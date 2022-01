P&G Beauty anuncia o BeautySPHERE: uma experiência virtual imersiva que une inovação e Responsible Beauty no CES 2022

P&G Beauty launches BeautySPHERE at CES 2022: a virtual and immersive 3D experience that brings innovation and Responsible Beauty together. (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a P&G Beauty estreou seu mundo de narrativa virtual, o BeautySPHERE, no Consumer Electronics Show. Um primeiro passo no metaverso, o BeautySPHERE permite que os visitantes interajam de forma virtual com o portfólio de marcas da P&G Beauty através de conteúdo simulado e ao vivo.

“O BeautySPHERE foi inspirado pelo nosso constante compromisso de encontrar novas e surpreendentes maneiras de as pessoas se conectarem com nossas marcas, produtos e valores” conta Alex Keith, diretora executiva da P&G Beauty. “Nossa esperança é que, através dessas experiências digitais totalmente imersivas, os visitantes possam interagir com nossas marcas de uma maneira nova, surpreendente e envolvente.”

O BeautySPHERE, que pode ser acessado de qualquer computador, oferece uma jornada de descobrimento através da Responsible Beauty, uma plataforma da P&G Beauty para ser uma força positiva para a beleza no mundo. Com conteúdo envolvente, painéis de discussão com transmissão ao vivo e um desafio gameficado, os visitantes aprenderão sobre os princípios interconectados de sustentabilidade, segurança, transparência, qualidade e desempenho e igualdade, inclusão e bem-estar da Responsible Beauty.

Os visitantes do BeautySPHERE serão guiados através de conteúdo de vídeo imersivo que compartilha as formas pelas quais a P&G Beauty já deu vida à Responsible Beauty através de seu portfólio de marcas. O conteúdo enfatiza o compromisso da Responsible Beauty em ajudar a inspirar os outros, obter progresso e acelerar a mudança positiva.

“Fora do BeautySPHERE, esses princípios direcionam o impacto do mundo real e servem como nosso modelo de inovação e desenvolvimento do produto para as gerações vindouras”, disse Alexis Schrimpf, vice-presidente de Design, Global Skin and Personal Care. “Estamos ansiosos por compartilhar essa abordagem com mais pessoas em todo o mundo por meio do BeautySPHERE.”

Durante o CES, o BeautySPHERE sediará seis painéis de transmissão ao vivo do Responsible Beauty (de quarta-feira, 5 de janeiro, até sexta-feira, 7 de janeiro) com discussões com pesquisadores da P&G, especialistas da marca e inovadores, bem como a especialista em metaverso, Cathy Hackl, que orientou a P&G na estratégia para o BeautySPHERE, e a streamer da Twitch, Kelsey Impicciche. Cada painel oferecerá uma discussão criteriosa sobre tópicos conectados a segurança do produto, igualdade e inclusão e mais. Visite BeautySPHERE.com para a programação completa.

Os participantes do BeautySPHERE também podem visitar de forma virtual o líder mundial em ciência das plantas, o Royal Botanic Gardens, Kew, para saber como os cientistas da P&G se uniram aos especialistas de Kew para provar que os produtos botânicos usados nos produtos Herbal Essences bio:renew são legítimos e de alta qualidade. Como parte da experiência, os visitantes podem autenticar seus próprios ingredientes botânicos, guiados pela autora campeã de vendas, filantropa e embaixadora da Pantene, Katie Piper, que ensinará os visitantes sobre as plantas que eles descobrirem. Katie defende seus próprios princípios de transparência e inclusão da Responsible Beauty quando chama a atenção para os sobreviventes de ataques com ácido. Sua fundação visa um mundo onde as cicatrizes não limitem a função, a inclusão social ou o senso de bem-estar de uma pessoa.

Alexis acrescentou: “No espírito da Responsible Beauty, cada participante do BeautySPHERE que concluir nossa jornada virtual do Herbal Essences terá a oportunidade de ter um impacto positivo no mundo real ajudando a plantar uma árvore em Veracruz, no México, uma região que apoia a restauração de ecossistemas florestais nativos”.

A experiência interativa em 3D BeautySPHERE pode ser facilmente acessada de casa ou de qualquer lugar com um computador em: BeautySPHERE.com. O BeautySPHERE não termina com o CES, mas é o primeiro passo para oferecer educação e experiências da marca envolventes. Enquanto isso, para saber mais sobre a Responsible Beauty da P&G, acesse https://us.pg.com/responsible-beauty.

