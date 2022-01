Arcos Dorados kiest voor dLocal om in-app-voedselbezorgdiensten op te schalen in zijn McDonald's-restaurants in Uruguay

MONTEVIDEO, Uruguay--(BUSINESS WIRE)--dLocal, een technology-first betalingsplatform waarmee wereldwijde zakelijke handelaren in contact kunnen komen met miljarden consumenten in opkomende markten, heeft vandaag aangekondigd dat ze samenwerken met Arcos Dorados, 's werelds grootste onafhankelijke McDonald's-franchisenemer, om de betalingsmogelijkheden van het bedrijf in Uruguay te versterken.

Terwijl Arcos Dorados zijn voedselbezorgdiensten in Uruguay uitbreidt, zal het platform van dLocal in-app-betalingen ondersteunen om een naadloze gebruikerservaring te garanderen terwijl betalingsvolumes op grote schaal worden verwerkt. Met dLocal kunnen klanten aankopen doen in de app van McDonald's met creditcards en betaalpassen voor voedselbezorgservice.

"Met de groei van de digitale economie en in lijn met onze ambitie om de zogenaamde digitale race te leiden, zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze klanten een gemakkelijke, betrouwbare digitale ervaring te bieden," aldus Magdalena Gonzalez Victorica, Chief Technology Officer bij Arcos Dorados. "Door te beschikken over het platform en de expertise op het gebied van lokale betalingsdiensten van dLocal in onze restaurants, kunnen we meer gemak bieden, waardoor we de kansen kunnen benutten die worden geboden door de groeiende voedselbezorgactiviteiten."

"We zijn er trots op als vertrouwde betalingspartner te dienen om Arcos Dorados te ondersteunen," stelde Michel Golffed, SVP Growth bij dLocal. "Snelgroeiende bedrijven zoals Arcos Dorados zijn afhankelijk van de betrouwbare betalingsinfrastructuur van dLocal om hun uitbreiding te ondersteunen, en we zijn toegewijd aan het garanderen van een soepel betalingsproces voor app-gebruikers, zodat ze kwaliteit kunnen beloven aan de klanten die ze bedienen."

Over dLocal

dLocal maakt lokale betalingen mogelijk in opkomende markten en verbindt wereldwijde zakelijke handelaren met miljarden consumenten uit opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Via het "One dLocal"-concept (één API, één platform, één contract) kunnen internationale bedrijven betalingen accepteren, uitbetalingen verzenden, wereldwijd gelden verrekenen en white-label prepaid virtuele en fysieke debetkaarten uitgeven in lokale valuta, zonder dat ze afzonderlijke betalings- en uitbetalingsverwerkers hoeven te beheren, talrijke lokale entiteiten op te zetten en meerdere acquirers en betalingsmethoden in elke markt te integreren. Ga voor meer informatie naar https://dlocal.com.

Over Arcos Dorados

Arcos Dorados is 's werelds grootste onafhankelijke franchisenemer van McDonald's en exploiteert de grootste quick-service restaurantketen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het heeft het exclusieve recht om franchisenemers van McDonald's-restaurants te bezitten, te exploiteren en toe te kennen in 20 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen en gebieden met meer dan 2.250 restaurants, geëxploiteerd door het Bedrijf of door zijn sub-franchisenemers, die samen meer dan 90 duizend mensen in dienst hebben (op 30/09/2021). Het Bedrijf zet zich ook in voor de ontwikkeling van de gemeenschappen waarin het actief is, om jonge mensen hun eerste formele baankansen te bieden en om haar Scale for Good te gebruiken om een positieve impact op het milieu te bereiken. Arcos Dorados is genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE: ARCO). Bezoek onze website voor meer informatie over het bedrijf: www.arcosdorados.com

Toekomstgerichte verklaringen

Deze aankondiging bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen geven onze huidige verwachtingen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen weer. Toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot dLocal omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verworvenheden wezenlijk verschillen van toekomstige resultaten, prestaties of verworvenheden die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen. Sommige van deze risico's en onzekerheden worden beschreven in onze deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Tenzij wettelijk vereist, nemen we geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien om omstandigheden of gebeurtenissen na de datum van dit bericht weer te geven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.