Il gruppo Heubach e SK Capital Partners completano l'acquisizione dell'attività mondiale dei coloranti di Clariant e annunciano la nomina a Chief Executive Officer di Stefan Doboczky

LANGELSHEIM, Germania, e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Il gruppo Heubach ("Heubach", la "Società"), importante produttore mondiale di pigmenti, e SK Capital Partners ("SK Capital"), società privata di investimenti specializzata nei comparti dei materiali speciali, della chimica e della farmaceutica, oggi hanno annunciato il completamento dell'acquisizione del business globale dei coloranti di Clariant ("Clariant Pigments"). L'azienda combinata opererà con il marchio Heubach e sarà un leader internazionale nella tecnologia e nell'industria dei pigmenti.

Il nuovo gruppo combinato, Heubach, è un importante fornitore mondiale di soluzioni complete per il colore con un ampio portafoglio di pigmenti organici, inorganici e anticorrosivi, preparati per pigmenti, tinture, coloranti e materiali speciali. Con la Società, un leader nella tecnologia e qualità che opera a livello mondiale con diciannove siti produttivi in tutta Europa, Asia, Africa e America, collaborano circa 3.000 persone. La sede del gruppo Heubach sarà a Vienna, in Austria.

Johann Heubach, del gruppo Heubach, ha dichiarato: "La nuova società Heubach è un'organizzazione di livello mondiale con grandi talenti, tecnologia e asset. L'eccellenza dei prodotti e la sostenibilità rappresentano per noi un fattore essenziale. Siamo ben posizionati per creare cospicuo valore per i clienti e i partner commerciali nei numerosi settori in cui operiamo".

Aaron Davenport, un direttore generale di SK Capital, ha sottolineato: "Dalla combinazione tra Heubach e Clariant Pigments nasce un leader di settore che persegue gli standard più elevati in materia di produzione, qualità e servizi. Puntiamo a supportare la dirigenza nella crescita e nel miglioramento della Società investendo in talento, innovazione ed espansione del mercato".

È stata inoltre annunciata la nomina di Stefan Doboczky a Chief Executive Officer del gruppo Heubach, con effetto dal 10 gennaio 2022. Il signor Doboczky entra a far parte del gruppo Heubach dopo una recente collaborazione come CEO presso Lenzing AG, leader mondiale nelle fibre cellulosiche e nei prodotti biochimici, dopo una precedente esperienza nel consiglio di gestione di Royal DSM, il gruppo olandese attivo nei settori della scienza della vita e della scienza dei materiali, dove ha ricoperto diverse funzioni di direzione generale per quasi due decenni. Stefan Doboczky ha conseguito il dottorato in Scienze Naturali presso la Technical University of Vienna (Austria) e un Master in Business Administration (MBA) presso l'IMD di Losanna (Svizzera). "Sono molto entusiasta di entrare a far parte del nuovo gruppo Heubach. Ritengo che, combinando queste attività di successo, creeremo una forte offerta per i clienti nel segmento dei pigmenti e dei coloranti", è stata la dichiarazione di Doboczky.

The Valence Group di Piper Sandler & Co., BofA Securities e Citigroup hanno agito in qualità di consulenti finanziari per Heubach e SK Capital. I finanziamenti vincolati per la transazione sono stati forniti da BofA Securities, Citigroup, HSBC, KeyBanc, Citizens, ING e MUFG. Lenz & Staehelin AG e Kirkland & Ellis LLP hanno agito in qualità di consulenti legali di Heubach e SK Capital. Milbank LLP è stato il consulente legale di Heubach. Clariant si è avvalsa di Homburger AG come consulente legale e di Deutsche Bank AG come consulente finanziario.

Informazioni sul gruppo Heubach

Forte di una tradizione di oltre 200 nei prodotti all'insegna dell'eccellenza, il nome di Heubach è sinonimo di innovazione, attenzione alle esigenze dei clienti e di affidabilità nella produzione di colori. Oggi Heubach è un leader mondiale di settore nel campo dei pigmenti, dei preparati per pigmenti, delle tinte, dei coloranti e dei materiali speciali. Heubach si impegna per essere un fornitore affidabile di materiali di qualità elevata, per soddisfare le esigenze degli ambienti produttivi dei clienti. La sostenibilità è parte integrante del DNA di Heubach, che con una presenza mondiale garantita da 19 siti produttivi genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di euro. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.heubachcolor.com.

Informazioni su SK Capital

SK Capital è una società privata di investimenti con un'attenzione rigorosa verso i settori dei materiali speciali, della chimica e della farmaceutica. La società punta a creare solide imprese in crescita che generino cospicuo valore a lungo termine. SK Capital sfrutta la propria esperienza di settore, operativa e di investimento per identificare le opportunità di trasformazione delle aziende in organizzazioni più performanti e caratterizzate da miglior posizionamento, crescita e redditività, oltre che da rischi operativi ridotti. Il portafoglio di società di SK Capital genera ricavi annui per circa 14 miliardi di dollari USA, dà lavoro a oltre 20.000 persone in tutto il mondo e comprende 191 impianti in 32 paesi. La società attualmente gestisce asset per un valore di oltre 5 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.skcapitalpartners.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.