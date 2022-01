Bristol Myers Squibb choisit ZS pour prendre en charge la commercialisation mondiale et les capacités d'analyse.

EVANSTON, Illinois--(BUSINESS WIRE)--La société mondiale de services professionnels ZS a été choisie par la société biopharmaceutique leader Bristol Myers Squibb (BMS) (NYSE : BMY) pour prendre en charge son organisation commerciale analytique mondiale. Cet accord repose sur le partenariat existant et fructueux que BMS et ZS ont créé en 2015 et l'élargit.

« Nous nous réjouissons de continuer à servir BMS. C'est un honneur d'aider l'une des sociétés biopharmaceutiques les plus innovantes au monde à transformer ses capacités d'analyse et à générer un impact commercial », a déclaré Jaideep Bajaj, président de ZS.

Cette collaboration soutiendra le groupe Business Insights & Analytics (BIA) de BMS, une organisation mondiale centralisée qui favorise le succès commercial de tous les marchés et unités opérationnelles de BMS grâce à une utilisation adéquate des données. Le champ d'application couvre des domaines comme la science des données, le marketing mix, les prévisions, le développement commercial et l'analyse de marque sur plus de 65 marchés.

« Depuis plus de 30 ans, BMS et ZS travaillent ensemble pour résoudre des défis commerciaux et avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation », a déclaré Rohan Fernando, responsable du service client de ZS pour BMS. « Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat et d'aider BMS à innover et à prendre des décisions fondées sur des faits qui, au final, favorisent l'amélioration des résultats chez les patients ».

À propos de ZS

ZS est une société de services professionnels qui travaille côte-à-côte avec les entreprises pour les aider à développer et fournir des produits qui génèrent à la fois de la valeur pour le client et des résultats pour l'entreprise. Nous nous appuyons sur notre expertise sectorielle approfondie, nos analyses de pointe, notre technologie et notre stratégie pour créer des solutions efficaces dans le monde réel. Avec plus de 35 ans d'expérience et plus de 10 000 ZSeurs répartis dans plus de 25 bureaux à travers le monde, nous nous engageons passionnément à aider les entreprises et leurs clients à prospérer. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.zs.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

