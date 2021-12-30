達美航空被評為2021年全球表現最佳的航空公司，全日空航空被評為全球最準點的航空公司

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--航空分析公司Cirium(睿思譽) 發佈了《2021年準點率報告》，這是對航空公司及機場營運表現進行評比的全球標準。Cirium(睿思譽)授予總部位於亞特蘭大的達美航空白金獎，表揚其為全球年度表現最佳的航空公司。

基於對航空公司營運複雜性、航班數量、網路的多樣性和其他關鍵營運因素的考量，新的年度獎項頒發給表現出色的航空公司。白金獎的頒發則依據涵蓋了一系列參數的專有演算法，並一對一地對航空公司進行比較，盡可能地確保公平、準確和一致。

Cirium(睿思譽) 執行長Jeremy Bowen表示：「對於航空業來說，這是又一個艱難的一年。但是，2021年肯定比2020年的情況要好，它代表航空業復甦的開始。綜合評估了航空公司的規模、網路、乘客延誤時間和已經完成的航班數量之後，達美航空從中脫穎而出，這是對其在困難時期的傑出努力和成就的肯定。全日空航空公司（ANA）是全球公認的最準點航空公司。祝賀達美航空、全日空航空和區域冠軍。」

Cirium(睿思譽) 發佈的《2021準點率評審報告》，反映了下半年航班數量回升的情況。全球航空公司經營了近2,500萬個航班，比2020年增加了10% ，但仍比2019年下降了36% 。

這份報告評估了全球和特定類別中表現最好的航空公司和機場。

全球航空公司

全日空航空以95%的航班準點率被評為全球準點率最高的航空公司。日本航空（JAL）緊隨其後，準點率為94.1% ，這也反映了日本航空公司在準點率方面的高標準。排在第三位的是準點率為91%的俄羅斯國際航空公司（Aeroflot），其次是拉塔姆航空集團（Latam）和達美航空，準點率分別為88.7%和87.8%。

北美

達美航空以87.7% 的航班準點率被評為北美最準時的航空公司，超過了準點率分別為81.7%和80.5%的阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）和美國航空公司（American Airlines）。

歐洲

西班牙國際航空集團IAG旗下的伏林航空公司（Vueling）、伊比利亞快運航空公司（Iberia Express）和伊比利亞航空（Iberia）分別佔據了歐洲五大航空公司中的三個席位，準點率分別為92.1%、91.8%和90.3%。值得注意的是，伏林航空在2021年已經將營運網路擴展到全球，第三季其國際航班運力的準點率為65%。

亞太地區

在亞太地區，首屈一指的日本航空公司 ANA 和 JAL 位居榜首。亞洲地區以經營國際航班為主的那些航空公司基本上仍處於準冬眠狀態。那些擁有龐大國內市場的航空公司表現更好。今年亞太地區位居前十名的航空公司，都是國內業務佔據主導地位。

拉丁美洲

巴拿馬航空公司(Copa airlines) 在新冠肺炎疫情開始全球蔓延時接近完全關閉，目前正在強勁復甦，並以非常高的準點率運作其不斷擴大的航班時刻表。該航空公司以90.3% 的航班準點率贏得拉丁美洲區域的冠軍，其次是準點率分別為89.2%和88.9%的阿根廷航空公司和巴西阿蘇爾航空公司。

中東和非洲

南非的廉價航空公司薩法航空（Safair）以96.4% 的航班準點率在中東和非洲地區脫穎而出。《2019年準點率報告》中並沒有包含這家公司，它已將國際業務擴展到南非人的度假勝地——模里西斯。皇家約旦航空（Royal Jordanian）和阿聯酋航空（Emirates）在該地區的評審中表現優異，準點率分別達到89%和86.7%。

廉價航空公司

同樣是日本國內營運商和ANA附屬公司的 Solaseed Air，以97.9% 的航班準點率位居2021年廉價航空公司之首。這家航空公司擁有14條網路航線，營運非常靈活。

全球最準時的機場

該報告還列出了全球最準時的機場，東京國際機場羽田機場(Haneda airport)是全球準點率最高的機場。2021年，該機場95.6% 的航班準點起飛。

Cirium(睿思譽) 自13年前開始為航空公司和機場提供《準點率報告》，是業界中歷史最悠久的分析報告。2021年6月，隨著航班數量的恢復，Cirium(睿思譽)恢復了發佈該報告，並定期每月更新資料，以協助評估航空公司在按時將乘客從A點送到B點方面的表現。Cirium(睿思譽) 的準點率分析是根據來自600多個即時航班資訊來源的航班資料。航空公司要保證準時，其航班必須在預定到達時間的15分鐘內到達機場登機口。

請點選這裡，下載完整版的Cirium(睿思譽) 《2021年準點率報告》。

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Cirium (睿思譽)簡介

Cirium(睿思譽)是一家結合強大資料及分析服務的公司，致力於推動世界的持續發展。憑藉數十年的從業經驗，Cirium(睿思譽)為客戶提供專業的獨到見解，協助旅遊公司、飛機製造商、機場、航空公司和金融機構等各類企業制定合理明智的商業決策，從而塑造旅遊業的未來、提高企業收益並改善客戶體驗。Cirium（睿思譽）隸屬於勵訊集團（RELX PLC），該公司是世界首屈一指的資訊與資料分析提供商，服務不同產業領域的專業及商業客戶。母公司RELX PLC的股票在倫敦、阿姆斯特丹和紐約證券交易所使用以下股票代碼進行交易：倫敦：REL；阿姆斯特丹：REN；紐約：RELX。請造訪cirium.com瞭解更多資訊或關注Cirium(睿思譽)的LinkedIn帳號、微信公眾號 CiriumCN。

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