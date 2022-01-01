迎接2022！香港首個橫跨維港藝術盛會圓滿舉行

在「幻彩詠香江」上演同時，香港的旗艦樂團—香港管弦樂團於西九文化區的戶外跨年倒數演唱會現場，為全球觀眾演奏，迎接新年。

香港--(BUSINESS WIRE)--隨著香港踏入2022年，維多利亞港變得份外璀璨，將世界舞台的鎂光燈聚焦到香港豐富、多元化的藝術之上。

在2021年除夕晚上11時59分，位於西九文化區、亞洲首座視覺文化博物館M+高達65.8米的LED幕牆化身成巨型倒數時鐘，帶領觀眾倒數的同時，盡覽香港動感的景觀。

踏入元旦，特別版「幻彩詠香江」照亮維港，各種燈光及煙火效果由多座大廈的樓頂發放，配合M+幕牆上展示15種語言的新年祝賀字句，向全球獻上新歲祝福。

同時，香港的旗艦樂團—香港管弦樂團（港樂）亦作為是次橫跨維港藝術盛會的一部份，在西九文化區舉行的戶外跨年倒數演唱會上配合閃爍生輝的燈光藝術匯演，演奏出華麗而振奮激昂的樂章。

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