寶僑美尚事業部在CES 2022上推出融合了創新及Responsible Beauty「盡責 盡美」專案的BeautySPHERE沉浸式虛擬體驗

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，寶僑美尚事業部(P&G Beauty)在消費電子展上首次推出其虛擬敘事世界BeautySPHERE。作為寶僑進軍元宇宙的第一步，BeautySPHERE允許訪客透過現實和模擬內容與寶僑美尚事業部的品牌組合進行虛擬互動。

寶僑美尚事業部執行長紀雅麗(Alex Keith)表示：「我們一直以來都在尋找令人耳目一新的方式，讓人們與我們的品牌、產品和價值觀建立連結，並由此催生了BeautySPHERE。我們希望，藉由這些完全沉浸式的數位體驗，訪客能夠以令人驚訝、引人入勝的新方式與我們的品牌互動。」

BeautySPHERE可透過任何電腦存取，為訪客提供了一場瞭解Responsible Beauty「盡責 盡美」專案的探索之旅。寶僑美尚事業部旗下的Beauty「盡責 盡美」平臺致力於成為推動全球美容業積極力量。透過引人入勝的內容、現場直播小組討論和遊戲化挑戰，訪客將瞭解到Responsible Beauty「盡責 盡美」專案相互關聯的基本原則：永續性、安全性、透明度、品質與效用以及平等包容與健康。

BeautySPHERE的訪客將在指導下完成沉浸式視訊內容。該內容分享了寶僑美尚事業部透過其品牌組合踐行Responsible Beauty「盡責 盡美」原則的方法，強調了Responsible Beauty「盡責 盡美」專案致力於激勵他人、推動進步並加速做出積極改變。

寶僑設計、全球皮膚和個人護理副總裁Alexis Schrimpf表示：「在BeautySPHERE之外，這些原則也對現實世界帶來了影響，並成為我們為子孫後代進行創新和產品開發的藍圖。我們很高興能透過BeautySPHERE與全世界更多的人分享這種方法。」

在CES期間，BeautySPHERE將於1月5日（週三）至1月7日（週五）舉辦六場Responsible Beauty「盡責 盡美」直播討論會，屆時寶僑公司的研究人員、品牌專家、創新人士以及為寶僑提供BeautySPHERE策略建議的元宇宙專家Cathy Hackl和Twitch主播Kelsey Impicciche將參與討論。每個小組將就產品安全、平等和包容等話題展開深入討論。造訪BeautySPHERE.com瞭解完整議程。

BeautySPHERE的參與者還可透過虛擬方式參觀世界植物科學權威機構——英國皇家植物園邱園(Royal Botanic Gardens, Kew)，瞭解寶僑公司的科學家如何與邱園的專家合作，進而鑒定植感哲學(Herbal Essences bio:renew)產品中使用的植物成分合法且品質高。作為體驗的一部分，暢銷書作家、慈善家、潘婷大使Katie Piper將指導訪客鑒定自己的植物成分並介紹他們發現的植物。在致力於提高人們對酸液攻擊倖存者的關注的同時，Piper宣導其透明和包容的Responsible Beauty「盡責 盡美」原則。她的基金會旨在創造一個不讓疤痕限制人們的功能、社會包容度或幸福感的世界。

Schrimpf補充道：「本著Responsible Beauty『盡責 盡美』精神，每位完成植感哲學虛擬之旅的BeautySPHERE參與者都將有機會協助在墨西哥維拉克魯斯種植一棵真正的樹，幫助該地區恢復原生森林生態系統，給現實世界帶來積極影響。」

BeautySPHERE 3D互動體驗可在家中或任何地方使用電腦輕鬆存取，網址為：BeautySPHERE.com。BeautySPHERE不會隨著CES的落幕而結束，而是作為提供教育和極具吸引力品牌體驗的第一步。如需瞭解更多關於寶僑Responsible Beauty「盡責 盡美」專案的資訊，請造訪https://us.pg.com/responsible-beauty/。

關於寶僑

服務全球消費者的寶僑擁有強大且值得信賴的優質領導品牌組合，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳潔士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、紡必適®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飛絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、歐蕾®(Olay®)、歐樂B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和護舒寶®(Whisper®)。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com，瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。如需瞭解有關寶僑的其他資訊，請造訪www.pg.com/news。

關於英國皇家植物園邱園

英國皇家植物園邱園是世界著名的科學組織，因其傑出的收藏品以及在英國和世界各地植物多樣性、保護和永續發展方面的科學專長而享譽國際。邱園既是一個主要的國際旅遊景點，也是倫敦的頂級旅遊景點，其占地132公頃的景觀花園和野生植物園威園(Wakehurst)每年吸引超過250萬人次參觀。邱園於2003年7月被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，並於2019年慶祝其成立260周年。威園是世界上最大的野生植物種子庫邱園千年種子庫的所在地。英國皇家植物園邱園透過英國環境、食品和農村事務部(Defra)和研究委員會從政府獲得大約三分之一的資金。支持邱園重要工作所需的其它資金來自捐助者、會員和包括門票銷售在內的商業活動。

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