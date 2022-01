De Heubach Group en SK Capital Partners concluderen overname van Global Colorants Business van Clariant en kondigen benoeming van Stefan Doboczky als Chief Executive Officer aan

LANGELSHEIM, Duitsland & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--De Heubach Group (“Heubach”, het “Bedrijf”), een toonaangevende wereldwijde producent van pigmenten, en SK Capital Partners (“SK Capital”), een particuliere investeringsmaatschappij gericht op de sectoren speciale materialen, chemicaliën en farmaceutica, hebben vandaag de voltooiing aangekondigd van de overname van de Global Colorants Business (“Clariant Pigments”) van Clariant. Het gecombineerde bedrijf zal opereren onder het merk Heubach en zo een wereldwijde pigmenttechnologie- en industrieleider vormen.

De nieuw gecombineerde Heubach Group is een toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide kleuroplossingen en levert een breed portfolio van organische, anorganische en corrosiewerende pigmenten, pigmentpreparaten, kleurstoffen, kleurmiddelen en speciale materialen. Het Bedrijf is een technologische en kwaliteitsleider en exploiteert zijn wereldwijde activiteiten vanuit negentien productiefaciliteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika, met ongeveer 3.000 mensen in dienst. Het hoofdkantoor van de Heubach Group wordt gevestigd in Wenen, Oostenrijk.

Johann Heubach, van de Heubach Group, verklaarde: “De nieuwe Heubach is een organisatie van wereldklasse met veel talent, technologie en middelen. Voor ons staan productkwaliteit en duurzaamheid centraal. We zijn goed gepositioneerd om aanzienlijke waarde te creëren voor onze klanten en zakenpartners in de vele industrieën die we bedienen.”

Aaron Davenport, Managing Director van SK Capital, merkte op: "De combinatie van Heubach en Clariant Pigments creëert een marktleider die zich inzet voor de hoogste normen op het gebied van productie, kwaliteit en service. We kijken ernaar uit om het management te ondersteunen bij de groei en verbetering van het Bedrijf door te investeren in talent, innovatie en marktuitbreiding.”

De Heubach Group is verheugd de benoeming aan te kondigen van Stefan Doboczky als Chief Executive Officer van de Heubach Group, met ingang van 10 januari 2022. Dhr. Doboczky treedt toe tot de Heubach Group en was meest recentelijk CEO van Lenzing AG, een wereldleider op het gebied van cellulosevezels en biochemicaliën. Voorafgaand aan Lenzing was dhr. Doboczky lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke DSM, de Nederlandse Life Science en Material Science Group, waar hij bijna twee decennia in verschillende algemene managementfuncties heeft gewerkt. Dhr. Doboczky is gepromoveerd in natuurwetenschappen aan de Technische Universiteit van Wenen (A) en heeft ook een MBA van IMD in Lausanne (CH). Stefan Doboczky verklaarde: “Ik ben erg enthousiast om me te voegen bij de nieuwe Heubach Group. Ik ben ervan overtuigd dat we door het combineren van deze succesvolle bedrijven een krachtig aanbod voor onze klanten op het gebied van pigmenten en kleurstoffen zullen creëren.”

The Valence Group van Piper Sandler & Co., BofA Securities en Citigroup dienden als financieel adviseurs voor Heubach en SK Capital. Toegezegde financiering voor de transactie werd verstrekt door BofA Securities, Citigroup, HSBC, KeyBanc, Citizens, ING en MUFG. Lenz & Staehelin AG en Kirkland & Ellis LLP traden op als juridisch adviseurs van Heubach en SK Capital. Milbank LLP trad op als juridisch adviseur van Heubach. Homburger AG trad op als juridisch adviseur van Clariant en Deutsche Bank AG trad op als financieel adviseur van Clariant.

Over de Heubach Group

Met een traditie van het leveren van uitmuntendheid die meer dan 200 jaar teruggaat, staat de naam Heubach synoniem voor innovatie, aandacht voor de behoeften van de klant en betrouwbaarheid bij het creëren van kleuren. De hedendaagse Heubach is een wereldwijde marktleider op het gebied van pigmenten, pigmentpreparaten, kleurstoffen, kleurmiddelen en speciale materialen. Heubach zet zich in voor een betrouwbare levering van hoogwaardige materialen om te voldoen aan de veeleisende productieomgevingen van klanten. Duurzaamheid zit in het DNA van Heubach. Heubach heeft een wereldwijde productievoetafdruk met 19 vestigingen over de hele wereld en genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer € 1 miljard. Ga voor meer informatie naar www.heubachcolor.com.

Over SK Capital

SK Capital is een particuliere investeringsmaatschappij met een gedisciplineerde focus op de sectoren speciale materialen, chemie en farmacie. Het bedrijf streeft ernaar sterke en groeiende bedrijven op te bouwen die aanzienlijke waarde op de lange termijn creëren. Het is het doel van SK Capital om gebruik te maken van zijn ervaring in de sector, in bedrijfsvoering en in investeringen om kansen te identificeren voor de omvorming van bedrijven tot beter presterende organisaties met een verbeterde strategische positionering, groei en winstgevendheid, evenals een lager operationeel risico. Het activiteitenportfolio van SK Capital genereert jaarlijks een omzet van ongeveer $ 14 miljard, biedt werk aan meer dan 20.000 mensen wereldwijd en exploiteert 191 fabrieken in 32 landen. Het bedrijf heeft momenteel meer dan $ 5 miljard aan activa onder beheer. Ga voor meer informatie naar www.skcapitalpartners.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.