“Met hun doordachte benadering van innovatieve impactinvesteringen onderscheidt Norselab zich als een ideale partner om onze aanwezigheid uit te breiden naar Scandinavië en Europa. We zijn verheugd om hun impact investeringsplatform te helpen opschalen”, zegt Michaela Edwards, Partner bij Capricorn Investment Group.

Edwards is de partner die verantwoordelijk is voor de investering in Norselab. De deal, waarbij Capricorn’s Sustainable Investment Fund een belang van 20% in Norselab kreeg, was sterk afhankelijk van hun geloof in het team en de structuur die ze hebben opgebouwd.

