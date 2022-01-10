Energy Vault和Korea Zinc宣布在能源存储领域建立战略合作关系，包括进行5,000万美元的投资

瑞士卢加诺、加州西湖村、韩国首尔和澳大利亚斯图尔特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于开发可持续电网规模储能解决方案的公司Energy Vault, Inc. (Energy Vault)今天宣布与Korea Zinc Co., Ltd. (“Korea Zinc”, KRX 010130)在可再生能源存储领域建立战略合作伙伴关系。Korea Zinc是全球有色金属冶炼生产的领导者，在锌、铅、银和稀有金属铟的生产领域处于领先地位。该合作伙伴关系将为Korea Zinc的战略提供支持，促使其精炼和冶炼业务实现脱碳，这些业务最初由其全资子公司Sun Metals Corporation Pty. Ltd. (“Sun Metals”)负责运营。两家公司预计在2022年年中开始项目部署。

Energy Vault与Sun Metals建立战略合作伙伴关系

Korea Zinc旗下全资子公司Sun Metals是位于澳大利亚的一座锌精炼厂，该厂计划部署Energy Vault的能源存储和能源管理软件技术，以促进可再生能源的供应和优化，为其精炼设施提供支持。双方合作的范围还包括在Energy Vault的生态友好型复合砌块内对尾矿和其他精炼废料进行可持续和有益的再利用。

Sun Metals的目标是成为首批生产“绿色”锌的锌精炼厂之一，以支持其更广泛的战略，即到2040年全部转向可再生能源，中期目标是到2030年可再生能源占比达到80%。Sun Metals的使命是成为安全、环保、竞争力方面全球领先的锌精炼厂。2020年11月，这家锌精炼行业的领军企业加入了RE100气候组织倡议，作为其到2040年实现100%使用可再生能源承诺的一部分。Korea Zinc最近宣布其另一家位于澳大利亚的全资子公司Ark Energy Corporation Pty. Ltd. (“Ark Energy”)将收购澳大利亚一家领先的公用事业级风能和太阳能开发商(Epuron)的100%股权，该开发商将带来超过9 GW的风能和太阳能项目，这些项目将在实现或超过Sun Metals的可再生能源目标方面发挥重要作用，并支持Ark Energy成为世界上极具竞争力的绿色氢生产商。Sun Metals目前是澳大利亚昆士兰州的第二大电力消费客户，每年的用电量超过1太瓦时。

Korea Zinc副董事长Yun B. Choi表示：“随着我们在利用可再生能源来开展运营方面的能力不断增强，Energy Vault的创新存储技术和能源管理软件平台可以在实现和加速我们的脱碳战略方面发挥关键作用。”

Energy Vault联合创始人兼首席执行官Robert Piconi表示：“我们很荣幸能够与Korea Zinc和Sun Metals合作，为他们精炼业务中的清洁能源转型提供广泛支持。Korea Zinc制定了积极的脱碳目标，然后投入大量资本，使其在经营中使用可持续的脱碳能源成为现实。该公司在这方面展示了强大的全球领导力，这也表现在其对Energy Vault投资的过程中。”

Sun Metals首席执行官Kiwon Park表示：“我们期待着与Energy Vault合作，以实现我们成为世界上第一家完全利用可再生能源生产绿色锌的炼锌厂的目标。作为昆士兰州第二大电力消费客户，Sun Metals一直致力于成为对环境负责、在全球极具竞争力的锌精炼厂。”

Korea Zinc的新投资使Novus Capital Corporation II的私募股权投资规模扩大到1.5亿美元

在之前宣布与Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU)进行企业合并的同时，Energy Vault宣布进行1亿美元的私募(“PIPE”)投资。除了今天公布的战略合作关系以外，Korea Zinc还签署了一份认购协议，承诺向Novus的PIPE投入5,000万美元。

今天公布的新承诺使PIPE交易的收益达到1.5亿美元。这些收益和Novus现金信托账户中高达2.88亿美元的资金，将用于资助Energy Vault的运营，并支持新的和现有的增长计划。此外，由于PIPE投资的增加，大约90%的最低现金条件已得到满足。

Choi先生继续道：“我们对Energy Vault的投资彰显了我们致力于以可持续的方式推进对人类生活至关重要的金属生产。”

Piconi先生补充道：“来自全球首屈一指的金属生产商的这项投资以及我们与Sun Metals的合作协议，将进一步加快我们创新的储能基础设施和软件平台在澳大利亚这一重要的全球市场中的推广。重要的是，由于大多数最低现金条件得到满足，大大提高了交易的确定性，从而使Energy Vault团队能够继续高度关注全球范围内的部署执行情况。”

与其他几家主要投资者一样，Korea Zinc也承诺通过PIPE投资参与企业合并。本次PIPE由一系列战略和机构投资者主导，包括Adage Capital Partners LP、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、SoftBank Investment Advisers、CEMEX Ventures (NYSE:CX)、Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)及其他投资者管理的基金和账户。Novus Capital的附属公司和联营公司也参与了PIPE投资。此前，在2021年8月28日公布的C轮融资中，Saudi Aramco Energy Ventures、BHP Ventures、+Volta Energy Technologies和软银愿景基金(Softbank Vision Fund)等公司进行了战略投资，融资总额为1.075亿美元。

Energy Vault与Novus II Capital Corporation的企业合并预计将于2022年第一季度完成，但需获得Novus股东的批准，美国证券交易委员会(SEC)宣布注册声明有效，并满足其他惯例成交条件。

关于Energy Vault

Energy Vault开发的可持续储能解决方案旨在变革全球公用事业规模级别的储能方法，以提升电网的恢复力。该公司专有的重力储能技术和储能管理与集成平台旨在帮助公用事业公司、独立发电商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时显著降低其平准化能源成本。Energy Vault利用环保材料，能够整合废弃材料进行有益再利用，在加速客户清洁能源转型的同时促进世界向循环经济的转变。

Energy Vault此前宣布与Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU)达成企业合并协议。预计此举将使Energy Vault于2022年第一季度以股票代码 “NRGV”和“NRGV WS”在纽约证券交易所上市，但须满足惯例成交条件。

关于Korea Zinc

Korea Zinc Co., Ltd.是一家总部位于韩国的世界级通用有色金属冶炼公司，主要从事有色金属产品的生产和销售。Korea Zinc在韩国和澳大利亚拥有和经营着数座炼锌厂，在韩国拥有一家炼铅厂，其金属制品由多种锌产品构成，包括锌板锭、锌合金巨型块、锌阳极锭和锌压铸锭，以及金和银等贵金属产品。Korea Zinc在全球资源市场上处于领先地位，其锌产量和市场占有率位居世界第一。

2021年9月，Korea Zinc成为世界上第一个加入RE100的大型精炼企业，并承诺到2050年在其全球运营中100%使用清洁能源。

关于Sun Metals Corporation Pty Ltd

Sun Metals是Korea Zinc Company Limited在澳大利亚的子公司。其锌精炼厂位于澳大利亚昆士兰北部汤斯维尔市以南15公里处。Korea Zinc集团是全球首屈一指的贱金属和贵金属生产商，被认为拥有高度先进的金属精炼技术。

作为昆士兰的超大型锌精炼厂，Sun Metals生产一种特殊高品位锌。2018年，Sun Metals建成了澳大利亚首屈一指的(125MW)综合工业用太阳能发电厂。这座太阳能发电厂产生的电能占Sun Metals所用电能的24%。

Sun Metals致力于社区发展，为当地经济做出了巨大贡献。该公司雇佣了350多名员工和合同工，雇员主要来自当地社区。

关于Ark Energy Corporation Pty Ltd

Ark Energy成立于2021年，是Korea Zinc在澳大利亚的新子公司，以生产“绿色”锌为目标，旨在从Sun Metals开始，对Korea Zinc集团的能源供应进行脱碳，从而加速该集团的能源转型。Ark Energy最近收购了Epuron Holdings Pty Ltd 100%的股权，后者是澳大利亚领先的公用事业规模的风能和太阳能开发商，开发中的能源规模超过9GW。

Ark Energy正在利用和扩大集团在整个氢供应链上的现有投资，旨在成为绿色氢的忠实使用者、需求创造者和主要出口商。Ark Energy的SunHQ氢中心是澳大利亚第一个由澳大利亚可再生能源署、清洁能源金融公司和昆士兰州政府联合支持的氢项目。SunHQ已获得昆士兰政府的开发许可，并有望于2022年12月投入使用。

关于Novus Capital Corporation II

Novus在2021年2月的首次公开募股(IPO)中筹集了约2.875亿美元，其股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS”。Novus是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并。Novus Capital由Robert J. Laikin、Jeff Foster、Hersch Klaff、Larry Paulson、Heather Goodman、Ron Sznaider和Vince Donargo领导，他们拥有丰富的实践经验，利用大多数高科技公司已有的丰富数据资产和知识产权来帮助这些高科技公司优化现有的和新的增长计划。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常带有“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“旨在”等词语，以及预测或指示未来事件或趋势或非历史事件陈述的类似表达形式。这些前瞻性陈述包括但不限于关于财务和业绩指标的估计和预测、市场机会预测、与Energy Vault的业务推出和部署时间相关的预期和时间安排，包括与EVS及其预期的效益和能力、拟定的EVx和Energy Vault Resiliency Center (EVRC)平台的特色和设计，以及制作“移动储能块”所需的当地采购低成本材料的可用性、客户增长和其他业务里程碑、拟议企业合并和PIPE投资（“拟议交易”）的潜在收益，以及与拟议交易的时间安排相关的预期。

这些陈述基于本新闻稿中指明或未指明的各种假设，以及Energy Vault和Novus各自管理层的当前预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅为说明目的而提供，不打算作为也不能被投资者依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。实际发生的事件和情况是很难或不可能预测的，而且会与假设有所不同。许多实际发生的事件和情况超出了Energy Vault和Novus的控制范围。

这些前瞻性陈述受一些风险和不确定性的影响，其中包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化；协议方无法成功或及时完成拟议交易，包括未获得或未及时获得监管部门批准的风险，或发生可能对合并后的公司或交易的预期收益产生不利影响的意外情况，或无法获得Novus或Energy Vault股东的批准；未能实现交易的预期收益；与Energy Vault预计财务信息的不确定性有关的风险；与Energy Vault的业务推出和预期业务发展里程碑的时间安排有关的风险；与Energy Vault的客户无法或不愿按照销售协议执行相关的风险；与Energy Vault的业绩和EVS的可获得性相关的风险；对可再生能源的需求；销售其解决方案并使之实现商业化的能力；与潜在客户沟通最终合同安排的能力；竞争技术的影响；获得充足材料供应的能力；新冠疫情的影响；全球经济状况；满足安装进度的能力；建造和许可延期以及相关成本的增加；竞争对Energy Vault未来业务的影响；Novus公众股东要求赎回的金额；以及与“风险因素”标题项下企业合并相关的Form S-4上的注册声明和Novus注册声明、Novus截至2020年12月31日财年的Form 10-K年报中“风险因素”部分，以及已提交或待提交给SEC的其他文件中讨论的那些因素。

关于拟议企业合并的重要信息及其获取途径

本新闻稿针对拟议的Novus和Energy Vault合并交易。Novus已向SEC提交了Form S-4注册声明，其中包括Novus初步的委托书/招股说明书和一些相关文件，用于在股东会议上批准拟议的企业合并及相关事项。敦促Novus的投资者和证券持有人仔细、完整地阅读委托书/招股说明书、其修订内容以及将提交给SEC的其他文件，因为这些资料将包含关于Energy Vault、Novus和企业合并的重要信息。最终的委托书将在确定的股权登记日截止之前邮寄给Novus的股东，以便就拟议的企业合并进行投票。在注册声明和其它包含每个公司重要信息的文件提交给SEC之后，投资者和证券持有人还可在SEC网站www.sec.gov上免费获取这些文件的副本。本新闻稿提及的网站所载的信息或可能通过该网站访问的信息，不通过引用纳入本新闻稿，也不属于本新闻稿的一部分。

征集的参与者

Novus及其董事和高管可被视为就拟议的企业合并向Novus的股东征集代理委托书的参与者。Energy Vault及其董事和高管也可被视为此类征集的参与者。证券持有人可通过阅读Novus截至2020年12月31日财年的Form 10-K年度报告、截至2021年6月30日的六个月Form 10-Q季度报告、委托书/招股说明书、以及提交给SEC的与企业合并有关的其他文件和资料，获得参与征集的Novus部分高管和董事的姓名、关联关系和利益的更多详细信息。在某些情况下，Novus的征集参与者的利益可能不同于其股东的一般利益，相关信息获知后将在与企业合并有关的委托书/招股书中列出。

非要约或要约邀请

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成任何投票或同意的征集。如果在依据任何司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在任何该等州或司法管辖区出售任何证券。

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