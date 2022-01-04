迎接2022！香港首个横跨维港艺术盛会圆满举行

在“幻彩咏香江”上演的同时，香港的旗舰乐团——香港管弦乐团于西九文化区的户外跨年倒数演唱会现场，为全球观众演奏，迎接新年。 (照片：美国商业资讯)

踏入2022，香港艺术盛会呈现特别版“幻彩咏香江”，以射灯及激光配合烟火效果照亮维港，为新一年揭开序幕。 (照片：美国商业资讯)

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 随着香港踏入2022年，维多利亚港变得分外璀璨，将世界舞台的镁光灯聚焦到香港丰富、多元化的艺术之上。

在2021年除夕晚上11时59分，位于西九文化区、亚洲首座视觉文化博物馆M+高达65.8米的LED幕墙化身为巨型倒数时钟，带领观众倒数的同时，尽览香港动感的景观。

踏入元旦，特别版“幻彩咏香江”照亮维港，各种灯光及烟火效果由多座大厦的楼顶发出，配合M+幕墙上展示15种语言的新年祝贺字句，向全球献上新岁祝福。

同时，香港的旗舰乐团——香港管弦乐团（港乐）也作为此次横跨维港艺术盛会的一部分，在西九文化区举行的户外跨年倒数演唱会上配合闪烁生辉的灯光艺术汇演，演奏出华丽而振奋激昂的乐章。

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