CARI Electronic inaugure l’Industrie 4.0 avec FactoryLogix

BICESTER, England--(BUSINESS WIRE)--Aegis Software, fournisseur mondial de logiciel de pilotage de la production (MES), annonce que CARI Electronic, fournisseur de systèmes électroniques basé à Valence, près de Lyon, a choisi FactoryLogix pour mettre en place un MES et l’Industrie 4.0 dans leur entreprise.

Depuis 35 ans, CARI Electronic offre des services incluant la conception de systèmes électroniques, la production de cartes électroniques et l’intégration de systèmes complexes, dans un souci permanent de procurer à leurs clients des délais d’exécution accélérés ainsi qu’un niveau élevé de qualité.

Membre de la French Tech et certifié EN9100, CARI Electronic répond aux exigences de clients provenant de secteurs divers comme l’aérospatiale, le médical, l’énergie, l’IoT et l’audio, dans le respect des standards de fabrication rigoureux de l’IPC.

« Poursuivant nos efforts de Lean Management, nous avons cherché à nous lancer dans l’Industrie 4.0 en ayant pour objectif d’accélérer le développement de produits, leur fabrication et leur livraison, d’accroître encore notre niveau de qualité, tout en procurant une traçabilité des plus précises, » explique Sylvain ROLLET, PDG de CARI Electronic. « Nous avons choisi FactoryLogix d’Aegis car il s’agit d’une solution MES de pointe ne requérant aucune dépendance à une solution tierce, ni le besoin de connecter du matériel aux machines, mais aussi pour leur expérience en matière d’innovation pour la numérisation de la fabrication de cartes électroniques. »

Dan Walls, Directeur Général Europe chez Aegis Software, déclare « Nous sommes honorés et ravis de participer à l’évolution vers l’Industrie 4.0 de CARI Electronic et leur progression en termes d’innovation et de valeur apportée à leurs clients. Ils sont un exemple à suivre pour le secteur. »

FactoryLogix est une plateforme globale et modulaire qui procure aux fabricants de l’industrie manufacturière une technologie de pointe via des modules facilement configurables, afin de mettre en place et de soutenir leur stratégie d’Industrie 4.0. FactoryLogix gère le cycle de vie complet de la fabrication : du lancement de produit à la gestion logistique, en passant par le pilotage de production et la gestion de la qualité, des analyses puissantes et des tableaux de bord en temps réel. Cette plateforme de bout-en-bout aide les entreprises à accélérer leur mise sur le marché, à rationaliser leurs processus, à améliorer leur qualité et leur traçabilité, à réduire leurs coûts, mais aussi à gagner en visibilité, en compétitivité et en rentabilité.

A propos de CARI Electronic

CARI Electronic a été fondée en 1986 avec la volonté de répondre aux nouveaux besoins en câblage électronique des entreprises locales tout en privilégiant une relation de proximité. Depuis, l’entreprise s’est développée dans l’étude et la conception de systèmes électroniques en complément de la fabrication et de l’intégration de systèmes complets. Conservant une volonté intacte de s’adapter et de répondre aux nouveaux besoins de leurs clients (innovation, délais, qualité), CARI s’applique à construire une relation durable et de proximité avec ses clients, quel que soit leur lieu de résidence. Pour en savoir plus, consultez leur site internet : https://www.cari-electronic.com/

À propos d’Aegis Software

Fondée en 1997, Aegis Software est la seule société à proposer une plate-forme MES (Manufacturing Execution System) complète et flexible de bout en bout, offrant aux industriels les performances, la flexibilité, le contrôle et la visibilité dont ils ont besoin. Aegis bénéficie de succursales commerciales et dédiées au support en Allemagne, au Royaume-Uni et en Chine, et s’associe à plus de 37 fournisseurs d'équipements de fabrication. Depuis sa création, Aegis a aidé plus de 2000 usines des secteurs militaire, aérospatial, électronique, médical et automobile afin de leur assurer un développement rapide et continu de la plus haute qualité tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Pour en savoir plus, consultez notre site internet: https://www.aiscorp.com/fr. Rapidité, contrôle et visibilité pour la fabrication.

Note : FactoryLogix est une marque déposée de Aegis Industrial Software. Tous les autres noms de sociétés et de produits contenus dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.