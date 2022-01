Capricorn Investment Group acquiert une participation de 20 % dans la plateforme européenne d’investissement à impact, de Norselab

OSLO, Norvège et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Capricorn Investment Group fait ses premiers pas dans l’espace de capital-risque nordique, avec un investissement dans Norselab, un gestionnaire européen basé à Oslo, d’investissement à impact, pour le capital privé.

« Son approche réfléchie des investissements à impact, innovants fait de Norselab un partenaire idéal pour étendre notre présence dans les pays nordiques et en Europe. Nous sommes ravis de contribuer à faire évoluer leur plateforme d’investissement à impact », confie Michaela Edwards, associée de Capricorn Investment Group.

Mme Edwards est l’associée responsable de l’investissement dans Norselab. L’accord, qui permet au fonds Sustainable Investment Fund, de Capricorn, de bénéficier d’une participation de 20 % dans Norselab, a fortement reposé sur leur confiance dans l’équipe et la structure qu’ils ont construite.

« L’équipe derrière Norselab a une expérience exceptionnelle dans la création et la croissance d’entreprises technologiques, en plus d’une ambition claire visant à créer un écosystème de fonds encore plus important. Ce sont-là des facteurs clés qui ont pesé dans notre décision d’investissement », poursuit Mme Edwards.

Les deux entreprises partagent la conviction que les investissements à impact offriront les meilleures opportunités au cours des prochaines décennies. En investissant dans des entreprises qui ciblent des secteurs nécessitant une transformation, Norselab vise à provoquer des perturbations, et créer un potentiel de rendements solides et d’impact massif.

Des opportunités inexplorées dans les pays nordiques

L’investissement dans Norselab marque la première démarche stratégique de Capricorn dans les pays nordiques. Selon Mme Edwards, les pays nordiques constituent un territoire encore inexploré sur la scène mondiale, offrant de nombreuses opportunités d’impact et de rendements élevés. Elle souligne que la Norvège, grâce à son virage vert actuel et sa soif d’innovation, offre un emplacement idéal à partir duquel Norselab peut se développer en Europe.

Construire de la valeur système

Norselab a lancé son premier fonds de capital-risque, axé sur l’impact, Meaningful Equity I, en 2020. Fort d’un vent favorable en termes de tendances de marché et de flux d’affaires, l’investisseur à impact a choisi d’étendre sa plateforme avec plusieurs nouveaux fonds. Cela s’est traduit par un développement significatif de l’organisation où la création de valeur système, par le biais du partage des connaissances, est la clé permettant d’accélérer la croissance et la création de valeur dans l’ensemble de l’écosystème.

« Notre partenariat avec Capricorn Investment Group va nous permettre de nous connecter à leur écosystème d’investissement à impact, de premier plan à l’échelle mondiale. Faire partie de leur fonds à impact signifie également que les sociétés de notre portefeuille auront un meilleur accès aux ressources internationales, aux co-investisseurs et aux talents », déclare Yngve Tvedt, fondateur et directeur des investissements, de Norselab.

Aucun compromis sur l’impact

M. Tvedt ajoute que le solide profil d’impact, de Capricorn a été décisif dans la décision de Norselab d’inclure un partenaire financier plus important.

« L’impact occupe une place centrale dans notre philosophie d’investissement, et s’inscrit au cœur des produits et services des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous souhaitons faire de Norselab une plateforme européenne de premier plan en matière d’investissement à impact, et nous sommes convaincus que Capricorn est un partenaire idéal pour faire évoluer Norselab tout en restant fidèle à notre ADN fondamental », indique M. Tvedt.

Avec le fonds Sustainable Investment Fund, Capricorn Investment Group vise à soutenir des gestionnaires d’investissement axés sur la mission, ayant une vision authentique de l’impact.

« Nous ne sommes pas dans le monde des affaires pour créer un changement progressif, notre but est de provoquer un changement systémique », commente Mme Edwards.

Une plateforme adaptée à l’échelle

Erik Syvertsen, PDG de Norselab, explique comment son entreprise a créé une plateforme de fonds, internationale, pour les investissements en capital-risque, en partant des éléments constitutifs que la plupart des acteurs du marché reconnaîtraient dans les plus grandes structures institutionnelles.

« Lorsque nous avons créé notre premier fonds, nous savions qu’une infrastructure robuste et évolutive serait essentielle si nous voulions avoir des ambitions internationales, à la fois en termes de flux de transactions et de capacité à attirer des capitaux. Capricorn a reconnu la valeur de l’écosystème que nous visons à construire dans et autour de Norselab. C’est un privilège pour nous que de travailler avec un partenaire financier qui partage nos valeurs et nos ambitions à tous les niveaux », souligne M. Syvertsen.

Des partenaires de capitaux norvégiens se joignent aux réjouissances

Deux importants partenaires financiers norvégiens font également partie de l’accord. L’investisseur de long terme dans Norselab, Ness, Risan & Partners, a choisi d’investir dans la plateforme d’investissement à impact, pour proposer à sa large clientèle nordique les produits à impact, particulièrement séduisants de Norselab. Joakim Lehmkuhl fait également partie des nouveaux partenaires financiers. Sa connexion avec divers groupes d’investisseurs internationaux donnera à l’équipe de Norselab l’impulsion nécessaire pour faire évoluer solidement sa plateforme en dehors de la Norvège.

À propos de Capricorn

Capricorn est l’une des plus grandes sociétés au monde, alignée sur sa mission. Depuis sa création en 2000, elle s’est développée pour gérer plus de 10 milliards USD dans de multiples catégories d’actifs pour des fondations et des investisseurs institutionnels, grâce à sa gamme de produits de fonds axés sur l’impact. Son fonds Sustainable Investors Fund (SIF) est le résultat d’un partenariat de capital-investissement dont l’objectif d’investissement est de créer une valeur significative via la propriété et via des investissements précoces dans des gestionnaires d’actifs publics et privés, qui intègrent le développement durable comme un moteur clé des retours sur investissement.

La Société, qui est née de la conviction que les pratiques d’investissement durables peuvent améliorer les rendements ajustés au risque, possède des bureaux à New York et Palo Alto. À la base de cette approche d’investissement se trouve un désir profond de démontrer l’énorme potentiel d’investissement, qui réside dans des solutions commerciales révolutionnaires aux problèmes les plus urgents à résoudre à travers le monde.

À propos de Norselab

Norselab est une plateforme d’investissement à impact, de premier plan, basée à Oslo, en Norvège. En mettant l’accent sans compromis sur l’impact positif net, Norselab investit dans des entreprises significatives à la croissance rapide et qui sont à l’origine de changements radicaux dans les secteurs traditionnels.

Norselab a établi sa structure de fonds, réglementée au niveau international, en 2020, et clôturé son premier fonds de capital-risque, Norselab Meaningful Equity I, en 2021. Norselab intensifie actuellement ses activités et prévoit de lancer plusieurs nouveaux fonds en 2022, tous axés sur l’impact.

À propos de Ness, Risan & Partners

Ness, Risan & Partners AS (NRP) est une société d’investissement indépendante et privée. Ses clients comprennent des family offices, des investisseurs privés, des sociétés d’investissement, des fondations, des trusts et des investisseurs institutionnels. NRP propose des solutions d’investissement direct et des solutions de fonds, dans les secteurs de l’immobilier, du transport maritime et de l’offshore. La société a été fondée en 2000 par Christian Ness et Ragnvald Risan ; elle compte aujourd’hui plus de 70 employés et plus de 1 milliard USD d’avoirs sous gestion.

Possibilité de solliciter des entretiens.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.