LUGANO, Zwitserland & WESTLAKE VILLAGE, Californië & SEOUL, Zuid-Korea & STUART, Australië--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, Inc. (Energy Vault), het bedrijf dat duurzame oplossingen voor energieopslag op netschaal ontwikkelt, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd voor de opslag van hernieuwbare energie met Korea Zinc Co., Ltd. (“Korea Zinc”, KRX 010130) de wereldleider in de productie van het smelten van non-ferrometalen, inclusief leidende posities in zink, lood, zilver en zeldzame metalen indium. Het partnerschap ondersteunt de strategie van Korea Zinc om hun raffinage- en smeltactiviteiten, die aanvankelijk onder de volledige dochteronderneming Sun Metals Corporation Pty. Ltd. (“Sun Metals”) waren gericht, koolstofarm te maken. De bedrijven verwachten medio 2022 te beginnen met de implementatie van het project.

