易的確定性，從而使Energy Vault團隊能夠繼續高度關注全球的部署執行情況。」

與其他幾家主要投資者一樣，Korea Zinc也承諾經由PIPE投資參與企業合併。本次PIPE由一系列策略和機構投資者主導，包括Adage Capital Partners LP、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、SoftBank Investment Advisers、CEMEX Ventures (NYSE:CX)、Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)及其他投資者管理的基金和帳戶。Novus Capital的附屬公司和關聯公司也參與了PIPE投資。此前，在2021年8月28日公佈的C輪融資中，Saudi Aramco Energy Ventures、BHP Ventures、+Volta Energy Technologies和軟銀願景基金(Softbank Vision Fund)等公司進行了策略性投資，融資總額為1.075億美元。

Energy Vault與Novus II Capital Corporation的企業合併預計將於2022年第一季完成，但需獲得Novus股東的批准，美國證券交易委員會(SEC)宣佈註冊聲明有效，並滿足其他慣例成交條件。

關於Energy Vault

Energy Vault開發的永續儲能解決方案旨在變革全球公用事業規模等級的儲能方法，以提升電網的韌性。該公司專有的重力儲能技術和儲能管理與整合平臺旨在幫助公用事業、獨立發電商和大型工業能源用戶在保持電力可靠性的同時，亦顯著降低其均化能源成本。Energy Vault利用環保材料，能夠整合廢棄材料進行有益再利用，在加速客戶清潔能源轉型的同時，亦促進世界向循環經濟的轉變。

Energy Vault此前宣佈與Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU)達成企業合併協議，預料此舉將使Energy Vault於2022年第一季以股票代碼 “NRGV”和“NRGV WS”在紐約證券交易所上市，但須滿足慣例成交條件。

關於Korea Zinc

Korea Zinc Co., Ltd.是總部位於韓國的世界級通用有色金屬冶煉公司，主要從事有色金屬產品的生產和銷售。Korea Zinc在韓國和澳洲擁有和經營數座煉鋅廠，在韓國擁有一家煉鉛廠，其金屬製品由多種鋅產品構成，包括鋅板錠、鋅合金巨型塊、鋅陽極錠和鋅壓鑄錠，以及金和銀等貴金屬產品。Korea Zinc在全球資源市場上居於領先地位，其鋅產量和市場佔有率位居世界第一。

2021年9月，Korea Zinc成為世界上第一個加入RE100的大型精煉企業，並承諾到2050年在其全球營運中100%使用清潔能源。

關於Sun Metals Corporation Pty Ltd

Sun Metals是Korea Zinc Company Limited在澳洲的子公司。其鋅精煉廠位於澳洲昆士蘭北部湯斯維爾市以南15公里處。Korea Zinc集團是全球首屈一指的基本金屬和貴金屬生產商，被認為擁有高度先進的金屬精煉技術。

作為昆士蘭的超大型鋅精煉廠，Sun Metals生產特級鋅。2018年，Sun Metals建成澳洲首屈一指的(125MW)綜合工業用太陽能發電廠。這座太陽能發電廠產生的電力占Sun Metals所用電力的24%。

Sun Metals致力於社區發展，對當地經濟有重大貢獻。該公司聘雇了350多名員工和約聘人員，主要來自當地社區。

關於Ark Energy Corporation Pty Ltd

Ark Energy成立於2021年，是Korea Zinc在澳洲的新子公司，以生產「綠色」鋅為目標，旨在從Sun Metals開始，對Korea Zinc集團的能源供應進行脫碳，從而加速該集團的能源轉型。Ark Energy最近收購了Epuron Holdings Pty Ltd 的100%股權，此為澳洲首屈一指的公用事業規模風能和太陽能開發商，開發中的能源規模超過9GW。

Ark Energy正在利用和擴大集團在整個氫供應鏈上的現有投資，旨在成為綠色氫的忠實使用者、需求創造者和主要出口商。Ark Energy的SunHQ氫中心是澳洲第一個由澳洲再生能源署、清潔能源金融公司和昆士蘭州政府共同支持的氫專案。SunHQ已獲得昆士蘭政府的開發許可，並可望於2022年12月投入使用。

關於Novus Capital Corporation II

Novus在2021年2月的首次公開發行(IPO)中籌集了約2.875億美元，其股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為“NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS”。Novus是一家特殊目的收購公司，旨在與一家或多家企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、資本重組、重整或其他類似的業務合併。Novus Capital由Robert J. Laikin、Jeff Foster、Hersch Klaff、Larry Paulson、Heather Goodman、Ron Sznaider和Vince Donargo領導，他們擁有豐富的實務經驗，利用大多數高科技公司已有的豐富資料資產和智慧財產權來協助它們改進現有和新的成長計畫。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常帶有「認為」、「可能 」、「將 」、「估計 」、「繼續 」、「預期 」、「打算 」、「期望 」、「應該 」、「會 」、「計畫 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「未來 」、「展望 」、「旨在 」等詞語，以及預測或指示未來事件或趨勢或非歷史事件陳述的類似表達形式。這些前瞻性陳述包括但不限於關於財務和業績指標的估計和預測、市場機會預測、與Energy Vault的業務推出和部署時間相關的預期和時間安排，包括與EVS及其預期的效益和能力、擬定的EVx和Energy Vault Resiliency Center (EVRC)平臺的特色和設計，以及製作「移動儲能塊」所需的當地採購低成本材料的可用性、客戶成長和其他業務里程碑、擬議企業合併和PIPE投資（「擬議交易」）的潛在收益，以及與擬議交易的時間安排相關的預期。

這些陳述根據本新聞稿中指明或未指明的各種假設，以及Energy Vault和Novus各自管理層的當前預期，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅為說明目的而提供，無意用作對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述，投資人也不得對此有所依賴。實際發生的事件和情況是很難或不可能預測的，而且會與假設有所不同。許多實際發生的事件和情況超出Energy Vault和Novus的控制範圍。

這些前瞻性陳述受到一些風險和不確定性的影響，其中包括國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；協定方無法成功或及時完成擬議交易，包括未獲得或未及時獲得監管部門批准的風險，或發生可能對合併後的公司或交易的預期收益產生不利影響的意外情況，或無法獲得Novus或Energy Vault股東的批准；未能實現交易的預期收益；與Energy Vault預計財務資訊的不確定性有關的風險；與Energy Vault的業務推出和預期業務發展里程碑的時間安排有關的風險；與Energy Vault的客戶無法或不願按照銷售協議執行相關的風險；與Energy Vault的績效和EVS的可用性相關的風險；對再生能源的需求；銷售其解決方案並使之商業化的能力；與潛在客戶溝通最終合約安排的能力；競爭性科技的影響；獲得充足材料供應的能力；新冠疫情的影響；全球經濟狀況；達成安裝進度的能力；建造和許可延期以及相關成本的增加；競爭對Energy Vault未來業務的影響；Novus公眾股東要求贖回的金額；以及與「風險因素」標題項下企業合併相關的Form S-4上的註冊聲明和Novus註冊聲明、Novus截至2020年12月31日會計年度的Form 10-K年報中「風險因素」部分，以及已遞交或將要遞交給SEC的其他文件中討論的那些因素。

關於擬議企業合併的重要資訊及其獲取途徑

本新聞稿針對擬議的Novus和Energy Vault合併交易。Novus已向SEC遞交了Form S-4註冊聲明，其中包括Novus初步的委託書/招股說明書和一些相關文件，用於在股東會議上批准擬議的企業合併及相關事項。敦促Novus的投資人和證券持有人仔細、完整地閱讀委託書/招股說明書、其修訂內容以及將遞交給SEC的其他文件，因為這些資料將包含關於Energy Vault、Novus和企業合併的重要資訊。最終的委託書將在確定的股權登記日截止之前郵寄給Novus的股東，以便就擬議的企業合併進行投票。在註冊聲明和其它包含每個公司重要資訊的文件遞交給SEC之後，投資人和證券持有人還可在SEC網站www.sec.gov上免費取得這些文件的副本。本新聞稿提及的網站所載的資訊或可能透過該網站存取的資訊，不以引用方式納入本新聞稿，也不屬於本新聞稿的一部分。

徵集的參與者

Novus及其董事和高階主管可被視為就擬議的企業合併向Novus的股東徵集代理委託書的參與者。Energy Vault及其董事和高階主管也可被視為此類徵集的參與者。證券持有人可閱讀Novus截至2020年12月31日會計年度的Form 10-K年度報告、截至2021年6月30日的六個月Form 10-Q季度報告、委託書/招股說明書、以及遞交給SEC且與企業合併有關的其他文件和資料，獲得參與徵集的Novus部分高階主管和董事的姓名、隸屬關係和利益的更多詳細資訊。在某些情況下，Novus的徵集參與者的利益可能異於其股東的一般利益，相關資訊獲知後將在與企業合併有關的委託書/招股書中列出。

非要約或要約邀請

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不構成任何投票或同意的徵集。如果在依據任何司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何該等州或司法管轄區出售任何證券。

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