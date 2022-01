Energy Vault e Korea Zinc anunciam parceria estratégica em armazenamento de energia, incluindo investimento de US$ 50 milhões

LUGANO, Suíça & WESTLAKE VILLAGE, Califórnia & SEOUL, Coreia do Sul & STUART, Austrália--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault, Inc. (Energy Vault), a empresa que desenvolve soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje uma parceria estratégica para armazenamento de energia renovável com a Korea Zinc Co., Ltd. ("Korea Zinc", KRX 010130), a global líder na produção de fundição de metais não ferrosos, incluindo posições de liderança em zinco, chumbo, prata e índio de metal raro. A parceria apoia a estratégia da Korea Zinc de descarbonizar suas operações de refino e fundição, focadas inicialmente na subsidiária integral Sun Metals Corporation Pty. Ltd. ("Sun Metals"). As empresas esperam iniciar a implantação do projeto em meados de 2022.

Energy Vault faz parceria estratégica com a Sun Metals

A Sun Metals, uma refinaria de zinco com sede na Austrália e uma subsidiária integral da Korea Zinc, tem como objetivo implantar a tecnologia de software de gerenciamento de energia e armazenamento da Energy Vault para oferecer suporte ao fornecimento de energia renovável e otimização para apoiar sua infraestrutura de refino. O escopo da parceria também inclui o potencial de reutilização sustentável e benéfica de rejeitos e outros materiais residuais de refino dentro dos blocos compostos ecológicos da Energy Vault.

A Sun Metals pretende se tornar uma das primeiras refinarias de zinco a produzir Zinco “Verde” em apoio à sua estratégia mais ampla de mudar para energia 100% renovável até 2040 com uma meta provisória de 80% renovável até 2030. A missão da Sun Metals é ser a refinaria de zinco mais segura, ambientalmente responsável e competitiva do mundo. Em novembro de 2020, o líder de refino de zinco juntou-se à iniciativa RE100 Climate Group como parte de seu compromisso com 100% de energia renovável até 2040. A Korea Zinc anunciou recentemente a Ark Energy Corporation Pty. Ltd. (“Ark Energy”), outra australiana de propriedade integral subsidiária da Korea Zinc, adquirirá 100% de participação em um desenvolvedor líder de energia eólica e solar em escala de utilidade (Epuron) na Austrália, que traz mais de 9 GW de projetos eólicos e solares com ele que desempenharão um papel importante em atender ou superar As metas de energia renovável da Sun Metals e o apoio aos planos da Ark Energy de se tornar a produtora de hidrogênio verde mais competitiva do mundo. A Sun Metals é atualmente o segundo maior consumidor de eletricidade em Queensland, Austrália, com consumo superior a 1 terawatt-hora por ano.

“A tecnologia de armazenamento inovadora da Energy Vault e a plataforma de software de gerenciamento de energia podem desempenhar um papel fundamental na habilitação e aceleração de nossa estratégia de descarbonização à medida que aprimoramos nossa capacidade de alimentar nossas operações com energia renovável”, disse Yun B. Choi, vice-presidente da Korea Zinc.

“Estamos orgulhosos da parceria com a Korea Zinc and Sun Metals para apoiar amplamente sua transição de energia limpa em suas operações de refino”, disse Robert Piconi, CEO e cofundador da Energy Vault. “A Korea Zinc demonstrou uma tremenda liderança global como empresa ao definir metas agressivas de descarbonização e, em seguida, investir um capital significativo para tornar a energia sustentável e descarbonizada uma realidade para suas operações, e esse certamente é o caso aqui com seu investimento na Energy Vault.”

“Estamos ansiosos para colaborar com a Energy Vault na busca de nosso objetivo de nos tornarmos a primeira refinaria do mundo a produzir zinco verde feito inteiramente de energia renovável”, disse Kiwon Park, CEO da Sun Metals. “Como o segundo maior consumidor de eletricidade em Queensland, a Sun Metals tem um forte foco em ser ambientalmente responsável e a refinaria de zinco mais competitiva do mundo.”

Novo investimento da Korea Zinc aumenta o PIPE da Novus Capital Corporation II para US$ 150 milhões

Em conjunto com sua já anunciada combinação de negócios com a Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU), a Energy Vault anunciou um investimento de colocação privada (“PIPE”) de US$ 100 milhões. Além da parceria estratégica anunciada hoje, a Korea Zinc assinou um contrato de assinatura comprometendo um investimento de US$ 50 milhões para o PIPE da Novus.

O novo compromisso anunciado hoje eleva a receita da transação do PIPE para US$ 150 milhões. Esses recursos, combinados com até US$ 288 milhões na conta fiduciária de dinheiro da Novus, serão usados para financiar as operações da Energy Vault e apoiar iniciativas de crescimento novas e existentes. Além disso, como resultado desse aumento no investimento do PIPE, aproximadamente 90% da condição mínima de caixa foi satisfeita.

Choi continuou: “Nosso investimento na Energy Vault ressalta nosso compromisso com o avanço da produção de metais essenciais para a vida humana de maneira sustentável”.

Piconi acrescentou: “Este investimento de um dos maiores produtores de metal do mundo e nosso acordo de parceria com a Sun Metals irão acelerar ainda mais a expansão global de nossa infraestrutura de armazenamento de energia inovadora e plataforma de software em um dos mercados globais mais importantes da Austrália. É importante ressaltar que, com a maioria da condição de caixa mínima satisfeita, também aumenta significativamente a certeza do negócio, permitindo que a equipe do Energy Vault permaneça hiperfocada na execução da implantação em todo o mundo.”

A Korea Zinc se junta a vários outros investidores líderes comprometidos em participar da Combinação de Negócios, investindo no PIPE. O PIPE é ancorado por investidores estratégicos e institucionais, incluindo fundos e contas administrados por Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, CEMEX Ventures (NYSE:CX), Palantir Technologies Inc., (NYSE:PLTR) e outros investidores. Afiliados e associados da Novus Capital também participaram no investimento do PIPE. Isso segue a recente rodada de financiamento da Série C anunciada anteriormente em 28 de agosto de 2021, que fechou em US$ 107,5 milhões e incluiu investimentos estratégicos da Saudi Aramco Energy Ventures, BHP Ventures, +Volta Energy Technologies e Softbank Vision Fund, entre outros.

A conclusão da Combinação de Negócios da Energy Vault com a Novus II Capital Corporation é esperada no primeiro trimestre de 2022 e está sujeita à aprovação dos acionistas da Novus, a Declaração de Registro sendo declarada efetiva pela SEC e outras condições habituais de fechamento.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault desenvolve soluções de armazenamento de energia sustentável projetadas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia em escala de serviço público para resiliência da rede. Nossa tecnologia proprietária de armazenamento de energia baseada em gravidade e a plataforma de gerenciamento e integração de armazenamento de energia destinam-se a ajudar concessionárias, produtores de energia independentes e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Utilizando materiais ecológicos com a capacidade de integrar resíduos para reutilização benéfica, o Energy Vault está facilitando a mudança para uma economia circular enquanto acelera a transição de energia limpa para seus clientes.

A Energy Vault anunciou anteriormente um acordo para uma combinação de negócios com a Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU), que deve resultar na Energy Vault se tornando uma empresa pública listada na Bolsa de Valores de Nova York sob os símbolos "NRGV" e "NRGV WS” no primeiro trimestre de 2022, sujeito às condições habituais de fechamento.

Sobre a Korea Zinc

A Korea Zinc Co., Ltd. é uma empresa de fundição geral de metais não ferrosos de classe mundial sediada na Coréia, principalmente envolvida na fabricação e comercialização de produtos de metais não ferrosos. Coreia A Zinco possui e opera fundições de zinco na Coréia e na Austrália e uma fundição de chumbo na Coréia e seus produtos de metal consistem em produtos de zinco, incluindo lingotes de zinco, blocos jumbo de liga de zinco, lingotes de ânodo de zinco e lingotes de fundição de zinco e produtos de metais preciosos, incluindo produtos de ouro e prata. A Korea Zinc está liderando o mercado mundial de recursos naturais como o número um global em termos de produção de zinco e participação de mercado.

Em setembro de 2021, a Korea Zinc foi a primeira grande refinadora do mundo a se juntar à RE100 e se comprometer a alimentar suas operações globais com energia 100% limpa até 2050.

Sun Metals Corporation Pty Ltd

A Sun Metals é uma subsidiária australiana da Korea Zinc Company Limited. Sua refinaria de zinco está localizada 15 km ao sul da cidade de Townsville, no norte de Queensland, na Austrália. O grupo Korea Zinc é o maior produtor de metais básicos e preciosos do mundo, considerado o detentor das mais avançadas tecnologias de refino de metais.

Como a maior refinaria de zinco de Queensland, a Sun Metals produz um zinco especial de alto grau. Em 2018, a Sun Metals concluiu a maior (125MW) planta solar usada industrial integrada na Austrália. Esta fazenda solar gera 24% da eletricidade usada pela Sun Metals.

A Sun Metals está comprometida com a comunidade e contribui fortemente para a economia local. Ela emprega mais de 350 funcionários e contratados, principalmente da comunidade local.

Ark Energy Corporation Pty Ltd

A Ark Energy foi fundada em 2021 como uma nova subsidiária australiana da Korea Zinc para descarbonizar o fornecimento de energia do grupo Korea Zinc, começando com Sun Metals, acelerando a transição energética do grupo, uma vez que visa produzir zinco "verde". A Ark Energy adquiriu recentemente uma participação de 100% na Epuron Holdings Pty Ltd, uma desenvolvedora líder de energia eólica e solar em escala de utilidade na Austrália com um pipeline de desenvolvimento de mais de 9 GW.

A Ark Energy está alavancando e expandindo os investimentos existentes do grupo em toda a cadeia de abastecimento de hidrogênio para se tornar um usuário extremo, criador de demanda e grande exportador de hidrogênio verde. O hub de hidrogênio SunHQ da Ark Energy é o primeiro projeto de hidrogênio na Austrália a ser apoiado conjuntamente pela Australian Renewable Energy Agency, a Clean Energy Finance Corporation e o governo de Queensland. A SunHQ obteve a aprovação de desenvolvimento do governo de Queensland e está a caminho de ser inaugurada em dezembro de 2022.

Sobre a Novus Capital Corporation II

A Novus levantou aproximadamente $ 287,5 milhões em seu IPO de fevereiro de 2021 e seus títulos estão listados na NYSE sob os símbolos “NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS.” A Novus é uma empresa de aquisição de propósito específico organizada com o propósito de realizar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou outra combinação de negócios semelhante com um ou mais negócios ou entidades. A Novus Capital é liderada por Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider e Vince Donargo, que têm experiência prática significativa ajudando empresas de alta tecnologia a otimizar suas iniciativas de crescimento existentes e novas, explorando insights de ricos ativos de dados e propriedade intelectual que já existem na maioria das empresas de alta tecnologia.

