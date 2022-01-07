宝洁美尚事业部在CES 2022上推出融合了创新及Responsible Beauty“尽责 尽美”项目的BeautySPHERE沉浸式虚拟体验

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，宝洁美尚事业部(P&G Beauty)在消费电子展上首次推出其虚拟叙事世界BeautySPHERE。作为宝洁进军元宇宙的第一步，BeautySPHERE允许访客通过现实和模拟内容与宝洁美尚事业部的品牌组合进行虚拟互动。

宝洁美尚事业部首席执行官纪雅丽(Alex Keith)表示：“我们一直以来都在寻找令人耳目一新的方式，让人们与我们的品牌、产品和价值观建立联系，并由此催生了BeautySPHERE。我们希望，借助这些完全沉浸式的数字体验，访客能够以令人惊讶、引人入胜的新方式与我们的品牌互动。”

BeautySPHERE可通过任何电脑访问，为访客提供了一场了解Responsible Beauty“尽责 尽美”项目的探索之旅。宝洁美尚事业部旗下的Beauty“尽责 尽美”平台致力于成为推动全球美容行业积极力量。借助引人入胜的内容、现场直播小组讨论和游戏化挑战，访客将了解到Responsible Beauty“尽责 尽美”项目相互关联的基本原则：可持续性、安全性、透明度、品质与效用以及平等包容与健康。

BeautySPHERE的访客将在指导下完成沉浸式视频内容。该内容分享了宝洁美尚事业部通过其品牌组合践行Responsible Beauty“尽责 尽美”原则的方法，强调了Responsible Beauty“尽责 尽美”项目致力于激励他人、推动进步并加速做出积极改变。

宝洁设计、全球皮肤和个人护理副总裁Alexis Schrimpf表示：“在BeautySPHERE之外，这些原则也对现实世界带来了影响，并成为我们为子孙后代进行创新和产品开发的蓝图。我们很高兴能通过BeautySPHERE与全世界更多的人分享这种方法。”

在CES期间，BeautySPHERE将于1月5日（周三）至1月7日（周五）举办六场Responsible Beauty“尽责 尽美”直播讨论会，届时宝洁公司的研究人员、品牌专家、创新人士以及为宝洁提供BeautySPHERE战略建议的元宇宙专家Cathy Hackl和Twitch主播Kelsey Impicciche将参与讨论。每个小组将就产品安全、平等和包容等话题展开深入讨论。访问BeautySPHERE.com了解完整日程安排。

BeautySPHERE的参与者还可通过虚拟方式参观世界植物科学权威机构——英国皇家植物园邱园(Royal Botanic Gardens, Kew)，了解宝洁公司的科学家如何与邱园的专家合作，进而鉴定植感哲学(Herbal Essences bio:renew)产品中使用的植物成分合法且品质高。作为体验的一部分，畅销书作家、慈善家、潘婷大使Katie Piper将指导访客鉴定自己的植物成分并介绍他们发现的植物。在致力于提高人们对酸液攻击幸存者的关注的同时，Piper倡导其透明和包容的Responsible Beauty“尽责 尽美”原则。她的基金会旨在创造一个不让疤痕限制人们的功能、社会包容度或幸福感的世界。

Schrimpf补充道：“本着Responsible Beauty‘尽责 尽美’精神，每位完成植感哲学虚拟之旅的BeautySPHERE参与者都将有机会助力在墨西哥韦拉克鲁斯种植一棵真正的树，帮助该地区恢复原生森林生态系统，给现实世界带来积极影响。”

BeautySPHERE 3D互动体验可在家中或任何地方使用电脑轻松访问，网址为：BeautySPHERE.com。BeautySPHERE不会随着CES的落幕而结束，而是作为提供教育和极具吸引力品牌体验的第一步。如需了解更多关于宝洁Responsible Beauty“尽责 尽美”项目的信息，请访问https://us.pg.com/responsible-beauty/。

关于宝洁

服务全球消费者的宝洁拥有强大且值得信赖的优质领导品牌组合，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com，浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。如需了解有关宝洁的其他资讯，请访问www.pg.com/news。

关于英国皇家植物园邱园

英国皇家植物园邱园是世界著名的科学组织，因其杰出的藏品以及在英国和世界各地植物多样性、保护和可持续发展方面的科学专长而享誉国际。邱园既是一个主要的国际旅游景点，也是伦敦的顶级旅游景点，其占地132公顷的景观花园和野生植物园威园(Wakehurst)每年吸引超过250万人次参观。邱园于2003年7月被联合国教科文组织列为世界文化遗产，并于2019年庆祝其成立260周年。威园是世界上最大的野生植物种子库邱园千年种子库的所在地。英国皇家植物园邱园通过英国环境、食品和农村事务部(Defra)和研究委员会从政府获得大约三分之一的资金。支持邱园重要工作所需的其它资金来自捐助者、会员和包括门票销售在内的商业活动。

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